Запасів води в Аянському водосховищі, з якого постачають Сімферополь, залишилося на вісім днів, - окупаційна влада Криму

Води в Аянському водосховищі, з якого постачають Сімферополь, залишилося на вісім днів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомив так званий керівник підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов 7 грудня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання.

"Запасів Аянського водосховища залишилося на вісім днів. Але ми не переживаємо, тому що на цьому тижні - дуже важлива для нас подія. Це буде врізка перемички, яку робить "Чеченпроєкт". Це дозволить воду з західного напрямку гарантовано подати аж до Аянського водосховища. Ми встигнемо перехопити зі свердловини воду", - сказав Баженов.

За його словами, ця врізка допоможе в 1,5 раза скоротити підйом води з Сімферопольського водосховища, що дозволить "збереже воду у водосховищі на більш тривалий період".

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"За минулу добу з водосховищ Сімферополя ми підняли всього лише 51,9 тисяч кубів води. З західного напрямку перекачали 65 тисяч кубів, тобто частка водосховищ постійно знижується, знижується, знижується. Що стосується військового водоводу за добу перекачали 15 тисяч кубів води. Мутність у всіх водосховищах в нормі", - поінформував Баженов.

18 листопада він повідомляв, що в Аянському водосховищі залишилося запасів - 300 тисяч кубічних метрів.

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