УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10551 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 043 17

ПЛР-тест на коронавірус може бути позитивним ще місяць після одужання, - Степанов

ПЛР-тест на коронавірус може бути позитивним ще місяць після одужання, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ПЛР-тест людини, яка одужала від COVID-19, може бути позитивним ще впродовж місяця.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я вже два місяці кажу, що його не треба робити (другий ПЛР-тест після одужання від коронавірусу. - Ред.). Якщо людина хворіє 10 днів від початку симптомів, після десятого дня, якщо впродовж трьох днів поспіль немає жодних клінічних проявів, ця людина є видужалою. Їй закривають лікарняний саме за таким стандартом", - пояснив міністр.

За його словами, ПЛР-тест є дуже чутливим, тому може виявити залишки вірусу і після одужання. Однак така людина не є заразною.

"Я маю сказати, що людина вже видужала, а у неї може бути тест позитивним ще впродовж місяця. Тому що залишаються залишки вірусу, але людина вже не є заразною", - зазначив Степанов.

Читайте також: МОЗ скоротило тестування, щоб показати зниження епідемії коронавірусу, - Лерос

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Зараз в світі знаходять дуже багато "безсимптомних хворих". До 2020 року їх називали здоровими.
показати весь коментар
07.12.2020 16:20
+7
Степанову залишилось ще ознайомитись з цими документами:
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/

І визнати, що тести є фальшивкою, яка "випльовує" хибнопозитивні результати в усі боки.
Так, в світі є пандемія: пандемія цих фальшивих тестів і фальшивого діагнозу на базі результатів цих тестів. А також пандемія брехні журналістів, жадібності політиків і злочинних дій медиків.
показати весь коментар
07.12.2020 16:28
+4
"Потому что остаются остатки вируса, но человек уже не является заразным"

Та невже? Допетрали? Я про це кілька місяців писала. А мене блокують і спамлять)))
Навіть до трьох місяців!

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
показати весь коментар
07.12.2020 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новое видение Министра - все давно здоровы.
показати весь коментар
07.12.2020 16:17 Відповісти
Зараз в світі знаходять дуже багато "безсимптомних хворих". До 2020 року їх називали здоровими.
показати весь коментар
07.12.2020 16:20 Відповісти
Усі, не усі... В 2018 році від респіраторних хвороб померло 13000 українців. Трагедії з цього ніхто, окрім їх рідних, не робив.
показати весь коментар
07.12.2020 16:21 Відповісти
Пригадай ще СНІД. Тупим можно усе.
показати весь коментар
07.12.2020 16:34 Відповісти
І до чого тут СНІД?
показати весь коментар
07.12.2020 16:35 Відповісти
А до чого тут ГРИП?
показати весь коментар
07.12.2020 17:10 Відповісти
Погугли, що означає слово "респіраторний".
показати весь коментар
07.12.2020 17:46 Відповісти
Еще немного и он проколется.
показати весь коментар
07.12.2020 16:19 Відповісти
"Потому что остаются остатки вируса, но человек уже не является заразным"

Та невже? Допетрали? Я про це кілька місяців писала. А мене блокують і спамлять)))
Навіть до трьох місяців!

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
показати весь коментар
07.12.2020 16:19 Відповісти
Есть « температурный хвост» после любой болезни . Может долго быть температура 37
Есть и вирусный хвост - положительный результат может быть долго
В Словакии переболевших с 1 августа на тесты не посылают , надо ходить с врачебной выпиской везде
показати весь коментар
07.12.2020 18:02 Відповісти
Температура 37 - це що? Це ж не симптом. В жодної людини не буває незмінної температури 36,6 впродовж усього часу.

"Температура 36,8. Підвищена" (С) Коля Катлєта захворів на ковід
показати весь коментар
07.12.2020 18:04 Відповісти
Степанову залишилось ще ознайомитись з цими документами:
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/

І визнати, що тести є фальшивкою, яка "випльовує" хибнопозитивні результати в усі боки.
Так, в світі є пандемія: пандемія цих фальшивих тестів і фальшивого діагнозу на базі результатів цих тестів. А також пандемія брехні журналістів, жадібності політиків і злочинних дій медиків.
показати весь коментар
07.12.2020 16:28 Відповісти
Цікаве питання. Навіщо в протоколах лікування пневмоній в 2020 році з'явились міорелаксанти? Щоб знерухомити людину? Щоб діафрагма перестала працювати? Щоб порушити нормальний процес дихання? Щоб була підстава людину помістити на апарат ШВЛ, який добиває хворого?

Таємне ЗАВЖДИ стає явним.
показати весь коментар
07.12.2020 16:28 Відповісти
Степашка мля... при положительном ПЦР тесте определяют есть или нет репликации вируса в организме. Следующий шаг это определение вирусной нагрузки, определение числового значения репликаций вируса. Если есть репликация вируса в организме (ПЦР положительный) то человек является заразным
показати весь коментар
07.12.2020 16:42 Відповісти
на быдло не хер тратиться
показати весь коментар
07.12.2020 16:53 Відповісти
"По его словам, ПЦР-тест является очень чувствительным, поэтому может обнаружить остатки вируса и после выздоровления"

Що ж ви так палитесь хлопці? Все більше й більше людей розуміє, що чутливість можна налаштувати так, що й на грушу позитив буде показувати.
показати весь коментар
07.12.2020 17:59 Відповісти
Ну,чим не поц й недебіл Як в цьому випадку нести хрень про виздоровлення Беззмістовність,геть,усіх ляпів...
показати весь коментар
07.12.2020 22:27 Відповісти
 
 