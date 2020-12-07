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Напад на активіста "Автомайдану" Устименка: справу перекваліфікували на хуліганство, а обвинуваченим дали умовний термін

Напад на активіста

Справу про напад на главу "Автомайдану", Віталія Устименка, перекваліфікували на хуліганство, а обвинувачених засудили до двох років позбавлення волі умовно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Автомайдану" в Facebook, таке рішення прийняла сьогодні колегія суддів Приморського районного суду Одеси.

Повідомляється, що судді визнали Юрія Гаврилюка та Станіслава Руденка винними в нападі на Віталія Устименка, однак, перекваліфікували справу із замаху на вбивство на звичайне хуліганство.

Обох обвинувачених засудили до двох років позбавлення волі умовно. За словами суддів, покарання пом'якшили, оскільки обидва фігуранти справи - колишні військовослужбовці, які були на передовій. Також обвинувачені повинні заплатити Устименку 25 000 гривень моральної шкоди.

Також читайте: "Одного з організаторів нападу на мене випустили із СІЗО", - активіст Устименко

"Виходить, що якщо серед білого дня на вас нападає дві людини з ножем, то це зовсім не спроба вас зарізати, а звичайна хуліганка", - йдеться в повідомленні.

"Але це ще не все. Нещодавно Офіс Генерального прокурора забрала розслідування справи щодо організаторів і замовників в СБУ і передала ... в Одеську поліцію!", - додали в співтоваристві "Автомайдан".

Нагадаємо, двоє невідомих 5 червня 2018 року напали на лідера одеського відділення "Автомайдану" Віталія Устименка. Телеведучого та активіста "Автомайдану" Віталія Устименка 5 червня забрали в лікарню зі слідами побоїв і ножовим пораненням спини, після того як двоє невідомих напали на нього поблизу одеської філії Громадського телебачення, де Устименко вів програму "Тема дня". Очевидці інциденту зазначили, що двоє нападників чекали активіста ще за півгодини до нападу.

Пізніше, 18 червня, стався напад на головного редактора херсонського сайту "Міст", представника ГО "Інститут масової інформації" в Херсонській області Сергія Нікітенка.

За словами журналіста, нападники на нього схожі на людей, які раніше завдали ножові поранення Устименку. Він упізнав їх на скриншоті з відео подій в Одесі.

Напад на активіста Автомайдану Устименка: справу перекваліфікували на хуліганство, а обвинуваченим дали умовний термін 01

Автор: 

напад (1118) автомайдан (121) Устименко (10)


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Топ коментарі
+14
Зато Стерненко, который смог трижды отбиться от таких вот "хулиганов" и в третий раз таки одно из них прирезал, **** генпрокурорская обещает "подозрение в любом случае"...кривосудие в действии.
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07.12.2020 14:32
+11
Украинской правоохранительной и судебной системам евроинтеграция не нужна принципиально, более того, они являются активными противниками движения Украины в Европу. Почему? Да очень просто, коррупция - это их образ жизни и смысл существования, без коррупции они себя не представляют, именно ради коррупции они служат и существуют. А что такое Европа? Это верховенство права на деле, а не на словах, это почти полное отсутствие коррупции и просто честная жизнь. Это жизнь "на одну зарплату".
Так что ничего удивительного в том, что полиция, прокуратура, суды и прочие ведомства руками и ногами за "русский мир" и, фактически, против Украины. Соответственно они и действуют, а при Зеленском они действуют абсолютно свободно - он их президент.
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07.12.2020 14:42
+9
Нет, Зеленский убил едва начавшуюся судебную реформу. Кстати, и не только судебную.
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07.12.2020 14:43
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07.12.2020 14:31 Відповісти
Зато Стерненко, который смог трижды отбиться от таких вот "хулиганов" и в третий раз таки одно из них прирезал, **** генпрокурорская обещает "подозрение в любом случае"...кривосудие в действии.
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07.12.2020 14:32 Відповісти
плоды потужной судовой реформы от рошен
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07.12.2020 14:35 Відповісти
Нет, Зеленский убил едва начавшуюся судебную реформу. Кстати, и не только судебную.
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07.12.2020 14:43 Відповісти
ага , совсем забыл ведь это зелень занималась люстрацией судей после Революции достоинства .
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07.12.2020 14:51 Відповісти
півтора рока вже зелена шваль у влади, а такі як ти, все ще кричать про рошен. У ригів були папєрєдніки, а зелени нового нічого не можуть придумати)
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07.12.2020 15:18 Відповісти
ты не хочешь рассказать о поце который с рыгами "договаривался" так что они скупили крупнейшие сми в Украине для того что бы в стране распространять рашистскую пропаганду , создали свои партии и пошли с ними на выборы? наверное это зеленые все наделали? Напад на активіста "Автомайдану" Устименка: справу перекваліфікували на хуліганство, а обвинуваченим дали умовний термін - Цензор.НЕТ 9289
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07.12.2020 15:31 Відповісти
закономерный вопрос, что сделало зеленое чмо, чтобы это прекратилось?
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07.12.2020 16:28 Відповісти
мудрый нарід к нему таких требований сильно не предъявляет , нарід все устраивает. А как говорится "Под лежачий камень вода не течет"
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07.12.2020 18:27 Відповісти
ещё более закономерный вопрос - что сделал порох что бы эти товарищи ещё тогда не пришли к власти?
или это слишком тяжело для твоего сознания? 5ть лет керував страной и гепы с допами так были при власти. а тут пришёл клоун и на тебе... почему это он не сделал?? а почему предыдущий не сделал не задумывался?
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07.12.2020 18:35 Відповісти
вопрос из разряда, почему Трумэн не сбросил бомбу на мацкву, когда его умолял об этом Черчилль ! А нужно было, тогда был шанс уничтожить мировую раковую опухоль с минимальными расходами. А сейчас любое рассуждение на эту тему, это - история. К чему это я, как объянить зебанутому шляпоносцу, что сейчас (сегодня и год назад) - президент Зебил и Ко! Лютый треш происходящий сейчас, это авантюра, в которой участвуют - ГлавЗебил, Зебилы и бородатая бабушка, так вот, у меня такой вопрос - вы уже победили баточник рошен и сколько вам нужно народу ухайдохать, чтобы настало зеленое светлое будущее?
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08.12.2020 09:16 Відповісти
если этот вопрос ко мне, то вы ошиблись номером. я за зе не голосовал и бородатой бабушкой не восхищаюсь.
так же я не борюсь с батончиками рошен. я голосовал за другого кандидата (не за рыгов).

я только хотел сказать что товарищь порох. за которого топят агрессивно-дебильные порохоботы такой же как и зе (с небольшими вариациями в ту или другую сторону). намекаю что пора заканчивать батлы и заниматься страной. думать над тем, как отличить нормлаьного президента от очередного дебила
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10.12.2020 19:05 Відповісти
Тепер всі люстровані після Революції Гідності сидять коло Зеленського.
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07.12.2020 15:31 Відповісти
" ... едва начавшуюся ..." в каком месте? У тебя в голове и в речах Пороха?
И при чем тут Зеленский? Как можно на полном серьезе рассуждать что оно сделало или не сделало? Оно шо, для тебя президент?
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07.12.2020 15:01 Відповісти
Ну, так вместо постоянного поминания "рошена" лучше поведайте нам о судебной реформе нынешнего президента Украины, очень интересно послушать.
Да что там судебной реформы, хоть какой-нибудь...
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07.12.2020 15:13 Відповісти
Что со зрением? Дублирую для тех, кому не доходит с одного раза: Как можно на полном серьезе рассуждать что оно сделало или не сделало? Оно шо, для тебя президент?
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07.12.2020 15:18 Відповісти
Главное - он твой президент, так где реформы?
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07.12.2020 15:29 Відповісти
Я - украинец. А, оно, к сожалению, президент Украины. Как бы я не скрипел зубами, оно - мой президент. А ты не украинец?
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07.12.2020 15:37 Відповісти
Бедняга ты - получается, "скрепя зубами" защищаешь "реформатора" Зеленского, на меня зачем-то нападаешь. Так и скажи: "Зеленский и реформы - вещи несовместимые".
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07.12.2020 15:49 Відповісти
Зеленского никто не защищает, ты брешешь что при пороше что то там к лучшему сдвинулось, если бы это было так, порош президентом так бы и остался.
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07.12.2020 16:47 Відповісти
Он не остался президентом потому, что на ваши уши олигархат и ФСБ такой лапши навешали, что вы, из трусов выпрыгивая, побежали голосовать против Пороха, дебилы!
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07.12.2020 17:03 Відповісти
Він убив здоровий глузд 73%-м населення. Саме населення, бо народ чи нація думають
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07.12.2020 15:19 Відповісти
Украинской правоохранительной и судебной системам евроинтеграция не нужна принципиально, более того, они являются активными противниками движения Украины в Европу. Почему? Да очень просто, коррупция - это их образ жизни и смысл существования, без коррупции они себя не представляют, именно ради коррупции они служат и существуют. А что такое Европа? Это верховенство права на деле, а не на словах, это почти полное отсутствие коррупции и просто честная жизнь. Это жизнь "на одну зарплату".
Так что ничего удивительного в том, что полиция, прокуратура, суды и прочие ведомства руками и ногами за "русский мир" и, фактически, против Украины. Соответственно они и действуют, а при Зеленском они действуют абсолютно свободно - он их президент.
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07.12.2020 14:42 Відповісти
Дела майдана сливали планомерно с весны 14 года, продолжают и сейчас. Если бы Порош был щас президентом, все с этими делами было бы ТОЧНО ТАК, это для особо упоротых.
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07.12.2020 16:51 Відповісти
сто пудов. порох такой же как и этот клоун. тогда нихрена не делал - реформ небыло, так и сей час продолжается.
реформы - это первый признак, что президент хочет что-то изменить в стране.
суды реформировали? ментов реформировали? избавили граждан от рабства (разрешили ношение и применение огнестрела для защиты своей жизни, своих близкий, своего здоровья? имущества?) , разрешили ввозить дешёвые авто и растомаживать по нормальным ценам, что бы каждый мог купить нормальное, безопасное авто? налоговую, таможню? нет?
значить президент пришёл не для того, что бы сделать страну для граждан, а пришёл порешать дела олигархов, обогатится.
что порох, что этот - одна ху"ня. пора делать выводы. а то топят за пороха, другие за клоуна, а разницы нету. есть только разные штабы маркетологов, пиарщиков. гонят стадо в нужную им сторону. а бараны орут друг на друга))
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07.12.2020 18:44 Відповісти
От всей души желаю Венедиктовой лично поскорей встретить таких "хулиганов".
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07.12.2020 14:48 Відповісти
Та вона під державної охороною, що їй станеться...
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07.12.2020 14:56 Відповісти
если заказчики не названы-значит судьи отказались жить вечно) мы инопланетяне, еще одну пометочку сделаем)
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07.12.2020 14:49 Відповісти
пусть, кто нибудь, попробует дать пинка под зад детям єтих судьишек. будет Вам и покушение на убийство и на изнасилование и куча отягчающих в придачу. но последнее, только если оно касаеться их лично или кого то с большими карманами. а тут ножи не совсем ножи, удары, тоже не удары и нападения толком не было. споткнулись ребята , задев потерпевего и так восемь раз. ну похулиганить решшили. а то что готовились, ехали, поджидали и напали, это все мелочи
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07.12.2020 15:14 Відповісти
Закон - один для всех, или есть "льготники"?
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07.12.2020 15:23 Відповісти
Кто думает, что в автомайдане участвовали только высоконравственные люди, которым незачто начистить физиономию - сильно заблуждается.
Недавно просматривал списки и наткнулся на фамилии Шкурат и Морозова.
Это блатные родственники бывшего премьера пустовойтенко, которых тот привез в Киев из глухой провинции и которые исходили желчью по причине того, что документооборот ведётся на украинском языке.
После работы они устраивали в офисе групповой секс по принципу собачьей свадьбы, бухали и кололись.
Только ушли пустовойтенко - с облегчением уволили и этих фахивцив.
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07.12.2020 15:23 Відповісти
То есть, из-за Шкурата и Морозова справедливо отмазали покушавшихся на Устименко? Я правильно понял ход твоих мыслей? Любопытно, а в решении суда это как-то отображено или просто подразумевается?
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07.12.2020 15:33 Відповісти
Может Устиненко тоже того же поля ягода?
Я эту фамилию давно знаю.
Сча нагуглю его места работы.
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07.12.2020 15:37 Відповісти
Ты лучше о судьях его судивших погугли, а не уводи от сути вопроса куда-то в сторону.
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07.12.2020 15:46 Відповісти
Ну, человек родился активистом, о предыдущей трудовой деятельности и семье ничего не известно.
А если, у него есть сестра Инна - то могу поведать о семье много интересного.
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07.12.2020 15:51 Відповісти
И что что фронтовики? Во первых есть такие кто приехал на полдня и получил убд. Во-вторых Илья кива тоже фронтовик, хоть и форменный сепар. В третьих, если на фронте в наших рядах были сепары то как они воевали (возможно помогали врагу).
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08.12.2020 15:18 Відповісти
 
 