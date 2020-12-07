Напад на активіста "Автомайдану" Устименка: справу перекваліфікували на хуліганство, а обвинуваченим дали умовний термін
Справу про напад на главу "Автомайдану", Віталія Устименка, перекваліфікували на хуліганство, а обвинувачених засудили до двох років позбавлення волі умовно.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Автомайдану" в Facebook, таке рішення прийняла сьогодні колегія суддів Приморського районного суду Одеси.
Повідомляється, що судді визнали Юрія Гаврилюка та Станіслава Руденка винними в нападі на Віталія Устименка, однак, перекваліфікували справу із замаху на вбивство на звичайне хуліганство.
Обох обвинувачених засудили до двох років позбавлення волі умовно. За словами суддів, покарання пом'якшили, оскільки обидва фігуранти справи - колишні військовослужбовці, які були на передовій. Також обвинувачені повинні заплатити Устименку 25 000 гривень моральної шкоди.
"Виходить, що якщо серед білого дня на вас нападає дві людини з ножем, то це зовсім не спроба вас зарізати, а звичайна хуліганка", - йдеться в повідомленні.
"Але це ще не все. Нещодавно Офіс Генерального прокурора забрала розслідування справи щодо організаторів і замовників в СБУ і передала ... в Одеську поліцію!", - додали в співтоваристві "Автомайдан".
Нагадаємо, двоє невідомих 5 червня 2018 року напали на лідера одеського відділення "Автомайдану" Віталія Устименка. Телеведучого та активіста "Автомайдану" Віталія Устименка 5 червня забрали в лікарню зі слідами побоїв і ножовим пораненням спини, після того як двоє невідомих напали на нього поблизу одеської філії Громадського телебачення, де Устименко вів програму "Тема дня". Очевидці інциденту зазначили, що двоє нападників чекали активіста ще за півгодини до нападу.
Пізніше, 18 червня, стався напад на головного редактора херсонського сайту "Міст", представника ГО "Інститут масової інформації" в Херсонській області Сергія Нікітенка.
За словами журналіста, нападники на нього схожі на людей, які раніше завдали ножові поранення Устименку. Він упізнав їх на скриншоті з відео подій в Одесі.
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или это слишком тяжело для твоего сознания? 5ть лет керував страной и гепы с допами так были при власти. а тут пришёл клоун и на тебе... почему это он не сделал?? а почему предыдущий не сделал не задумывался?
так же я не борюсь с батончиками рошен. я голосовал за другого кандидата (не за рыгов).
я только хотел сказать что товарищь порох. за которого топят агрессивно-дебильные порохоботы такой же как и зе (с небольшими вариациями в ту или другую сторону). намекаю что пора заканчивать батлы и заниматься страной. думать над тем, как отличить нормлаьного президента от очередного дебила
И при чем тут Зеленский? Как можно на полном серьезе рассуждать что оно сделало или не сделало? Оно шо, для тебя президент?
Да что там судебной реформы, хоть какой-нибудь...
Так что ничего удивительного в том, что полиция, прокуратура, суды и прочие ведомства руками и ногами за "русский мир" и, фактически, против Украины. Соответственно они и действуют, а при Зеленском они действуют абсолютно свободно - он их президент.
реформы - это первый признак, что президент хочет что-то изменить в стране.
суды реформировали? ментов реформировали? избавили граждан от рабства (разрешили ношение и применение огнестрела для защиты своей жизни, своих близкий, своего здоровья? имущества?) , разрешили ввозить дешёвые авто и растомаживать по нормальным ценам, что бы каждый мог купить нормальное, безопасное авто? налоговую, таможню? нет?
значить президент пришёл не для того, что бы сделать страну для граждан, а пришёл порешать дела олигархов, обогатится.
что порох, что этот - одна ху"ня. пора делать выводы. а то топят за пороха, другие за клоуна, а разницы нету. есть только разные штабы маркетологов, пиарщиков. гонят стадо в нужную им сторону. а бараны орут друг на друга))
Недавно просматривал списки и наткнулся на фамилии Шкурат и Морозова.
Это блатные родственники бывшего премьера пустовойтенко, которых тот привез в Киев из глухой провинции и которые исходили желчью по причине того, что документооборот ведётся на украинском языке.
После работы они устраивали в офисе групповой секс по принципу собачьей свадьбы, бухали и кололись.
Только ушли пустовойтенко - с облегчением уволили и этих фахивцив.
Я эту фамилию давно знаю.
Сча нагуглю его места работы.
А если, у него есть сестра Инна - то могу поведать о семье много интересного.