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Новини Силовики
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Підготовка до хрестин закінчилася вбивством: батько дитини смертельно поранив майбутнього кума ножем у груди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Одещини затримали жителя Суворовського району за підозрою у вбивстві свого друга, який мав стати хрещеним батьком для його дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суворовський відділ поліції в м.Одесі.

Правопорушник запропонував товаришу стати хрещеним батьком для своєї дитини і запросив до себе обговорити всі важливі питання щодо підготовки до хрестин. Під час частування майбутнього кума між чоловіками виникла суперечка, у якій господар схопив зі столу ніж і вдарив ним гостя у груди.

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Потерпілому одразу було викликано "швидку", але по прибуттю лікарі констатували смерть 41-річного чоловіка. Про подію, що сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Махачкалінській вони негайно повідомили у поліцію.

Тим часом 44-річний зловмисник тим часом з місця події втік. Його правоохоронці наздогнали за декілька кварталів від дому. Зі слів чоловіка, він накинувся на товариша з ножем, бо той нібито безпідставно назвав його поганим сім’янином.

Підготовка до хрестин закінчилася вбивством: батько дитини смертельно поранив майбутнього кума ножем у груди 01

Ніж та інші речові докази, вилучені з оселі фігуранта, поліцейські направили на експертизу, а йому самому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За скоєне йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Підготовка до хрестин закінчилася вбивством: батько дитини смертельно поранив майбутнього кума ножем у груди 02

Автор: 

Одеса (5438) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) вбивство (3083)


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Топ коментарі
+27
В мире животных.
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07.12.2020 14:01
+19
Горілка - зло! Особливо коли її вживають ті, кому не можна взагалі пити.
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07.12.2020 14:01
+14
Дійсно-Акакаяразница!!!)))
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07.12.2020 14:19
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В мире животных.
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07.12.2020 14:01 Відповісти
"Набухались ви ребята,крикнул козлик бородатий! Почесал свое мудье,непременно бить беде..." !!!))
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07.12.2020 14:15 Відповісти
Горілка - зло! Особливо коли її вживають ті, кому не можна взагалі пити.
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07.12.2020 14:01 Відповісти
Не треба було хреститися взагалі: християнство роз'єднує націю.
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07.12.2020 14:14 Відповісти
Бухать меньше треба.
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07.12.2020 14:17 Відповісти
Це що за хрєнь??)))
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07.12.2020 14:17 Відповісти
Любая религия разделяет народы.
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07.12.2020 15:11 Відповісти
Парадоксальна ситуація - більше всього п"ють ті, кому пить не не можна...
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07.12.2020 15:57 Відповісти
Хорошенькая подготовка к крестинам..."символ веры", наверное, изучали...
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07.12.2020 14:03 Відповісти
Во время угощения будущего кума между мужчинами возник спор. Вияснилось хто біологічний батько. Далі думаю коментарі зайві...
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07.12.2020 14:06 Відповісти
Тоді можна було помінятися ролями: кум би став батьком, а батько - кумом несподівано для себе.
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07.12.2020 14:13 Відповісти
Дійсно-Акакаяразница!!!)))
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07.12.2020 14:19 Відповісти
Так то ж якби тверезі були...
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07.12.2020 15:09 Відповісти
Павло Глазовий
З чорного гумору

Синок родився у Мартина.
Минає рік - мовчить дитина.
Лише коли минуло два,
Найперші мовило слова.
Сказало «мама» -
вмерла мама.
Сказало «баба» -
вмерла баба.
Сказало «дід» -
умер і дід.
Сказало «тато» -
вмер сусід…
Так прояснилась для Мартина
Життя сімейного картина.
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07.12.2020 18:03 Відповісти
Приємно, що в Білорусії, та ще й в наш час знають Павла Глазового...
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07.12.2020 18:57 Відповісти
VPN, - корисна штука.
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07.12.2020 19:15 Відповісти
Ааааа... Ну хоч не кацап?
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07.12.2020 19:17 Відповісти
Боже збав!!! )))
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07.12.2020 19:19 Відповісти
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07.12.2020 20:29 Відповісти
Бачу шо вимкнув Я теж іноді коли до кацапів заходжу побавитись забуваю вимикати...
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07.12.2020 20:31 Відповісти
эта "новость" по мнению "цензора" заслуживает внимания? таких "новостей" по Украине каждый день десятки, пусть не все со смертельным исходом, но суть та же. почему об остальных не пишут тогда? алкашей в государстве просто немерено.
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07.12.2020 14:11 Відповісти
Одні люди вміють пити горілку, інші не вміють, але все одно її п'ють. І от саме тоді другі створюють проблеми першим... (с)
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07.12.2020 14:12 Відповісти
і це була тільки репитиція...
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07.12.2020 14:16 Відповісти
Народ.. Блин... Ничего святого.. Только антураж...
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07.12.2020 14:17 Відповісти
Само название улицы, где все произошло, Махачкалинская, подразумевает, а может ипровоцирует очень резкий темперамент её жителей. Надо бы ее переименовать на более спокойную, типа Миргородская, Диканьская и т.п.
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07.12.2020 14:18 Відповісти
Махач на хрестини замовляли?
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07.12.2020 14:27 Відповісти
Сатанисты и обряды сатанинские. Все логично. Недавно созерцал, как поп крутую машину крестил, бегал вокруг с кадилом и гундосил ремиксы на х\з каком языке. Цирк с конями.
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07.12.2020 14:18 Відповісти
если поп мацковский - значить ето староболгарский язык.
а если поп наш - должен колдовать державною, там всё должно быть понятно
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07.12.2020 14:29 Відповісти
Породнились кровью... УЖАС!!!
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07.12.2020 14:36 Відповісти
Не надо было голосовать за Рабиновича.
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07.12.2020 14:37 Відповісти
Синька. нужно еще нарезные короткостволы разрешить для населения
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07.12.2020 14:45 Відповісти
че так переживаешь за короткостволы украинцам во всех темах?Бот, видимо.Такие короткоствол легальный не купят, денег не хватит.
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07.12.2020 15:04 Відповісти
такие как раз купят, займут, детям жрать меньше давать станут но волыну приобретут
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07.12.2020 21:48 Відповісти
Полицейские Одесской области задержали жителя Суворовского района -- суворовского и никто не видеть связи ? Бог не фраер и будет наказывать за такие название . Надо уважать память не убийцы , а жертв его .
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07.12.2020 15:06 Відповісти
синева синева
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07.12.2020 15:33 Відповісти
Молодые были уже далеко не молоды... 44, 41...
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07.12.2020 15:37 Відповісти
вул.Махачкалинська)))Що ще додати-"гарячі"хлопці
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07.12.2020 15:47 Відповісти
регион любителей кацапов.Что еще от тех животных ожидать?
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07.12.2020 16:28 Відповісти
животных не больше чем в твоём регионе проживания, а может и меньше
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07.12.2020 16:38 Відповісти
Кстати,в новостях часто встречаю совковые названия улиц,заводов и других объектов.А что,декомунизация коснулась только избраных,а остальных это не касается?
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07.12.2020 16:30 Відповісти
скорее всего выяснилось чей ребенок и понеслось.
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07.12.2020 18:52 Відповісти
Шо-то мне сдается,шо отец оказался не совсем родным отцом ребенка.А "будущий" кум...
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07.12.2020 20:52 Відповісти
 
 