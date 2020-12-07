Перші вакцини проти COVID-19 країни ЄС отримають через 3-4 тижні, - член Єврокомісії

Перші вакцини проти коронавірусу держави-члени Європейського Союзу зможуть отримати через три-чотири тижні.

Про це член Єврокомісії Віргіліюс Сінкявічюс повідомив агентству BNS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, всі країни, які беруть участь у спільній закупівлі ЄС, отримають вакцини одночасно, нині важливо забезпечити логістику всередині країни, належну підготовку до вакцинації.

Зазначається, що ці питання Сінкявічюс у понеділок обговорив у Вільнюсі з призначеною прем'єркою Інгрідою Шимон.

"Ми говорили про часовий проміжок у три-чотири тижні, коли вакцина реально могла б досягти країн-членів. Найважливіші акценти - забезпечення логістики всередині країни, дотримання температурного режиму, умов для доступності вакцини не лише в містах, але і в районних центрах", - сказав Сінкявічюс.

За його словами, перші групи, які будуть вакцинуватися, це медики, люди в будинках опіки, люди з груп ризику. "Важливо, щоб медики знали, як працювати з вакциною", - додав він.

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Сінкявічюс наголосив, що всі країни отримають вакцини одночасно, це питання логістики, яке координує Єврокомісія. "Через три-чотири тижні, як ми вважаємо, Європейське фармагентство має затвердити, погоджується логістика, всі країни отримають одночасно", - підкреслив він.

"Найімовірніше, літаки вилітатимуть з Бельгії, і ЄК постарається максимально узгодити, щоб не було так, що якась країна, що володіє великою кількістю літаків, їх надсилає й отримує першою. Логістика погоджуватиметься, і країнам-членам максимально допоможуть на технічному рівні", - сказав Сінкявічюс.

Створені фармкомпаніями вакцини проти коронавірусу нині перевіряє Європейське фармацевтичне агентство.

Раніше він повідомляв, що найпізніше до 29 грудня проведе спеціальне засідання і вирішить, чи видавати умовний дозвіл на торгівлю вакцинами, створюваними BioNTech та Pfizer.

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