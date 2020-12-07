ВАКС відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу екскомандувачу Нацгвардії Аллерову у справі "Укрбуду"

На сьогоднішньому засіданні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу екскомандувачу Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу колишньому очільнику Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає.

ВАКС також нагадує, що екскомандувач Нацгвардії разом з іншими особами, серед яких експрезидент державної корпорації "Укрбуд", підозрюється в причетності до корупційних схем із квартирами для Нацгвардії на Печерську.

Раніше повідомлялося, що екскомандувачу Нацгвардії України, екскерівнику ТОВ "Будівельні мережі" і керівнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент" суддя продовжив дію покладених на них обов'язків до 11 квітня 2020 року включно.

Нагадаємо, за версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор "Укрбуду" Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня