В окупованому Криму формується військова база з 2,5 млн українців як заручників, - Джапарова

Росія навмисно заселяє окупований нею Крим громадянами РФ, тим самим заміщаючи громадян України, які проживають на півострові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" заявила заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

"РФ навмисно сьогодні змінює демографічну ситуацію в Криму, заміщує населення, витискаючи з одного боку громадян України з Криму, з іншого боку, активно заселяючи своїми громадянами з материка РФ. Військові об’єкти, військові інфраструктурні об’єкти, в які РФ вкладає мільярди коштів… Ми маємо розуміти, що це не робиться просто так", - зазначила заступниця міністра.

"Ми, не тільки Україна, а й коаліція країн, маємо бути готовими до того, що формується і фактично вже є така військова база РФ з 2,5 млн громадян України як заручників мілітаризованого Криму. І це теж важливий елемент Кримської платформи", - наголосила Джапарова.

Нагадаємо, Кримська платформа - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Створення цієї платформи було анонсовано главою МЗС ще в липні 2020 року.

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