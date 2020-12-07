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Новини
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Путін і Меркель у телефонній розмові обговорили дотримання перемир'я на Донбасі, - Кремль

Путін і Меркель у телефонній розмові обговорили дотримання перемир'я на Донбасі, - Кремль

Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили дотримання перемир'я на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнського конфлікту із задоволенням констатовано, що загалом дотримується перемир'я, запроваджене відповідно до підписаних у липні в межах Контактної групи "Заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі заявили, що під час розмови "висловлено ​​занепокоєння у зв'язку з відсутністю прогресу в реалізації політичних аспектів Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки", ухвалених рік тому на саміті в Парижі".

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"Знову вказано на безальтернативність Мінських угод як підґрунтя врегулювання і важливість виконання Києвом узятих зобов'язань. Підтверджено намір продовжити спільну роботу в "нормандському форматі", зокрема за лінією політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України", - додали в пресслужбі Путіна.

Крім того, під час розмови Путін і Меркель обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі та боротьбу з коронавірусом.

Автор: 

Меркель Ангела (1139) путін володимир (23767) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+7
Кацапы и фашисты обсуждают мир в Украине-Дожили
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07.12.2020 14:37
+4
сколько ж вас учить что слово путин пишется с маленькой буквы хэ
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07.12.2020 14:43
+4
Надо добавить кацапам санкций .😎😎😎
Шото там Кравчук заговорил про отключение платёжных систем
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07.12.2020 14:45
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Кацапы и фашисты обсуждают мир в Украине-Дожили
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07.12.2020 14:37 Відповісти
ППР-ПартПолітРобота,або Позвізділи,Позвізділи та Розійшлись !!)))
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07.12.2020 14:41 Відповісти
У Малахова?
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07.12.2020 14:42 Відповісти
немецкая мать и рашистский ротец родившие кровопролитие в Украине обсуждают ..как примирить рожденное ими дите ордло,которое находится на воспитании и обеспечени у рашистского отца.
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07.12.2020 14:42 Відповісти
І тільки тепер запускай Гундосика з "міром в глазах". Без прикриття шісток Куйло не працює.
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07.12.2020 14:42 Відповісти
сколько ж вас учить что слово путин пишется с маленькой буквы хэ
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07.12.2020 14:43 Відповісти
Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили соблюдение перемирия на Донбассе, - Кремль - Цензор.НЕТ 7781
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07.12.2020 14:52 Відповісти
Надо добавить кацапам санкций .😎😎😎
Шото там Кравчук заговорил про отключение платёжных систем
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07.12.2020 14:45 Відповісти
В ходе обмена мнениями по внутри украинскому конфликту с удовлетворением констатировано,

циники проклятые. а то шо московия по самые яйца там увязла - ни звука ни буквы
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07.12.2020 15:30 Відповісти
Путін і Меркель у телефонній розмові обговорили дотримання перемир'я на Донбасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 6165
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07.12.2020 15:56 Відповісти
Фрагмен телефонного разговора из достоверных источников, особо не претендующих на аутентичность:
Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А может Вы соблаговолите рассмотреть возможность пойти навстречу Украине в вопросе перемирия на Донбассе?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. То я так, размечталась... Чисто теоретически. А трясло меня от непреодолимого желания Зеленскому с ноги влупашить, но дипломатический протокол не позволяет.
Путин - Так-то лучше.
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07.12.2020 16:21 Відповісти
Они боятся Зеленского!
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31.03.2021 07:24 Відповісти
 
 