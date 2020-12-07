Тариф на електроенергію для населення має бути ринковим, а малозабезпечені повинні отримувати субсидії, - "слуга народу" Гетманцев

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів мають бути ринковими, а ті, хто не в змозі їх оплачувати, повинні отримувати державну підтримку у вигляді субсидії.

Про це в ефірі телеканалу "Україна24" повідоми народний депутат ("Слуга Народу") Данило Гетманцев.

"Ціна повинна бути ринковою, а люди, які потребують субсидії, повинні справедливо отримувати допомогу від держави. А не дотувати абсолютно всіх, і багатих, і бідних, аби тільки це було популярно і ми не приймали якісь рішення, за які будуть владу критикувати. Тому я думаю, що це рішення варто продискутувати. Я би зі свого боку його підтримав", - зазначив Гетманцев.

За його словами, наразі через штучно занижений тариф, держава дотує як заможні верстви населення, так і найбідніші.

"Наша держава допомагає всім, і мені, і вам - всім без винятку, дотуючи тариф. Я вважаю, що допомагати треба тим, хто потребує цієї допомоги, малозабезпеченим, людям, які мають право на отримання субсидії, через механізм субсидії", - наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони становлять 0,9 грн /кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.