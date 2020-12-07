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Тариф на електроенергію для населення має бути ринковим, а малозабезпечені повинні отримувати субсидії, - "слуга народу" Гетманцев

Тариф на електроенергію для населення має бути ринковим, а малозабезпечені повинні отримувати субсидії, -

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів мають бути ринковими, а ті, хто не в змозі їх оплачувати, повинні отримувати державну підтримку у вигляді субсидії.

Про це в ефірі телеканалу "Україна24" повідоми народний депутат ("Слуга Народу") Данило Гетманцев.

"Ціна повинна бути ринковою, а люди, які потребують субсидії, повинні справедливо отримувати допомогу від держави. А не дотувати абсолютно всіх, і багатих, і бідних, аби тільки це було популярно і ми не приймали якісь рішення, за які будуть владу критикувати. Тому я думаю, що це рішення варто продискутувати. Я би зі свого боку його підтримав", - зазначив Гетманцев.

За його словами, наразі через штучно занижений тариф, держава дотує як заможні верстви населення, так і найбідніші.

"Наша держава допомагає всім, і мені, і вам - всім без винятку, дотуючи тариф. Я вважаю, що допомагати треба тим, хто потребує цієї допомоги, малозабезпеченим, людям, які мають право на отримання субсидії, через механізм субсидії", - наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони становлять 0,9 грн /кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

Автор: 

електроенергія (6182) Гетманцев Данило (873)


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Топ коментарі
+30
ой ой тарифы не пересматривались 3 года и кто сказал что они обязаны быть пересмотренными гетманцев ты такой иди от как и твой Бубочка да вас тварей повесить надо бы или расстреливать каждый 3 месяца во власти... чтоб не путали бюджет со своим портнмоне..
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07.12.2020 14:21
+25
а давайте начнем с зарплат пенсий экономики рыночной!? и не нужно будет никому доплачивать! Аль тут у вас кишка тонка, работать нужно!?
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07.12.2020 14:25
+23
якщо значна частина населення не може сплачувати "ринкову ціну" то може ціна не є ринковою..? бо і ринок відсутній..
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07.12.2020 14:28
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Причем тут Россия, разговор про ЕС)
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07.12.2020 16:55 Відповісти
Опять вылезло...говно-чмо гетманцев !!!! А может стоит запустить АЭС, послать на хер ахметку и зеленый тариф, который самый высокий в Европе, забрать льготы на электроэнергию у олигархов.... глядишь и тариф поднимать не нежно !!! Гнать гетмнцева ав шею, это чмо еще может наворотить дел !!!
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07.12.2020 16:58 Відповісти
Рыночный тариф, это который формируется рынком, то есть спросом и предложением. Но у нас рынка нет, есть схематоз. Поэтому, будьте добры социальный тариф для населения.
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07.12.2020 17:14 Відповісти
О рыночной цене электроэнергии можно будет говорить только тогда когда будет сам рынок. Покуда у нас в этой сфере монополия. Мало того еще цены и регулируются чиновниками в виде национального регулятора НКРЕ. Так о каком рынке может идти речь? А уж тем более о рыночной цене.
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07.12.2020 17:14 Відповісти
Тарифи на послуги монополістів повинні співвідноситися із середнім рівнем доходів населення, а не з бажанням олігархів-монополістів отримувати надприбутки.
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07.12.2020 18:17 Відповісти
очередной ******** бабкин внук. мажористые дети подросли не зная горя и печали и с олимпа им там видите ли видится, что тарифы у нас меньше в 4 раза чем в европе.
то так же было по повышению штрафов, потому что у нас штрафы ниже чем во франции тоже в 4 раза.
вы долбойобы знаете во сколько раз у нас реальные (не оте ваши средние зп по стране, не понятно где взяты, а реальные) зарплаты ниже, чем в европе?
я только ЗА за повышение, за рыночные цены. только вы зарплаты сделайте такие же, как в европе и без проблем. будем платить.
что бы каждый работающий получал за свою работу нормальную зп - среднеевропейскую. что бы поработал, купил еду, оплатил жкх и осталось ещё на поездку на куроты в испанию, хорватию, на авто отложить, на недвижимость. а не как у нас - отработал месяц, получил 6тыщ и что? куда? купить макарошки или дитю купить портфель с тетрадками к школе?
вы там охренели в корень. вылезайте из своих мерседесов, начинайте кататься на маршрутках, сделайте эксперимент - узнайте зп простого работяги в обласном городе. и поживите на эту зп пол года. а то видите ли зп 40 тыщ им мало... **** 10 тыщ себе оставь и живи ***** год и по сморишь как ты начнёшь платить за жкх в четыре раза выше тарифы.
на столбах давно не висели?
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07.12.2020 18:32 Відповісти
Тарифи риночні, а відношення виробників на ринку які мають бути? Бо зараз саму дешеву електрику просто вбивають.
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07.12.2020 19:49 Відповісти
А что такое "рынок" и "рыночная цена"!?
Кто являются "игроками рынка" ?

Если они говорят об "обще мировом/Европейском" рынке - то это никак не касается внутри-государсвенных цен ! Так как потребители внутри страны - не являются участниками / потребителями внешнего рынка !!! И НИКАК не влияют на внешний рынок !!!

Только "внешний товар" - может иметь отношение к "внешнему рынку".
А раз электричество производится внутри стран и вне же реализовывается - то для него не могут быть показателями внешний рынок !

Но даже, если говорить о "внутреннем "РЫНКЕ" " - то у нас его нет ! Так как у нас есть монопольный сговор , а это ТОЧНО НЕ РЫНОК !
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08.12.2020 00:08 Відповісти
тариф должен быть таким, чтобы владельцы энергетических предприятий имели над головой только небо в клеточку...
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08.12.2020 02:14 Відповісти
Сраный наёмник капитала.
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08.12.2020 09:19 Відповісти
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