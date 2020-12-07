Порошенко щодо пріоритетів співробітництва України з ЄС у 2021 році: посилення санкцій проти РФ, продовження співпраці з МВФ, боротьба з коронавірусом

Внутрішньополітична ситуація в Україні має всі ознаки кризи державного управління.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко під час онлайн-засідання парламентського комітету асоціації Україна-ЄС.

"Ми не можемо спокійно спостерігати за тим, як Україна, яку ми разом з вами будували з 2014 року, сповзає в хаос некерованості, автократії та проросійського антиукраїнського реваншу", – наголосив Порошенко

Лідер "ЄС" підкреслив, що спільними зусиллями необхідно врятувати демократичну європейську Україну і забезпечити її рух через реформи до об’єднаної європейської родини.

На думку Порошенка, ключовими пріоритетами співпраці у наступному році мають стати зміцнення стійкості України проти російської агресії, посилення санкцій ЄС проти Росії, забезпечення макроекономічної стабільності України завдяки продовженню співпраці з МВФ та ЄС, координація зусиль з протидії пандемії коронавірусу, включно із забезпеченням швидких поставок дієвих вакцин в Україну, а також оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом для її приведення у відповідність до сучасних викликів.

"Нашою головною стратегічною метою є створення умов для забезпечення членства України в Європейському Союзі, ідеї, що підтримується більшістю українського суспільства та громадян країн ЄС. І "Європейська Солідарність" зробить усе можливе для гарантування невідворотності курсу реформ та протидії проросійському реваншу", - підсумував Порошенко.

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