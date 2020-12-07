Путін і Меркель у телефонній розмові обговорили дотримання перемир'я на Донбасі, - Кремль
Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили дотримання перемир'я на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнського конфлікту із задоволенням констатовано, що загалом дотримується перемир'я, запроваджене відповідно до підписаних у липні в межах Контактної групи "Заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
У Кремлі заявили, що під час розмови "висловлено занепокоєння у зв'язку з відсутністю прогресу в реалізації політичних аспектів Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки", ухвалених рік тому на саміті в Парижі".
"Знову вказано на безальтернативність Мінських угод як підґрунтя врегулювання і важливість виконання Києвом узятих зобов'язань. Підтверджено намір продовжити спільну роботу в "нормандському форматі", зокрема за лінією політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України", - додали в пресслужбі Путіна.
Крім того, під час розмови Путін і Меркель обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі та боротьбу з коронавірусом.
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Шото там Кравчук заговорил про отключение платёжных систем
циники проклятые. а то шо московия по самые яйца там увязла - ни звука ни буквы
Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А может Вы соблаговолите рассмотреть возможность пойти навстречу Украине в вопросе перемирия на Донбассе?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. То я так, размечталась... Чисто теоретически. А трясло меня от непреодолимого желания Зеленскому с ноги влупашить, но дипломатический протокол не позволяет.
Путин - Так-то лучше.