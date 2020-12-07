Путін і Меркель у телефонній розмові обговорили дотримання перемир'я на Донбасі, - Кремль

Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили дотримання перемир'я на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнського конфлікту із задоволенням констатовано, що загалом дотримується перемир'я, запроваджене відповідно до підписаних у липні в межах Контактної групи "Заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі заявили, що під час розмови "висловлено ​​занепокоєння у зв'язку з відсутністю прогресу в реалізації політичних аспектів Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки", ухвалених рік тому на саміті в Парижі".

Читайте також: "Помирає дуже багато людей": у Німеччині продовжили частковий локдаун до 10 січня

"Знову вказано на безальтернативність Мінських угод як підґрунтя врегулювання і важливість виконання Києвом узятих зобов'язань. Підтверджено намір продовжити спільну роботу в "нормандському форматі", зокрема за лінією політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України", - додали в пресслужбі Путіна.

Крім того, під час розмови Путін і Меркель обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі та боротьбу з коронавірусом.