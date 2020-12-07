Запасів води в Аянському водосховищі, з якого постачають Сімферополь, залишилося на вісім днів, - окупаційна влада Криму
Води в Аянському водосховищі, з якого постачають Сімферополь, залишилося на вісім днів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомив так званий керівник підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов 7 грудня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання.
"Запасів Аянського водосховища залишилося на вісім днів. Але ми не переживаємо, тому що на цьому тижні - дуже важлива для нас подія. Це буде врізка перемички, яку робить "Чеченпроєкт". Це дозволить воду з західного напрямку гарантовано подати аж до Аянського водосховища. Ми встигнемо перехопити зі свердловини воду", - сказав Баженов.
За його словами, ця врізка допоможе в 1,5 раза скоротити підйом води з Сімферопольського водосховища, що дозволить "збереже воду у водосховищі на більш тривалий період".
"За минулу добу з водосховищ Сімферополя ми підняли всього лише 51,9 тисяч кубів води. З західного напрямку перекачали 65 тисяч кубів, тобто частка водосховищ постійно знижується, знижується, знижується. Що стосується військового водоводу за добу перекачали 15 тисяч кубів води. Мутність у всіх водосховищах в нормі", - поінформував Баженов.
18 листопада він повідомляв, що в Аянському водосховищі залишилося запасів - 300 тисяч кубічних метрів.
Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін пояснив дефіцит води на півострові "крадіжкою" кримчан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
короче, теперь им воды хватит не на 8, а на целых 12 дней. Шах и мат вам украинцы
И возразить нечего. Действительно дефицит воды вызван тем что россия украла крым
А помоетесь уже летом в море.