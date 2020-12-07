Тариф на електроенергію для населення має бути ринковим, а малозабезпечені повинні отримувати субсидії, - "слуга народу" Гетманцев
Тарифи на електроенергію для побутових споживачів мають бути ринковими, а ті, хто не в змозі їх оплачувати, повинні отримувати державну підтримку у вигляді субсидії.
Про це в ефірі телеканалу "Україна24" повідоми народний депутат ("Слуга Народу") Данило Гетманцев.
"Ціна повинна бути ринковою, а люди, які потребують субсидії, повинні справедливо отримувати допомогу від держави. А не дотувати абсолютно всіх, і багатих, і бідних, аби тільки це було популярно і ми не приймали якісь рішення, за які будуть владу критикувати. Тому я думаю, що це рішення варто продискутувати. Я би зі свого боку його підтримав", - зазначив Гетманцев.
За його словами, наразі через штучно занижений тариф, держава дотує як заможні верстви населення, так і найбідніші.
"Наша держава допомагає всім, і мені, і вам - всім без винятку, дотуючи тариф. Я вважаю, що допомагати треба тим, хто потребує цієї допомоги, малозабезпеченим, людям, які мають право на отримання субсидії, через механізм субсидії", - наголосив Гетманцев.
Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони становлять 0,9 грн /кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі.
За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.
Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.
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то так же было по повышению штрафов, потому что у нас штрафы ниже чем во франции тоже в 4 раза.
вы долбойобы знаете во сколько раз у нас реальные (не оте ваши средние зп по стране, не понятно где взяты, а реальные) зарплаты ниже, чем в европе?
я только ЗА за повышение, за рыночные цены. только вы зарплаты сделайте такие же, как в европе и без проблем. будем платить.
что бы каждый работающий получал за свою работу нормальную зп - среднеевропейскую. что бы поработал, купил еду, оплатил жкх и осталось ещё на поездку на куроты в испанию, хорватию, на авто отложить, на недвижимость. а не как у нас - отработал месяц, получил 6тыщ и что? куда? купить макарошки или дитю купить портфель с тетрадками к школе?
вы там охренели в корень. вылезайте из своих мерседесов, начинайте кататься на маршрутках, сделайте эксперимент - узнайте зп простого работяги в обласном городе. и поживите на эту зп пол года. а то видите ли зп 40 тыщ им мало... **** 10 тыщ себе оставь и живи ***** год и по сморишь как ты начнёшь платить за жкх в четыре раза выше тарифы.
на столбах давно не висели?
Кто являются "игроками рынка" ?
Если они говорят об "обще мировом/Европейском" рынке - то это никак не касается внутри-государсвенных цен ! Так как потребители внутри страны - не являются участниками / потребителями внешнего рынка !!! И НИКАК не влияют на внешний рынок !!!
Только "внешний товар" - может иметь отношение к "внешнему рынку".
А раз электричество производится внутри стран и вне же реализовывается - то для него не могут быть показателями внешний рынок !
Но даже, если говорить о "внутреннем "РЫНКЕ" " - то у нас его нет ! Так как у нас есть монопольный сговор , а это ТОЧНО НЕ РЫНОК !