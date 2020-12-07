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В окупованому Криму формується військова база з 2,5 млн українців як заручників, - Джапарова

В окупованому Криму формується військова база з 2,5 млн українців як заручників, - Джапарова

Росія навмисно заселяє окупований нею Крим громадянами РФ, тим самим заміщаючи громадян України, які проживають на півострові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" заявила заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

"РФ навмисно сьогодні змінює демографічну ситуацію в Криму, заміщує населення, витискаючи з одного боку громадян України з Криму, з іншого боку, активно заселяючи своїми громадянами з материка РФ. Військові об’єкти, військові інфраструктурні об’єкти, в які РФ вкладає мільярди коштів… Ми маємо розуміти, що це не робиться просто так", - зазначила заступниця міністра.

"Ми, не тільки Україна, а й коаліція країн, маємо бути готовими до того, що формується і фактично вже є така військова база РФ з 2,5 млн громадян України як заручників мілітаризованого Криму. І це теж важливий елемент Кримської платформи", - наголосила Джапарова.

Нагадаємо, Кримська платформа - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Створення цієї платформи було анонсовано главою МЗС ще в липні 2020 року.

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Автор: 

Крим (14134) росія (64984) Джапарова Еміне (179) Кримська платформа (320)


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Джапарова. дура ты полная. все население Крыма - 2,3 млн. Из них 15% - украинцы. 15% - татары,
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07.12.2020 15:40 Відповісти
Все она правильно сказала.
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07.12.2020 15:44 Відповісти
Асиміляція анексованого Крима триває !!))
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07.12.2020 15:43 Відповісти
Нет там граждан Украины - кто хотел уже давно выехали.
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07.12.2020 16:08 Відповісти
На самом деле-там 15% украинцев(ну,сюда я включаю и татар).Остальные либо кацапы,либо хохлы.
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07.12.2020 21:06 Відповісти
 
 