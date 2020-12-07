УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10551 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 622 13

В.о. голови ЦГЗ Кузін про варіанти локдауну: Закриття розважальних і навчальних закладів, обмеження для гірськолижних курортів

В.о. голови ЦГЗ Кузін про варіанти локдауну: Закриття розважальних і навчальних закладів, обмеження для гірськолижних курортів

Виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін розповів які варіанти локдауну розглядають в уряді.

Про це він повідомив в інтерв'ю "LIGA.net", інформує Цензор.НЕТ.

"Проговорювалося кілька блоків. Це зупинка розважальних закладів, дискотек, оренди залів під корпоративи, свята тощо. Зупинка навчальних закладів – школи, садки, університети. Далі – спортзали за виключенням занять, які можна проводити на вулиці. Заборона всіх масових скупчень, виставок, концертів тощо". - розповів Кузін.

Щодо громадського транспорту тривали жваві дискусії. Була ідея обмежити його роботу до 19:00. Але зупинилися на тому, що будь-яке обмеження громадського транспорту – важкий процес і може призвести до надмірного скупчення людей.

"Найвірогідніше, фінальне рішення буде таким, що громадський транспорт продовжує роботу, але з суворим дотриманням карантинних правил: маски, обмеження кількості людей в салоні", - розповів в.о. голови ЦГЗ.

Читайте також: Україна може отримати першу партію вакцини проти COVID-19 у січні: це буде пробна поставка, щоб перевірити, як справляється держава, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Таке ж обмеження стосуватиметься кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування, які працюватимуть на виніс чи за доставкою. Салони краси чи перукарні – лише за попереднім записом.

"Додаткові роз’яснення або точкові рекомендації планували розробити для зимових курортів. Розуміємо, що багато людей поїдуть на гірськолижні. Для них планували додаткові рекомендації, щоб вони працювали лише як готелі, без дискотек, святкувань, корпоративів тощо. Окремі рекомендації – для різдвяних ярмарків. Планувалося, що вони працюватимуть як магазини без харчування або з попередньо упакованою їжею і відстанню між точками продажу, щоб не було скупчення", - зазначив Кузін.

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
школы и детсады для начала закройте, уроды тупорылые.
показати весь коментар
07.12.2020 16:16
+6
А карантин лучше ввести в январе потому, чтобы 95-й квартал успел удачно провести предновогодние обильно оплачиваемые корпоративы, т.к. деньги превыше всего, особенно ЗЕленые. А то, что до Нового Года умрут от Ковида тысячи украинцев, это вторично, им до лампочки.
показати весь коментар
07.12.2020 16:30
+2
Доки вони думають, українці пачками мруть від короновірусу
показати весь коментар
07.12.2020 16:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
школы и детсады для начала закройте, уроды тупорылые.
показати весь коментар
07.12.2020 16:16 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
показати весь коментар
07.12.2020 18:17 Відповісти
А карантин лучше ввести в январе потому, чтобы 95-й квартал успел удачно провести предновогодние обильно оплачиваемые корпоративы, т.к. деньги превыше всего, особенно ЗЕленые. А то, что до Нового Года умрут от Ковида тысячи украинцев, это вторично, им до лампочки.
показати весь коментар
07.12.2020 16:30 Відповісти
Доки вони думають, українці пачками мруть від короновірусу
показати весь коментар
07.12.2020 16:46 Відповісти
Пенсіонний хвонд не витримує, Швондєр Шмигаль сказав.
показати весь коментар
07.12.2020 16:55 Відповісти
А чуже корпоративи 95 кварталу тоді... Повірити Зеленському і його слугам олігархів похе...р на українців. Он чоловік Венедіктової спокійно взяв в держави майже мільйон гривень, а в цей час в лікарнях вмирали українці, яким не вистачало грошей на лікування.
показати весь коментар
07.12.2020 16:50 Відповісти
Що що, а Буковель каламойшину точно не зачинять.
показати весь коментар
07.12.2020 16:54 Відповісти
Короче, закрывайте всё (в первую очередь магазины Рошен). Оставьте только Буковель, МАУ, канал 1+1 и заправкок Коломойского. Без них никак.
показати весь коментар
07.12.2020 17:27 Відповісти
надо еще закрыть дорогие сауны и самые дорогие отели, это сразу ударит по заболеваемости..., особенно простых людей...
показати весь коментар
07.12.2020 17:46 Відповісти
Понятно.постричься надо успеть до нового года безрезультатные весенние запреты ничему не научили ну что же будем продолжать бег по граблям
показати весь коментар
07.12.2020 19:32 Відповісти
Завше до 10.01 країна святкує подомах....Про,що бевзі белькочуть
показати весь коментар
07.12.2020 22:24 Відповісти
"Не ходите девки замуж
За Игоря* Кузина -
У Игоря* Кузина
Большая кукурузина"©
------------------------------------------------------------
* Имя изменено исходя из художественных соображений.
показати весь коментар
07.12.2020 22:44 Відповісти
 
 