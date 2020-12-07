УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10262 відвідувача онлайн
Новини
6 025 11

У МОЗ назвали зарплати міністра і його заступників. Більше за всіх заробив Ляшко

У МОЗ назвали зарплати міністра і його заступників. Більше за всіх заробив Ляшко

Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов за минулий місяць заробив 37 875 гривень.

У цю суму увійшли оклад, надбавка за роботу з секретними документами, надбавка експерту з питань таємниці і добові. Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит видання "Слово і діло".

Зазначається, що після вирахування податків Степанов отримав трохи понад 30 489 грн.

Заступники міністра охорони здоров'я за листопад отримали:

Ірина Садов'як - 48 тис. 766,88 грн (отримала 39 тис. 257,34 грн);

Ірина Микитчак - 53 тис. 406,1 грн (виплатили 42 тис. 991,91 грн);

Світлана Шаталова, Ігор Іващенко та Ярослав Кучер - по 48 тис. 821 грн (чистими 39 тис. 300,9 грн);

Віктор Ляшко - 53 тис. 703,1 грн (виплатили 43 тис. 230,99 грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін

Автор: 

Степанов Максим (2196) Ляшко Віктор (1512) зарплата (2238)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
надбавка за работу с секретными документами, надбавка эксперту по вопросам тайны

показати весь коментар
07.12.2020 15:22
+1
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(c)
показати весь коментар
07.12.2020 15:24
+1
Зеленозадые дармоеды.
показати весь коментар
07.12.2020 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надбавка за работу с секретными документами, надбавка эксперту по вопросам тайны

показати весь коментар
07.12.2020 15:22 Відповісти
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(c)
показати весь коментар
07.12.2020 15:24 Відповісти
Зеленозадые дармоеды.
показати весь коментар
07.12.2020 15:25 Відповісти
Бедняга !. Наверное с палаты для больных КОВИД-19 не вылазил. Неделями маски не снимал и лично аппараты ИВЛ подключал
"Чем больше с эпидемией жопа, тем выше зарплаты у чиновников". Это что бонус такой за угробленные жизни?
показати весь коментар
07.12.2020 15:27 Відповісти
Я вот пытаюсь разобраться: сейчас нужно 15 лярдов на "помощь" бизнесу, и это ж еще не все, у них там планов громадье по "помощи". А нельзя было вбухать эти деньги в медицину, в кислород и так далее? Чтобы она могла и с 30 тыс заражений в день справиться, а не ложиться при 10 тыс? Тем более, эти 8000 грн ФОПам (да и то, далекоооо не всем) ну как мертвому припарка - ну это ни о чем. Рассеят деньги по стране, разгонят инфляцию, в итоге медицина все равно не справляется, бизнес лежит... Ну что за вредители там сидят?
показати весь коментар
07.12.2020 15:30 Відповісти
за минус 10% ВВП оказывается платят зарплату
показати весь коментар
07.12.2020 15:31 Відповісти
Для министра просто смешная сумма. Представляю сколько получают рядовые медики.
показати весь коментар
07.12.2020 15:36 Відповісти
Солдат спит, служба идет. Локдаун, больничные, отпуск, чтобы не случилось, вне зависимости от результатов - свое получают.
показати весь коментар
07.12.2020 15:36 Відповісти
Зато медсестрі нараховують 5 тис, а після утримання податків на руки видають 3 тис з хвостиком.
показати весь коментар
07.12.2020 15:39 Відповісти
Тююю, соловьев и скобеева больше.....
показати весь коментар
07.12.2020 15:51 Відповісти
Это мы еще не знаем какую премию он сам себе выписал из Государственной казны.
показати весь коментар
07.12.2020 15:51 Відповісти
 
 