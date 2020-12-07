Підготовка до хрестин закінчилася вбивством: батько дитини смертельно поранив майбутнього кума ножем у груди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські Одещини затримали жителя Суворовського району за підозрою у вбивстві свого друга, який мав стати хрещеним батьком для його дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суворовський відділ поліції в м.Одесі.
Правопорушник запропонував товаришу стати хрещеним батьком для своєї дитини і запросив до себе обговорити всі важливі питання щодо підготовки до хрестин. Під час частування майбутнього кума між чоловіками виникла суперечка, у якій господар схопив зі столу ніж і вдарив ним гостя у груди.
Потерпілому одразу було викликано "швидку", але по прибуттю лікарі констатували смерть 41-річного чоловіка. Про подію, що сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Махачкалінській вони негайно повідомили у поліцію.
Тим часом 44-річний зловмисник тим часом з місця події втік. Його правоохоронці наздогнали за декілька кварталів від дому. Зі слів чоловіка, він накинувся на товариша з ножем, бо той нібито безпідставно назвав його поганим сім’янином.
Ніж та інші речові докази, вилучені з оселі фігуранта, поліцейські направили на експертизу, а йому самому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За скоєне йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення.
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З чорного гумору
Синок родився у Мартина.
Минає рік - мовчить дитина.
Лише коли минуло два,
Найперші мовило слова.
Сказало «мама» -
вмерла мама.
Сказало «баба» -
вмерла баба.
Сказало «дід» -
умер і дід.
Сказало «тато» -
вмер сусід…
Так прояснилась для Мартина
Життя сімейного картина.
а если поп наш - должен колдовать державною, там всё должно быть понятно