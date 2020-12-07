У МОЗ назвали зарплати міністра і його заступників. Більше за всіх заробив Ляшко

Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов за минулий місяць заробив 37 875 гривень.

У цю суму увійшли оклад, надбавка за роботу з секретними документами, надбавка експерту з питань таємниці і добові. Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит видання "Слово і діло".

Зазначається, що після вирахування податків Степанов отримав трохи понад 30 489 грн.

Заступники міністра охорони здоров'я за листопад отримали:

Ірина Садов'як - 48 тис. 766,88 грн (отримала 39 тис. 257,34 грн);

Ірина Микитчак - 53 тис. 406,1 грн (виплатили 42 тис. 991,91 грн);

Світлана Шаталова, Ігор Іващенко та Ярослав Кучер - по 48 тис. 821 грн (чистими 39 тис. 300,9 грн);

Віктор Ляшко - 53 тис. 703,1 грн (виплатили 43 тис. 230,99 грн).

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