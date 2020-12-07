УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10576 відвідувачів онлайн
Новини
1 689 36

Ми готові допомогти Україні реформувати сфери правосуддя і боротьби з корупцією, - представниця Єврокомісії Матернова

Ми готові допомогти Україні реформувати сфери правосуддя і боротьби з корупцією, - представниця Єврокомісії Матернова

У Європейській Комісії готові допомогти Україні відновити й перезапустити інституції, спрямовані на боротьбу з корупцією.

Про це в понеділок під час засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, яке відбулося в онлайн-режимі, заявила представниця Єврокомісії, заступниця генерального директора з питань сусідства Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як відомо, Україна переживає конституційну кризу після того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень законодавства у сфері боротьби з корупцією, зокрема створені раніше антикорупційні органи та електронне декларування.

Коментуючи проголосований Верховною Радою України в п'ятницю, 4 грудня, законопроект, яким було відновлено кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, Матернова сказала, що це - "перший крок у правильному напрямку, проте не достатній для того, відновити повним обсягом антикорупційну архітектуру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саміт ЄС-Україна був успішним, хоча там і не було проривних рішень, - представниця Єврокомісії Матернова

"Наскільки ми розуміємо, президент Зеленський очікує думки Венеціанської комісії до того, щоб підписати цей закон. Ми це схвалюємо. У нас є наші колеги і проекти у сфері правосуддя, у сфері антикорупції, які готові працювати у реальному часі з владою, членами ВР, щоб привести назад антикорупційну архітектуру в контексті ширшої реформи у сфері правосуддя", - запевнила вона.

Представниця Єврокомісії висловилася за те, щоб в Україні було "знову запущено процеси, спрямовані на те, щоб зробити сферу правосуддя сильною і надійною частиною української системи".

"Ми працюватимемо з вами, щоб зробити Україну сильною і більш стійкою у сфері громадянського суспільства, державних інституцій, економіки, і щодо зовнішнього шоку - збройного конфлікту, глобальної пандемії, і внутрішнього шоку, який виходить від опору реформам, дезінформаційних кампаній і, що більш важливо, втрати довіри громадян. Ми готові працювати з вами, щоб знову розпочати реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії, а також всієї антикорупційної архітектури", - наголосила Матернова.

Автор: 

Єврокомісія (2147) Зеленський Володимир (23719) корупція (4680) КС (1427) Матернова Катаріна (71)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
сори конечно, а до этого семь лет чем вы занимались? не этим же? Посадите будь ласка наших кррупционеров чиновником и очень надолго, вот будет польза. а так... они вас обыгрывают на раз два.. вы им деньги, а они их тырят, и опять просят... и опять тырят и так по кругу.... только вон особняки растут, родственники миллиардерами становятся.... ну короче не обыграть вам наших коррупционеров))))
показати весь коментар
07.12.2020 16:15
+6
зачем? все отлично работает.

Мы готовы помочь Украине реформировать сферы правосудия и борьбы с коррупцией, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 1885
показати весь коментар
07.12.2020 16:16
+4
Кто же вам позволит.
показати весь коментар
07.12.2020 16:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сори конечно, а до этого семь лет чем вы занимались? не этим же? Посадите будь ласка наших кррупционеров чиновником и очень надолго, вот будет польза. а так... они вас обыгрывают на раз два.. вы им деньги, а они их тырят, и опять просят... и опять тырят и так по кругу.... только вон особняки растут, родственники миллиардерами становятся.... ну короче не обыграть вам наших коррупционеров))))
показати весь коментар
07.12.2020 16:15 Відповісти
Не поможет ! Кошер ностра , борзее итальянских мафиози
показати весь коментар
07.12.2020 16:31 Відповісти
Ви то готові, та ЗЕ-банда - ні! Бо нинішні суди - репресивна машина проти патріотів, звільнення від покарань корупціонерів, сепарів, бандитів, "русскаго міра" - одними словом всх друзів ЗЕ! Та й суди - як -не-як а філія "монетного двору" Єрмака.... там кують монету...
показати весь коментар
07.12.2020 18:42 Відповісти
Справу про напад на главу "Автомайдану", Віталія Устименка, перекваліфікували на ***********, а обвинувачених засудили до двох років позбавлення волі умовно.Джерело: https://censor.net/ua/n3235421
показати весь коментар
07.12.2020 18:54 Відповісти
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом.
показати весь коментар
07.12.2020 18:55 Відповісти
Фірма, серед засновників якої - тесть заступник голови ОП Олега Татарова Олександр Павлушин, оформляє право на забудову житлового комплексу на ділянці, на якій збирався побудувати будинки "Укрбуд" Максима Микитася.Джерело: https://censor.net/ua/n3235404
https://censor.net/ua/news/3235404/mykytas_pro_zabudovu_testya_tatarova_skoro_pokaju_pryklady_velykyh_i_nahabnyh_rozkradan_tsilyh_jk_tam
показати весь коментар
07.12.2020 19:00 Відповісти
Сделайте нам красиво!
Все же мышебратскую психологию так просто не пропьёшь.
показати весь коментар
07.12.2020 16:31 Відповісти
шо опять попередник виноват? так уже время второй пакет открывать.... 9 декабря близко....
показати весь коментар
07.12.2020 16:33 Відповісти
а шо , я попередников обвинил?
показати весь коментар
07.12.2020 17:27 Відповісти
Не треба нам помагати, ми цього не хочемо, бо ще прийдеться пересадити офіс президента, олігархів, депутатів, міністрів... А хто нами тоді керувати буде, ми ж не виживем?
показати весь коментар
07.12.2020 16:15 Відповісти
Кто же вам позволит.
показати весь коментар
07.12.2020 16:15 Відповісти
зачем? все отлично работает.

Мы готовы помочь Украине реформировать сферы правосудия и борьбы с коррупцией, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 1885
показати весь коментар
07.12.2020 16:16 Відповісти
не надо помогать
пусть покажут белый доход, позволивший приобрести это, открыть то, подарить сьо
показати весь коментар
07.12.2020 16:18 Відповісти
по ваших эвропах
показати весь коментар
07.12.2020 16:20 Відповісти
Я знаю, як все змінити за півроку: призначити суддів, вищих прокурорів, на митницю американців і британців. Хто на це погодиться? Правильно, ніхто з владної верхівки, бо всі вони сядуть.
показати весь коментар
07.12.2020 16:20 Відповісти
Безнадежным не помогают. Сдохни раша.
показати весь коментар
07.12.2020 16:40 Відповісти
Тут не реформировать надо, а сносить под корень. И строить заново.
показати весь коментар
07.12.2020 16:29 Відповісти
колись порівнювали європейські інституції з вершковим маслом, яке, як гарячій ніж, пронизує балканська та пострадянська мафії..і зараз розуміння проблематики та ******** викликів дорівнює нулю..
показати весь коментар
07.12.2020 16:29 Відповісти
пока не будет настойчивой политической воли нашего гравця меух на рояле никто и тем более ЕС нам не помогут. он же всего боится ни одной посадки и ни одного достижения!
показати весь коментар
07.12.2020 16:30 Відповісти
пока не начнут, как в Польше при Валенседет или как прибалты отрезались от рашки паспортом"негражданина", нихера не выйдет
показати весь коментар
07.12.2020 16:33 Відповісти
у нашому випадку важливіше не дати тут пастися ахмету, бєні та новинському..тоді і лохторат (можливо)буде більш адекватний..хоча певну фільтрацію теж треба впроваджувати..але, на жаль, запізно..бо ще на початку незалежності роздали громадянство без адекватних вимог..
показати весь коментар
07.12.2020 16:41 Відповісти
а нашо воно нашим "антикорупціонерам", нашо воно зедрисні?
показати весь коментар
07.12.2020 16:46 Відповісти
Чего нельзя отрицать в нашей судебной системе - это умения этих "судей" держать нос по ветру Власть в США меняется ...
Печерский (!) суд, по иску Центра Противодействия Коррупции (ЦПК) обязал Венедиктову открыть уголовные производства относительно вероятного совершения государственной измены народными депутатами Дубинским и Деркачем.
Министерство иностранных дел направило президенту страны аналитический документ по вероятным сценариям реакции ЕС на отсутствие комплексного решения конституционного кризиса. Если прямо и кратно изложить - не будет решения, с большой долей вероятности безвизовый режим будет приостановлен.

Уже сам факт т.н. "планирования локдауна" указывает на фальсификацию данных о заболеваемости. О каком локдауне может идти речь, если уровень заболеваемости по официальным данным снижается? Другое дело, если власть по личным\коммерческим\корпоративным соображениям скрывает истинные масштабы эпидемии и готовит введение локдауна после удобной ей дате.

06.12.2020 г.
Для сведения граждан Украины и представителей украинской власти. В связи с планами Кабинета министров начать массовую вакцинацию населения с февраля 2021 года сообщаем, что температурный режим хранения планируемых к закупке вакцин составляет -50-60 градусов по Цельсию. В Украине нет хранилищ такого типа температурного хранения, для таких объемов вакцины. Хранение этой вакцины в обычном температурном режиме +3\5 градусов по Цельсию возможно не более 3 суток перед употреблением. Потому следует рассчитывать логистические движения партий вакцины с учетом этого фактора.

Ахметов всегда умел договариваться с любой властью, но всегда держал дистанцию. С Зеленским получилось иначе. Он фактически оттеснил Коломойского и стал главным спонсором и выгодополучателем действий власти. Атака на Ахметова - это фактически атака на Зеленского. Американцы всегда бьют по слабым местам своих противников.

Министерство юстиции США начало сбор юридической информации об активах и имуществе Рината Ахметова в США. Обстоятельств и причины нам пока неизвестны.
показати весь коментар
07.12.2020 16:51 Відповісти
Реформировать не получиться- их нужно просто разогнать!!!! Но не уверен ,что вам не будет противно возиться в этом де..ме!!!!
Такое ощущение , что если чиновник- значит просто решает дела свои!!!
показати весь коментар
07.12.2020 16:53 Відповісти
Баба Мотя ошиблась адресом, тут такие не проживают...
показати весь коментар
07.12.2020 17:15 Відповісти
Ви то готові,а ось наші чинуші опираються руками і ногами.
показати весь коментар
07.12.2020 17:35 Відповісти
Она думает, что наша банда у власти хочет прекратить корупцию и воровство в стране.
показати весь коментар
07.12.2020 17:54 Відповісти
Хорошо,давай с нашего УЕФА начинай.
показати весь коментар
07.12.2020 18:40 Відповісти
Лучше помогите нам растрелять мародеров при власти.
показати весь коментар
07.12.2020 19:30 Відповісти
...згадалось..."нє можеш-поможем. нє хочєш-заставім"...
показати весь коментар
07.12.2020 19:48 Відповісти
Національна ідея нашого народу - красти.
А тут якесь непорозуміння хоче позбавити наш народ його суті. Не дозволимо.
Бандерівці об'єднаються з москалями і жидами і всі разом викинуть цих єврорадників геть.
показати весь коментар
07.12.2020 23:13 Відповісти
"...у самих револьверы найдутся...мы этих котов душили-душили..."
показати весь коментар
07.12.2020 23:34 Відповісти
 
 