"Укрспецекспорт" про обшуки СБУ: "Подібні сценарії використовуються для переділу ринку або впливу на кадрову політику компанії"

3 грудня Служба безпеки України, із залученням підрозділу спеціального призначення "Альфа", провела обшуки в Державній компанії "Укрспецекспорт".

Про це йдеться в коментарі державної компанії "Укрспецекспорт" щодо проведених у компанії обшуків, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу зазначимо, що жодних терористів у приміщеннях державної Компанії не спостерігалось, а тому характер і спосіб проведення слідчих дій явно не відповідав реальній загрозі безпеки країни, яку намагалося продемонструвати СБУ. Складно сказати, в чому зацікавленість слідства була більше: вилучити необхідні документи для перевірки своїх суб'єктивних даних або ж створити громадський і геополітичний резонанс.

На користь останньої версії вказує той факт, що дозвіл суду на обшук СБУ отримало ще 18 листопада, але реалізувало його лише через два тижні, саме в день призначення нового керівника ДК "Укроборонпром". При цьому СБУ не проводило відеофіксації всіх своїх дій, як того вимагає закон. Безвідповідальним було і те, що правоохоронці, які покликані плекати безпеку країни, надали під час обшуку доступ до режимних об’єктів цивільним особам без спецдопуску, чим створили передумови доступу до секретної інформації.

Подібні сценарії використовуються тоді, коли відбувається переділ ринку або ж в силовий метод намагаються впливати на кадрову політику компанії. У зв'язку з чим ДК "Укрспецекспорт" наполегливо рекомендує всім зацікавленим і причетним особам утриматися від будь-яких рішень і заяв до моменту підтвердження або спростування версій СБУ.

Сьогодні, підкреслимо, ці домисли та роздуми не підтверджені ані реальними фактами, ані проведеною експертизою. СБУ таку не призначала, як і не проявляла до цього ініціативи отримати архівні документи ДК "Укрспецекспорт" у звичайний спосіб, не блокуючи при цьому роботу компанії під виглядом розкриття неабиякої державної зради. Надлишковий пафос процесу спостерігається і в спробі "домалювати" збитки державі, які начебто виявила СБУ. В ухвалі суду повідомляється про начебто збиток у 36 млн доларів, а на сайті Служби безпеки ця сума вже "округлюється" до 100 млн доларів.

Що стосується суті пред'явлених претензій, то вони охоплюють події в період квітня-червня 2020 року. Тоді ДК "Укрспецекспорт" взяла участь в шести тендерах Головного управління закупівель Сухопутних військ Ісламської Республіки Пакистан з постачання запчастин до танків Т-80 УД і "Аль-Халід", із загальним бюджетом понад 20 млн доларів.

Починаючи з 2016 року, це була перша участь ДК "Укрспецекспорт" у таких тендерах в ролі безпосереднього учасника. До цього, за усталеною практикою, участь у всіх тендерах здійснювалася однією компанією-посередником, яка почала представляти інтереси ДК "Укрспецекспорт" ще за часів Януковича, та на свій розсуд визначала цінову політику та ухвалювала адміністративні рішення замість ДК "Укрспецекспорт". Після низки невдач, в тому числі провалу України у стратегічних тендерах у 2015 році, чинне керівництво ДК "Укрспецекспорт" вирішило позбутися монополії цієї компанії на представлення інтересів ДК "Укрспецекспорт" і на ряду з нею заручитися підтримкою ще кількох агентів, які б супроводжували участь України в пакистанських оборонних тендерах.

У цьому випадку йдеться про тендер на закупівлю запчастин до танків Т-80 УД і "Аль-Халід", який організовувало Головне управління закупівель Сухопутних військ Ісламської Республіки Пакистан та який від імені України супроводжувала компанія - агент "Raviana Pakistan Private Ltd".

Оригінальним виробником запитуваних запчастин є Україна. Однак, на жаль, умови тендера були виписані таким чином, що, крім оригінального виробника, до нього допускалися будь-які компанії, які задекларують можливість їх поставити. Оскільки ці запчастини є уніфікованим і можуть зберігатися ще з часів колишнього СРСР на складах інших країн, вони також "грають" у тендерах. Безумовно, вони мають сумнівні походження і якість, проте за рахунок цього мають привабливіші ціни. Несправедливі умови для України, які ототожнювали оригінального виробника з постачальниками сумнівних запчастин з інших країн, призвели до того, що Україна перемогла лише в трьох з шести тендерів на суму 15 млн доларів. Деякі не були реалізовані взагалі, а решта (приблизно на суму в 2 млн доларів) дісталися конкурентам України, зокрема Swiss One. До речі, саме виграш трьох тендерів з шести СБУ розцінила як державну зраду і підривну діяльність, втім про це нижче.

Після програшу половини тендерів представник Державної Компанії "Укрспецекспорт" в особі компанії "Raviana Pakistan Private Ltd" негайно подав апеляції, в яких пакистанську сторону орієнтував на тому, що Swiss One не зможе постачати якісну продукцію, на відміну від оригінального виробника України, що позначиться на експлуатації пакистанської військової техніки. Однак рішення організатора тендера було незмінним. Паралельно з цим організатор змінив умови тендера, чим ще більше став утискати інтереси України. Всупереч усталеній практиці оплачувати товар в три транші (20% - аванс, 70% - за фактом відвантаження і 10% за фактом приймання ) відтепер не передбачалося авансів, а була лише 100% оплата за фактом приймання, що було категорично неприйнятно для України.

Попри зміни тендерних вимог і внесення до них завідомо невигідних для України умов постачання і оплати, керівництво ДК "Укрспецекспорт" все ж прийняло рішення продовжити участь в тендерах для того, щоб мінімізувати ризик втрати ринку на користь конкурентів. При цьому розраховувалося на порозуміння і компроміс з пакистанською стороною. У червні "Raviana Pakistan Private Ltd" повторно звернулася до організаторів тендерів з проханням переглянути умови і повернутися до усталеної практики закупівель. Однак пропозиції не були прийняті. Пакистанська сторона запропонувала "Raviana Pakistan Private Ltd" в терміновому порядку підписати виграні контракти на суму 15 млн доларів на умовах, які були занадто ризикованими для ДК "Укрспецекспорт" і створювали небезпечний прецедент. В умовах напружених відносин, недотримання інтересів України і всіляких утисків, в ДК "Укрспецекспорт" прийняли рішення вийти з переговорів і відмовитися від підписання контрактів.

Одночасно з таким рішенням організатору тендерів була адресована скарга, за результатом розгляду якої пакистанською стороною було ініційовано службове розслідування з тим, щоб притягнути до відповідальності винних у зриві контракту посадових осіб Головного управління закупівель Сухопутних військ Пакистану, а також зберегти згадані 15 млн доларів для закупівлі запчастин в наступному 2021 році. При цьому варто підкреслити, що конкуренти, які виграли частину тендерів на суму близько 2 млн доларів свої зобов'язання так і не виконали, в зв'язку з чим вони дотепер перебувають під загрозою анулювання.

У листопаді 2020 року під час свого візиту до України Начальник логістики Сухопутних військ Пакистану змінив свою думку і визнав, що наша країна може мати окремий статус оригінального постачальника по більшості номенклатури, в зв'язку з чим в наступному році планується участь України в тендерах Пакистану за спрощеною системою, без проведення тендерів і дискредитування оригінального виробника конкурентами.

Вищенаведене свідчить про те, що ніякого збитку Україна не зазнала від того, що не погодилася на неприйнятні для нашої держави умови. Натомість відстоювання національних інтересів і репутації, аж до відмови від контрактів, дало можливість Україні в наступному році брати участь в пакистанських тендерах зі збереженими бюджетами, але вже на прийнятних умовах. Це означає, що претензії СБУ не лише не містять об'єктивних даних, а й, як це не дивно, прямо протилежні їм. Зокрема не відповідають дійсності припущення СБУ, що "Raviana Pakistan Private Ltd" "зливала" тендери конкурентам України, серед яких Swiss One. Все було з точністю навпаки. "Raviana Pakistan Private Ltd", діючи за вказівкою ДК "Укрспецекспорт", докладала максимум зусиль для того, аби Swiss One зі своїми сумнівними поставками не стояла в одному ряду з оригінальним виробництвом України. Це підтверджує і наявна у відкритому доступі службова записка, датована липнем 2020 року, де чітко і зрозуміло сказано, що "Raviana Pakistan Private Ltd" вказувала організатором тендеру на неможливість конкурентами України якісно виконати умови тендерів, що врешті так і сталося.

Занепокоєння викликає той факт, що СБУ не лише помилилося у фактичних даних, а й всупереч їм ініціювала гучну статтю Кримінального кодексу України "державна зрада". Це очевидно пояснюється виключно тим, що лише ця стаття ККУ може розслідуватися в рамках компетенції СБУ. Тому фабула "дотягувалася" до кваліфікації у будь-який спосіб.

Розставити всі крапки над "І" допоможе судова експертиза. І з огляду на те, що СБУ буде найменше зацікавлена в її проведенні в максимально стислі терміни, Державна Компанія "Укрспецекспорт" ймовірно буде самостійно ініціювати її проведення в рамках наданих законом прав на захист.

Ще раз переконливо просимо не піддаватися на провокації, не підігравати свідомо сумнівним сценаріям і не приймати ніяких рішень до тих пір, поки сторона захисту або ж сторона обвинувачення не доведе свою правоту", - йдеться в заяві "Укрспецекспорту".