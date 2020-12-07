Напад на активіста "Автомайдану" Устименка: справу перекваліфікували на хуліганство, а обвинуваченим дали умовний термін

Справу про напад на главу "Автомайдану", Віталія Устименка, перекваліфікували на хуліганство, а обвинувачених засудили до двох років позбавлення волі умовно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Автомайдану" в Facebook, таке рішення прийняла сьогодні колегія суддів Приморського районного суду Одеси.

Повідомляється, що судді визнали Юрія Гаврилюка та Станіслава Руденка винними в нападі на Віталія Устименка, однак, перекваліфікували справу із замаху на вбивство на звичайне хуліганство.

Обох обвинувачених засудили до двох років позбавлення волі умовно. За словами суддів, покарання пом'якшили, оскільки обидва фігуранти справи - колишні військовослужбовці, які були на передовій. Також обвинувачені повинні заплатити Устименку 25 000 гривень моральної шкоди.

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"Виходить, що якщо серед білого дня на вас нападає дві людини з ножем, то це зовсім не спроба вас зарізати, а звичайна хуліганка", - йдеться в повідомленні.

"Але це ще не все. Нещодавно Офіс Генерального прокурора забрала розслідування справи щодо організаторів і замовників в СБУ і передала ... в Одеську поліцію!", - додали в співтоваристві "Автомайдан".

Нагадаємо, двоє невідомих 5 червня 2018 року напали на лідера одеського відділення "Автомайдану" Віталія Устименка. Телеведучого та активіста "Автомайдану" Віталія Устименка 5 червня забрали в лікарню зі слідами побоїв і ножовим пораненням спини, після того як двоє невідомих напали на нього поблизу одеської філії Громадського телебачення, де Устименко вів програму "Тема дня". Очевидці інциденту зазначили, що двоє нападників чекали активіста ще за півгодини до нападу.

Пізніше, 18 червня, стався напад на головного редактора херсонського сайту "Міст", представника ГО "Інститут масової інформації" в Херсонській області Сергія Нікітенка.

За словами журналіста, нападники на нього схожі на людей, які раніше завдали ножові поранення Устименку. Він упізнав їх на скриншоті з відео подій в Одесі.