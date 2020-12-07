Ми готові допомогти Україні реформувати сфери правосуддя і боротьби з корупцією, - представниця Єврокомісії Матернова
У Європейській Комісії готові допомогти Україні відновити й перезапустити інституції, спрямовані на боротьбу з корупцією.
Про це в понеділок під час засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, яке відбулося в онлайн-режимі, заявила представниця Єврокомісії, заступниця генерального директора з питань сусідства Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як відомо, Україна переживає конституційну кризу після того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень законодавства у сфері боротьби з корупцією, зокрема створені раніше антикорупційні органи та електронне декларування.
Коментуючи проголосований Верховною Радою України в п'ятницю, 4 грудня, законопроект, яким було відновлено кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, Матернова сказала, що це - "перший крок у правильному напрямку, проте не достатній для того, відновити повним обсягом антикорупційну архітектуру".
"Наскільки ми розуміємо, президент Зеленський очікує думки Венеціанської комісії до того, щоб підписати цей закон. Ми це схвалюємо. У нас є наші колеги і проекти у сфері правосуддя, у сфері антикорупції, які готові працювати у реальному часі з владою, членами ВР, щоб привести назад антикорупційну архітектуру в контексті ширшої реформи у сфері правосуддя", - запевнила вона.
Представниця Єврокомісії висловилася за те, щоб в Україні було "знову запущено процеси, спрямовані на те, щоб зробити сферу правосуддя сильною і надійною частиною української системи".
"Ми працюватимемо з вами, щоб зробити Україну сильною і більш стійкою у сфері громадянського суспільства, державних інституцій, економіки, і щодо зовнішнього шоку - збройного конфлікту, глобальної пандемії, і внутрішнього шоку, який виходить від опору реформам, дезінформаційних кампаній і, що більш важливо, втрати довіри громадян. Ми готові працювати з вами, щоб знову розпочати реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії, а також всієї антикорупційної архітектури", - наголосила Матернова.
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https://censor.net/ua/news/3235404/mykytas_pro_zabudovu_testya_tatarova_skoro_pokaju_pryklady_velykyh_i_nahabnyh_rozkradan_tsilyh_jk_tam
Все же мышебратскую психологию так просто не пропьёшь.
пусть покажут белый доход, позволивший приобрести это, открыть то, подарить сьо
Печерский (!) суд, по иску Центра Противодействия Коррупции (ЦПК) обязал Венедиктову открыть уголовные производства относительно вероятного совершения государственной измены народными депутатами Дубинским и Деркачем.
Министерство иностранных дел направило президенту страны аналитический документ по вероятным сценариям реакции ЕС на отсутствие комплексного решения конституционного кризиса. Если прямо и кратно изложить - не будет решения, с большой долей вероятности безвизовый режим будет приостановлен.
Уже сам факт т.н. "планирования локдауна" указывает на фальсификацию данных о заболеваемости. О каком локдауне может идти речь, если уровень заболеваемости по официальным данным снижается? Другое дело, если власть по личным\коммерческим\корпоративным соображениям скрывает истинные масштабы эпидемии и готовит введение локдауна после удобной ей дате.
06.12.2020 г.
Для сведения граждан Украины и представителей украинской власти. В связи с планами Кабинета министров начать массовую вакцинацию населения с февраля 2021 года сообщаем, что температурный режим хранения планируемых к закупке вакцин составляет -50-60 градусов по Цельсию. В Украине нет хранилищ такого типа температурного хранения, для таких объемов вакцины. Хранение этой вакцины в обычном температурном режиме +3\5 градусов по Цельсию возможно не более 3 суток перед употреблением. Потому следует рассчитывать логистические движения партий вакцины с учетом этого фактора.
Ахметов всегда умел договариваться с любой властью, но всегда держал дистанцию. С Зеленским получилось иначе. Он фактически оттеснил Коломойского и стал главным спонсором и выгодополучателем действий власти. Атака на Ахметова - это фактически атака на Зеленского. Американцы всегда бьют по слабым местам своих противников.
Министерство юстиции США начало сбор юридической информации об активах и имуществе Рината Ахметова в США. Обстоятельств и причины нам пока неизвестны.
Такое ощущение , что если чиновник- значит просто решает дела свои!!!
А тут якесь непорозуміння хоче позбавити наш народ його суті. Не дозволимо.
Бандерівці об'єднаються з москалями і жидами і всі разом викинуть цих єврорадників геть.