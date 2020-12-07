Стрілянина на кордоні: росіяни порушили справу про напад на військовослужбовця

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу про посягання на життя військовослужбовця. У відомстві стверджують, що справу порушено за фактом нападу на загін прикордонників трьох невідомих, одного з яких застрелили.

Про це повідомила офіційна представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"СКР порушив справу про посягань "Слідчими органами СК по Білгородській області порушено кримінальну справу за ст.317 КК РФ (посягання на життя військовослужбовця з метою перешкоджання законній діяльності щодо забезпечення громадської безпеки)", - сказала Петренко в понеділок журналістам.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що 3 грудня за припинення спроби порушення державного кордону Росії трьома озброєними особами сталася перестрілка з прикордонниками, в результаті якої один з порушників був знищений.

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"У нього при собі були виявлені автомат, магазин з патронами, рація, прилад нічного бачення. Всі ці предмети вилучені як речові докази", - сказала Петренко.

"Зараз слідчими призначений комплекс судових експертиз, допитуються свідки вчиненого злочину", - додала вона.

4 грудня Прикордонна служба ФСБ РФ повідомила про спробу трьох невідомих порушити кордон з боку України. При спробі затримання нібито відбулося вогняне протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, решта втекли на територію України.

У Держприкордонслужбі України заявили, що не виявили підтвердження інформації від Прикордонної служби ФСБ РФ про порушення групою осіб кордону і перестрілки.

"Радіо Свобода" повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що під час стрілянини загинув громадянин України 1993 року народження на прізвище Голубєв - фігурант кількох кримінальних справа про хуліганство і розбої. Джерело підкреслює, що росіяни не надали доказів агресивних дій Голубєва при затриманні, і тепер намагаються приховати відповідальність за вбивство цивільної особи.