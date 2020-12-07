В.о. голови ЦГЗ Кузін про варіанти локдауну: Закриття розважальних і навчальних закладів, обмеження для гірськолижних курортів

Виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін розповів які варіанти локдауну розглядають в уряді.

Про це він повідомив в інтерв'ю "LIGA.net", інформує Цензор.НЕТ.

"Проговорювалося кілька блоків. Це зупинка розважальних закладів, дискотек, оренди залів під корпоративи, свята тощо. Зупинка навчальних закладів – школи, садки, університети. Далі – спортзали за виключенням занять, які можна проводити на вулиці. Заборона всіх масових скупчень, виставок, концертів тощо". - розповів Кузін.

Щодо громадського транспорту тривали жваві дискусії. Була ідея обмежити його роботу до 19:00. Але зупинилися на тому, що будь-яке обмеження громадського транспорту – важкий процес і може призвести до надмірного скупчення людей.

"Найвірогідніше, фінальне рішення буде таким, що громадський транспорт продовжує роботу, але з суворим дотриманням карантинних правил: маски, обмеження кількості людей в салоні", - розповів в.о. голови ЦГЗ.

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Таке ж обмеження стосуватиметься кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування, які працюватимуть на виніс чи за доставкою. Салони краси чи перукарні – лише за попереднім записом.

"Додаткові роз’яснення або точкові рекомендації планували розробити для зимових курортів. Розуміємо, що багато людей поїдуть на гірськолижні. Для них планували додаткові рекомендації, щоб вони працювали лише як готелі, без дискотек, святкувань, корпоративів тощо. Окремі рекомендації – для різдвяних ярмарків. Планувалося, що вони працюватимуть як магазини без харчування або з попередньо упакованою їжею і відстанню між точками продажу, щоб не було скупчення", - зазначив Кузін.