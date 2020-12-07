Цього року Україна досягла значного прогресу в розвитку громад та регіонів, - Шмигаль

Упродовж 2020 року був значний прогрес у формуванні умов для розвитку як громад і регіонів, так і країни в цілому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдяки спільним зусиллям у 2020 році вдалося завершити формування нової територіальної основи для утворення органів місцевого самоврядування", — зазначив очільник Уряду.

Зокрема, як зауважив Денис Шмигаль, Уряд затвердив 1469 територіальних громад, а Верховною Радою був схвалений новий адміністративно-територіальний устрій субрегіонального рівня, внаслідок чого утворено 136 районів замість 490. Також на новій територіальній основі відбулися місцеві вибори.

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За словами Прем’єр-міністра, Уряд активно почав працювати над реалізацією закону, яким впорядковуються питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування й РДА.

"Цей закон стосується впорядкування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням районів. Ми говоримо про правонаступництво щодо майна, про права та обов’язки ліквідованих районних рад і про багато речей, які з цим пов’язані", — зауважив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що одне з головних завдань децентралізації — це максимально наближати послуги до громадян і підвищувати комфортність в їх отриманні.

"Ідеться, перш за все, про нові якісні послуги — оновлені лікарні, сучасні школи, цікаве та безпечне дозвілля. Важливо не допустити жодного скорочення об’єктів соціальної інфраструктури. Тепер більшість цих об’єктів будуть передані об’єднаним територіальним громадам, і вони самостійно зможуть ними управляти", — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що це особливо важливо у зв’язку з ухваленим законом про оптимізацію мережі та функціонування ЦНАП.

Шмигаль також розповів про наступні кроки в реформі, насамперед про вдосконалення окремих норм Конституції, які обмежують можливості завершення в повному обсязі процесу децентралізації.

"Подальші кроки розвитку для кожної громади є дуже індивідуальними. Але важливим є стратегічне бачення розвитку громад на середньострокову перспективу. І для цього ми маємо нову Стратегію регіонального розвитку до 2027 року", — відзначив очільник Уряду.