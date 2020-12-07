ПЛР-тест на коронавірус може бути позитивним ще місяць після одужання, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ПЛР-тест людини, яка одужала від COVID-19, може бути позитивним ще впродовж місяця.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Я вже два місяці кажу, що його не треба робити (другий ПЛР-тест після одужання від коронавірусу. - Ред.). Якщо людина хворіє 10 днів від початку симптомів, після десятого дня, якщо впродовж трьох днів поспіль немає жодних клінічних проявів, ця людина є видужалою. Їй закривають лікарняний саме за таким стандартом", - пояснив міністр.
За його словами, ПЛР-тест є дуже чутливим, тому може виявити залишки вірусу і після одужання. Однак така людина не є заразною.
"Я маю сказати, що людина вже видужала, а у неї може бути тест позитивним ще впродовж місяця. Тому що залишаються залишки вірусу, але людина вже не є заразною", - зазначив Степанов.
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Та невже? Допетрали? Я про це кілька місяців писала. А мене блокують і спамлять)))
Навіть до трьох місяців!
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
Есть и вирусный хвост - положительный результат может быть долго
В Словакии переболевших с 1 августа на тесты не посылают , надо ходить с врачебной выпиской везде
"Температура 36,8. Підвищена" (С) Коля Катлєта захворів на ковід
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
І визнати, що тести є фальшивкою, яка "випльовує" хибнопозитивні результати в усі боки.
Так, в світі є пандемія: пандемія цих фальшивих тестів і фальшивого діагнозу на базі результатів цих тестів. А також пандемія брехні журналістів, жадібності політиків і злочинних дій медиків.
Таємне ЗАВЖДИ стає явним.
Що ж ви так палитесь хлопці? Все більше й більше людей розуміє, що чутливість можна налаштувати так, що й на грушу позитив буде показувати.