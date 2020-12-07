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Цього року Україна досягла значного прогресу в розвитку громад та регіонів, - Шмигаль

Цього року Україна досягла значного прогресу в розвитку громад та регіонів, - Шмигаль

Упродовж 2020 року був значний прогрес у формуванні умов для розвитку як громад і регіонів, так і країни в цілому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдяки спільним зусиллям у 2020 році вдалося завершити формування нової територіальної основи для утворення органів місцевого самоврядування", — зазначив очільник Уряду.

Зокрема, як зауважив Денис Шмигаль, Уряд затвердив 1469 територіальних громад, а Верховною Радою був схвалений новий адміністративно-територіальний устрій субрегіонального рівня, внаслідок чого утворено 136 районів замість 490. Також на новій територіальній основі відбулися місцеві вибори.

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За словами Прем’єр-міністра, Уряд активно почав працювати над реалізацією закону, яким впорядковуються питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування й РДА.

"Цей закон стосується впорядкування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням районів. Ми говоримо про правонаступництво щодо майна, про права та обов’язки ліквідованих районних рад і про багато речей, які з цим пов’язані", — зауважив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що одне з головних завдань децентралізації — це максимально наближати послуги до громадян і підвищувати комфортність в їх отриманні.

"Ідеться, перш за все, про нові якісні послуги — оновлені лікарні, сучасні школи, цікаве та безпечне дозвілля. Важливо не допустити жодного скорочення об’єктів соціальної інфраструктури. Тепер більшість цих об’єктів будуть передані об’єднаним територіальним громадам, і вони самостійно зможуть ними управляти", — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що це особливо важливо у зв’язку з ухваленим законом про оптимізацію мережі та функціонування ЦНАП.

Шмигаль також розповів про наступні кроки в реформі, насамперед про вдосконалення окремих норм Конституції, які обмежують можливості завершення в повному обсязі процесу децентралізації.

"Подальші кроки розвитку для кожної громади є дуже індивідуальними. Але важливим є стратегічне бачення розвитку громад на середньострокову перспективу. І для цього ми маємо нову Стратегію регіонального розвитку до 2027 року", — відзначив очільник Уряду.

Автор: 

децентралізація (453) Шмигаль Денис (4563)


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Топ коментарі
+4
Совсем охренел шмыгаль. Какое развитие и каких громад? Громад на банковой и в кабмине по части воровства бюджета и беспросветного киздежа с брехней? Да, тут вы здобулы. А громады никакое развитие с вами, зеленогнойные , не получило и не получит.
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07.12.2020 16:01
+2
не знаю как громады, а вот кагалы вполне комфортно себя чувствуют.
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07.12.2020 16:00
+2
Та прогресс охренительный - мадяры от того прогресса уже гимны распевают
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07.12.2020 16:08
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не знаю как громады, а вот кагалы вполне комфортно себя чувствуют.
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07.12.2020 16:00 Відповісти
Совсем охренел шмыгаль. Какое развитие и каких громад? Громад на банковой и в кабмине по части воровства бюджета и беспросветного киздежа с брехней? Да, тут вы здобулы. А громады никакое развитие с вами, зеленогнойные , не получило и не получит.
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07.12.2020 16:01 Відповісти
сам то веришь в этот бред который озвучил?
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07.12.2020 16:05 Відповісти
цирк шакалів - закони геноцидні концлагеря і як нації розвиватися ?
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07.12.2020 16:07 Відповісти
укрупніння районів - то і весь прогрес
гроші в громад зедрисня вкрала
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07.12.2020 16:07 Відповісти
Та прогресс охренительный - мадяры от того прогресса уже гимны распевают
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07.12.2020 16:08 Відповісти
Не, ну громада "Слуга народа" конечно же развивается равно как и регионы в границах ихних же землевладений. А в остальном Шмыгаль фантазирует как штопаный Гандон (Ив Гандо́н, фр. Yves Gandon, 03.06.1899-13.11.1975, французский писатель-фантаст, выпускник Сорбонны, автор романа "Жиневра", лауреат Большой премии Французской академии за 1948 год, который вполне мог перенести хирургическую операцию с последующим ушиванием послеоперационной раны).
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07.12.2020 16:10 Відповісти
да действительно хорошо поработали на Закарпатье, премировать и выдать медали ЗНР наш!!
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07.12.2020 16:10 Відповісти
" С точки зрения банальной эрудиции не каждый индивидум может игнорировать критерий монофизической абстракции ! "
Вы прослушали заявление премьер-министра Шмыгаля
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07.12.2020 16:11 Відповісти
без прогресивного наполнения карманов украинцев деньгами ,и улучшения ихнего благосостояния ,все что лепит власть - "лапша на уши не лохов, без "не"
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07.12.2020 16:14 Відповісти
Шмыгаль не умеет думать как государственный деятель,громады формируются из украинских общин,община это и есть первичные кирпичики с каких формируются громады и потом Государство,как можно построить государство Украина,если во власть проникают вот такие проходимцы,состряпанные с совдеповского дерьма.
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07.12.2020 16:15 Відповісти
Как можно построить громаду если каждый радуется что у соседа сдохла корова?
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07.12.2020 18:08 Відповісти
Когда в разобщённую Украину зайдут оккупанты,то коров дохлых будет в разы,потом интересно будет пошутить когда удавка будет сжимать горло у шутников и у соседа у которого сдохла когда то корова.
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07.12.2020 18:59 Відповісти
Да не достигла прогресса блин, а сформированная еще при Порохе еле отбилась от узурпации ЗЕлеными уе...анами.
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07.12.2020 16:17 Відповісти
Знову використання брехні як джерела для самохавальства зеленої влади.
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07.12.2020 18:50 Відповісти
А при каких делах это Чудо-недоразумение к развитию громад
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07.12.2020 19:00 Відповісти
А може ЗЕлена влада не змога вбити те, що розпочала минула - як вони суки уміють чуже собі присвоювати.
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07.12.2020 19:21 Відповісти
 
 