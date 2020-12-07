Підготовка до хрестин закінчилася вбивством: батько дитини смертельно поранив майбутнього кума ножем у груди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Одещини затримали жителя Суворовського району за підозрою у вбивстві свого друга, який мав стати хрещеним батьком для його дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суворовський відділ поліції в м.Одесі.

Правопорушник запропонував товаришу стати хрещеним батьком для своєї дитини і запросив до себе обговорити всі важливі питання щодо підготовки до хрестин. Під час частування майбутнього кума між чоловіками виникла суперечка, у якій господар схопив зі столу ніж і вдарив ним гостя у груди.

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Потерпілому одразу було викликано "швидку", але по прибуттю лікарі констатували смерть 41-річного чоловіка. Про подію, що сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Махачкалінській вони негайно повідомили у поліцію.

Тим часом 44-річний зловмисник тим часом з місця події втік. Його правоохоронці наздогнали за декілька кварталів від дому. Зі слів чоловіка, він накинувся на товариша з ножем, бо той нібито безпідставно назвав його поганим сім’янином.

Ніж та інші речові докази, вилучені з оселі фігуранта, поліцейські направили на експертизу, а йому самому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За скоєне йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення.