"Хто не виконає - йде на спочинок": Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, запропонував "красиву, демократичну" схему розподілу повноважень

Основні принципи функціонування білоруської держави на найближчу п'ятирічку будуть встановлені Загальнобілоруськими народними зборами.

Про це "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив сьогодні на нараді щодо роботи економіки в 2020 році і проєктів прогнозних документів на 2021-й, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Я постійно наголошував і хочу ще раз наголосити: якщо уряд і парламент ухвалять рішення, що ці документи, які будуть формалізовані в законах і указах президента, кращі для розвитку нашої країни, і це задовольнятиме запити місцевих органів влади в особі губернаторів, значить, так і буде", - сказав Лукашенко.

При цьому він попередив: "Ми дуже жваво, дуже швидко здійснюємо різного роду прогнози, ухвалюємо рішення. За усталеною практикою останніми роками це не виконуємо. Тому не будемо довго розмовляти. Рішення будуть ухвалені, формалізовані в законах і указах президента. Відрізки в пів року, дев'ять місяців - за підсумками року хто не виконав, йде на спочинок. Щоб не було нікому образливо, давайте про це домовимося раз і назавжди".

"Всі наполягають на тому, що потрібний перерозподіл повноважень. Я завжди додавав: повноваження ми перерозподілили, додамо кому мало, але і відповідальність перейде на тих, хто отримає ці додаткові повноваження. В цьому випадку ось найдемократичніша схема, у всіх демократичних державах саме так : уряд вніс, парламент погодив - якщо це закон, глава держави його підписує або відхиляє, якщо порушуються принципи, які встановлені Загальнобілоруськими народними зборами. На чергові п'ять років основні принципи функціонування нашої держави будуть встановлені цим з'їздом народу. Абсолютно прозора, красива, демократична схема", - заявив Лукашенко.

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Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі не вщухають масові акції протесту незгодних з результатами голосування на виборах президента.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі і водомети. За час протестів сотні демонстрантів зазнали травм і поранень. За офіційними даними, загинули чотири учасники мітингів. За даними Тіхановської, загиблих вісім.

Лукашенко 23 вересня, як він вважає, знову вступив на посаду президента. Вперше в історії Білорусі церемонію інавгурації не анонсували і не транслювали по телебаченню. Низка держав, серед яких США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Данія, Україна та Чехія, не визнали інавгурацію Лукашенка.