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Новини Коронавірус і карантин
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Перші вакцини проти COVID-19 країни ЄС отримають через 3-4 тижні, - член Єврокомісії

Перші вакцини проти COVID-19 країни ЄС отримають через 3-4 тижні, - член Єврокомісії

Перші вакцини проти коронавірусу держави-члени Європейського Союзу зможуть отримати через три-чотири тижні.

Про це член Єврокомісії Віргіліюс Сінкявічюс повідомив агентству BNS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, всі країни, які беруть участь у спільній закупівлі ЄС, отримають вакцини одночасно, нині важливо забезпечити логістику всередині країни, належну підготовку до вакцинації.

Зазначається, що ці питання Сінкявічюс у понеділок обговорив у Вільнюсі з призначеною прем'єркою Інгрідою Шимон.

"Ми говорили про часовий проміжок у три-чотири тижні, коли вакцина реально могла б досягти країн-членів. Найважливіші акценти - забезпечення логістики всередині країни, дотримання температурного режиму, умов для доступності вакцини не лише в містах, але і в районних центрах", - сказав Сінкявічюс.

За його словами, перші групи, які будуть вакцинуватися, це медики, люди в будинках опіки, люди з груп ризику. "Важливо, щоб медики знали, як працювати з вакциною", - додав він.

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Сінкявічюс наголосив, що всі країни отримають вакцини одночасно, це питання логістики, яке координує Єврокомісія. "Через три-чотири тижні, як ми вважаємо, Європейське фармагентство має затвердити, погоджується логістика, всі країни отримають одночасно", - підкреслив він.

"Найімовірніше, літаки вилітатимуть з Бельгії, і ЄК постарається максимально узгодити, щоб не було так, що якась країна, що володіє великою кількістю літаків, їх надсилає й отримує першою. Логістика погоджуватиметься, і країнам-членам максимально допоможуть на технічному рівні", - сказав Сінкявічюс.

Створені фармкомпаніями вакцини проти коронавірусу нині перевіряє Європейське фармацевтичне агентство.

Раніше він повідомляв, що найпізніше до 29 грудня проведе спеціальне засідання і вирішить, чи видавати умовний дозвіл на торгівлю вакцинами, створюваними BioNTech та Pfizer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може отримати першу партію вакцини проти COVID-19 у січні: це буде пробна поставка, щоб перевірити, як справляється держава, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (13351) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Ці Єврокомісії, ООНи-шмоони окрім продажу вакцини чимось зараз займаються? Кілька мільйонів дітей щороку від голоду та відсутності питної води вмирають. До 20 мільйонів людей щорічно вмирають від тютюну та алкоголю. По наркоті статистики фактично немає, але це те ж мільйони. Багаті дядєчки (зокрема депутати з ВР та міністри усілякі) піклуються про здоров'я простих людей? Не знаю, хто при здоровому глузді може вірити у ці казочки.
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07.12.2020 14:23
+1
Хай менше тестують і нормально лікують. Ось і весь секрет.
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07.12.2020 16:05
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Ці Єврокомісії, ООНи-шмоони окрім продажу вакцини чимось зараз займаються? Кілька мільйонів дітей щороку від голоду та відсутності питної води вмирають. До 20 мільйонів людей щорічно вмирають від тютюну та алкоголю. По наркоті статистики фактично немає, але це те ж мільйони. Багаті дядєчки (зокрема депутати з ВР та міністри усілякі) піклуються про здоров'я простих людей? Не знаю, хто при здоровому глузді може вірити у ці казочки.
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07.12.2020 14:23 Відповісти
On s evrokomisiji tut dal ociot nasemu ministru Litvi,a zdes situacija s koronaj katostroficeskaja na 3 meste Evrope vysli.Bolnici zapolneni 10 raz bolse zabolevsix cem bylo pri pervoj volne.Oni sobralis tut pervuju ocered obsuzdat nasi vnutrenyje problemi i sto delat dalse
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07.12.2020 14:41 Відповісти
Хай менше тестують і нормально лікують. Ось і весь секрет.
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07.12.2020 16:05 Відповісти
Сколько уже можно говорить что вакцины пока - НЕТ, и лекарства тоже - НЕТ, есть только созданный Британией препарат который блокирует Ковид но ни лечит !!! КРАПКА
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07.12.2020 14:27 Відповісти
говори, говори, может кто и услышит
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07.12.2020 15:25 Відповісти
колите-колите вакцину у которой вырабатываются антитела только 2-3 месяца... СМЫСЛ !!??
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07.12.2020 23:58 Відповісти
Об`єднане Королівство закупило вакцину Pfizer/BioNTech. більше того - Daily Express стверджує, що 94-річна королева Єлизавета ІІ вже отримала вакцину згідно з чергою...
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07.12.2020 17:06 Відповісти
тебе самому это не смешно !!! это пир ход фармацевтов.
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08.12.2020 00:00 Відповісти
Все "СМИ" радостно вопят о "снижении уровня заболеваемости" в Украине.. А их то всего лишь уполовинили при оглашении .. (с)
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07.12.2020 14:35 Відповісти
"Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину от COVID-19, - Кулеба "

Да Нас вообще оттуда выгонят... У нас денег нет.
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07.12.2020 14:38 Відповісти
щодо цього можете не переживати. наша країна у COVAX, а там ще купа африканців та латинської америки - то ж китайці забезпечать ті мізерні (як для Піднебесної) 8млн. доз Sinovac(а) чи Sinofarm(а)... їх зараз якраз тестують вдома, та ще в Індонезію послали... Цим вакцинам не потрібно аномальних -70 температур (можна зберігати +2-8).... щоправда і ефективність поки що не доведена/затверджена... ну заодно і допиляють...
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07.12.2020 17:25 Відповісти
 
 