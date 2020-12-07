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Стрілянина на кордоні: росіяни порушили справу про напад на військовослужбовця

Стрілянина на кордоні: росіяни порушили справу про напад на військовослужбовця

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу про посягання на життя військовослужбовця. У відомстві стверджують, що справу порушено за фактом нападу на загін прикордонників трьох невідомих, одного з яких застрелили.

Про це повідомила офіційна представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"СКР порушив справу про посягань "Слідчими органами СК по Білгородській області порушено кримінальну справу за ст.317 КК РФ (посягання на життя військовослужбовця з метою перешкоджання законній діяльності щодо забезпечення громадської безпеки)", - сказала Петренко в понеділок журналістам.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що 3 грудня за припинення спроби порушення державного кордону Росії трьома озброєними особами сталася перестрілка з прикордонниками, в результаті якої один з порушників був знищений.

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"У нього при собі були виявлені автомат, магазин з патронами, рація, прилад нічного бачення. Всі ці предмети вилучені як речові докази", - сказала Петренко.

"Зараз слідчими призначений комплекс судових експертиз, допитуються свідки вчиненого злочину", - додала вона.

4 грудня Прикордонна служба ФСБ РФ повідомила про спробу трьох невідомих порушити кордон з боку України. При спробі затримання нібито відбулося вогняне протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, решта втекли на територію України.

У Держприкордонслужбі України заявили, що не виявили підтвердження інформації від Прикордонної служби ФСБ РФ про порушення групою осіб кордону і перестрілки.

"Радіо Свобода" повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що під час стрілянини загинув громадянин України 1993 року народження на прізвище Голубєв - фігурант кількох кримінальних справа про хуліганство і розбої. Джерело підкреслює, що росіяни не надали доказів агресивних дій Голубєва при затриманні, і тепер намагаються приховати відповідальність за вбивство цивільної особи.

Автор: 

кордон (4754) росія (64984) стрілянина (1778) Слідком рф (194)


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Топ коментарі
+10
при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения

А танка не было? Обычно вооруженные до зубов контрабандисты на дело идут на танках. Если РСЗО сломаласьhttps://censor.net/ru/n3235451
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07.12.2020 16:00
+10
Танк зарилі на слєдуюшшій раз. Випілі немнога, дай думают, на атряд нападйом... Ну, а далі ви все знаєте...
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07.12.2020 16:03
+9
Не смогли значит втроем Кремль взять, нужно пятерых посылать.
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07.12.2020 16:04
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Попочлєнці возвращалісь дамой)))
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07.12.2020 15:56 Відповісти
при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения

А танка не было? Обычно вооруженные до зубов контрабандисты на дело идут на танках. Если РСЗО сломаласьhttps://censor.net/ru/n3235451
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07.12.2020 16:00 Відповісти
Танк зарилі на слєдуюшшій раз. Випілі немнога, дай думают, на атряд нападйом... Ну, а далі ви все знаєте...
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07.12.2020 16:03 Відповісти
на тихоходной Армате шли по камышу, но ручник заклинил и дальше пошли пешком.
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07.12.2020 16:14 Відповісти
Не смогли значит втроем Кремль взять, нужно пятерых посылать.
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07.12.2020 16:04 Відповісти
"скоро"- улюблене слово вологих мрійників нарасєї)
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07.12.2020 16:37 Відповісти
Мне кажется что ето тот случай когда 2, 3 кацапа на нашей границе окажут сопротивление в ответ на требование предостааить документьі и будут ликвидированьі на месте
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07.12.2020 16:13 Відповісти
амнистию сепарам, если захватят и спалят маскву
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07.12.2020 16:29 Відповісти
Майнільський інцедент?
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07.12.2020 16:56 Відповісти
Теперь в рашке по всех телеканалах будет вой о нападении укров, а лавроконь будет стучать копытом по трибуне ООН.
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07.12.2020 19:30 Відповісти
Вбито громадянина України.
Не має значення фігурантом яких справ він був. Пам'ятаю рашисти на Азовському морі вбивали наших рибалок і ні чого вони тіпа були браконьєрами...
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07.12.2020 20:41 Відповісти
Не, ну кацапы завалили своего по сути, только убить, ограбить и убитого во всём обвинить - стиль мокши.
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07.12.2020 20:52 Відповісти
И парашют,который тянулся за ним.
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07.12.2020 21:08 Відповісти
 
 