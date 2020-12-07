ПЛР-тест на коронавірус може бути позитивним ще місяць після одужання, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ПЛР-тест людини, яка одужала від COVID-19, може бути позитивним ще впродовж місяця.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я вже два місяці кажу, що його не треба робити (другий ПЛР-тест після одужання від коронавірусу. - Ред.). Якщо людина хворіє 10 днів від початку симптомів, після десятого дня, якщо впродовж трьох днів поспіль немає жодних клінічних проявів, ця людина є видужалою. Їй закривають лікарняний саме за таким стандартом", - пояснив міністр.

За його словами, ПЛР-тест є дуже чутливим, тому може виявити залишки вірусу і після одужання. Однак така людина не є заразною.

"Я маю сказати, що людина вже видужала, а у неї може бути тест позитивним ще впродовж місяця. Тому що залишаються залишки вірусу, але людина вже не є заразною", - зазначив Степанов.

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