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Суд зобов'язав Венедіктову відкрити провадження щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК

Суд зобов'язав Венедіктову відкрити провадження щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК

Центр протидії корупції (ЦПК) зобов'язав Генерального прокурора Венедіктову відкрити кримінальні провадження щодо ймовірного скоєння державної зради народними депутатами Дубінським і Деркачем.

Про це йдеться в повідомленні ЦПК, передає Цензор.НЕТ.

"Венедіктова єдина, хто може ініціювати порушення справ щодо народних депутатів (ось таке феєричне зняття депутатської недоторканності). Але вона відмовилася це робити, мовляв, ЦПК "не надав фактичних даних щодо вчинення злочину".

Також читайте: Венедіктова відмовилася відкривати справу щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК

Ми оскаржили бездіяльність генпрокурорки і звернулися до Печерського суду з цим питанням. Зрештою, суд зобов’язав відкрити кримінальні справи щодо Деркача і Дубінського. Також генпрокурорку зобов’язали відкрити ініційовану ЦПК справу про ймовірну брехню в декларації (вже неможливо притягнути через рішення КСУ), відмивання коштів і ухилення від сплати податків Дубінського.

Як і обіцяли, будемо йти до кінця і виводити зрадників на чисту воду", - йдеться в повідомленні.

Суд зобовязав Венедіктову відкрити провадження щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК 01

Автор: 

Деркач Андрій (151) Центр протидії корупції (265) Венедіктова Ірина (829) Дубінський Олександр (491) Офіс Генпрокурора (3244)


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Топ коментарі
+17
Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 190
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07.12.2020 15:36
+10
Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3381
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07.12.2020 15:32
+10
Ну шо сказать...дермач воистину счастливчик года))))
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07.12.2020 15:36
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...відразу після того у Бєнядіктової виявили коронавірус.
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07.12.2020 15:28 Відповісти
Штопаный зеленый шабунин надеется заработать пару пунктов у Байдена)
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07.12.2020 15:28 Відповісти
Пофиг какой-там шабунин, а рашиста деркача и дубинского давно пора в клетку.
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07.12.2020 16:26 Відповісти
Я не про "будку Порошенко" . я про борцуна Шабуніна . Ти будиночок свій відбудував ?
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07.12.2020 16:30 Відповісти
Побачимо.Хоча як відкриє так і закриє))),не вперше)))Чоловік не дасть збрехати-"плавалізнаєм")))
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07.12.2020 15:30 Відповісти
А Веденіктова так хоче ці діла відкривати, аж горить
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07.12.2020 15:31 Відповісти
Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3381
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07.12.2020 15:32 Відповісти
Пастор Криворогого братства.
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07.12.2020 19:15 Відповісти
румына хотят посадить??????????
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07.12.2020 15:32 Відповісти
Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 190
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07.12.2020 15:36 Відповісти
Ну шо сказать...дермач воистину счастливчик года))))
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07.12.2020 15:36 Відповісти
сейчас венедиктова много чего о себе узнает.
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07.12.2020 15:38 Відповісти
Венедиктова - холостой патрон. С таким войну не выиграть.
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07.12.2020 15:46 Відповісти
Венедиктова теж піде по статті держзради !
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07.12.2020 16:43 Відповісти
Якщо доживе ...
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07.12.2020 16:45 Відповісти
шо? печерский суд? та порешаем.
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07.12.2020 15:52 Відповісти
анекдот?
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07.12.2020 18:22 Відповісти
анекдот?
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07.12.2020 18:23 Відповісти
Как посмели так наехать на "око государево"!
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07.12.2020 19:13 Відповісти
Хамелеони.Суд зобов'язав Венедіктову відкрити провадження щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК - Цензор.НЕТ 663
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07.12.2020 22:01 Відповісти
 
 