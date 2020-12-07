Ми готові допомогти Україні реформувати сфери правосуддя і боротьби з корупцією, - представниця Єврокомісії Матернова

У Європейській Комісії готові допомогти Україні відновити й перезапустити інституції, спрямовані на боротьбу з корупцією.

Про це в понеділок під час засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, яке відбулося в онлайн-режимі, заявила представниця Єврокомісії, заступниця генерального директора з питань сусідства Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як відомо, Україна переживає конституційну кризу після того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень законодавства у сфері боротьби з корупцією, зокрема створені раніше антикорупційні органи та електронне декларування.

Коментуючи проголосований Верховною Радою України в п'ятницю, 4 грудня, законопроект, яким було відновлено кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, Матернова сказала, що це - "перший крок у правильному напрямку, проте не достатній для того, відновити повним обсягом антикорупційну архітектуру".

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"Наскільки ми розуміємо, президент Зеленський очікує думки Венеціанської комісії до того, щоб підписати цей закон. Ми це схвалюємо. У нас є наші колеги і проекти у сфері правосуддя, у сфері антикорупції, які готові працювати у реальному часі з владою, членами ВР, щоб привести назад антикорупційну архітектуру в контексті ширшої реформи у сфері правосуддя", - запевнила вона.

Представниця Єврокомісії висловилася за те, щоб в Україні було "знову запущено процеси, спрямовані на те, щоб зробити сферу правосуддя сильною і надійною частиною української системи".

"Ми працюватимемо з вами, щоб зробити Україну сильною і більш стійкою у сфері громадянського суспільства, державних інституцій, економіки, і щодо зовнішнього шоку - збройного конфлікту, глобальної пандемії, і внутрішнього шоку, який виходить від опору реформам, дезінформаційних кампаній і, що більш важливо, втрати довіри громадян. Ми готові працювати з вами, щоб знову розпочати реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії, а також всієї антикорупційної архітектури", - наголосила Матернова.