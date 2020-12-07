Суд зобов'язав Венедіктову відкрити провадження щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК

Центр протидії корупції (ЦПК) зобов'язав Генерального прокурора Венедіктову відкрити кримінальні провадження щодо ймовірного скоєння державної зради народними депутатами Дубінським і Деркачем.

Про це йдеться в повідомленні ЦПК, передає Цензор.НЕТ.

"Венедіктова єдина, хто може ініціювати порушення справ щодо народних депутатів (ось таке феєричне зняття депутатської недоторканності). Але вона відмовилася це робити, мовляв, ЦПК "не надав фактичних даних щодо вчинення злочину".

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Ми оскаржили бездіяльність генпрокурорки і звернулися до Печерського суду з цим питанням. Зрештою, суд зобов’язав відкрити кримінальні справи щодо Деркача і Дубінського. Також генпрокурорку зобов’язали відкрити ініційовану ЦПК справу про ймовірну брехню в декларації (вже неможливо притягнути через рішення КСУ), відмивання коштів і ухилення від сплати податків Дубінського.

Як і обіцяли, будемо йти до кінця і виводити зрадників на чисту воду", - йдеться в повідомленні.