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Новини Агресія Росії проти України
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Реформа системи харчування у ЗСУ: всі компанії, які поставляли в армію продукти, вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами, - волонтерка Петреня

Реформа системи харчування у ЗСУ: всі компанії, які поставляли в армію продукти, вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами, - волонтерка Петреня

Країну розділили на 9 лотів куди увійшли всі частини: і ті, що харчуються за каталогом, і ті, що за аутсорсом. Всі компанії, які поставляли в армію продукти, просто вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами.

Про це повідомила волонтерка Діана Петреня, коментуючи ситуацію з реформою системи харчування в армії, передає Цензор.НЕТ

"І знову про харчування в армії.

Після того як ми здійняли скандал з приводу того що в армію повертається аутсорс завдяки Хомчаку і Тарану, МО швиденько виставило одного із заступників на бриф, щоб розповісти, що це все неправда і все зовсім по-іншому. Деякі ЗМІ навіть бадьоренько підхопили цю маячню і понесли в дзьобиках в маси.

Що ж, я просто дочекалася початку торгів. Деякі посилання викладу в цей пост, всі інші ви можете самі подивитися на Прозорро: посилання 1, посилання 2.

Країну розділили на 9 лотів. У кожен лот увійшли одночасно і ті частини, які харчуються за новою системою, і ті частини, які харчуються по аутсорсу. Ще раз – одночасно, це означає, що фірма, яка виграє цей лот, повинна буде і возити продукти за каталогом, і надавати послуги з аутсорсу. Таких фірм в цій країні три. ТІ самі фірми-аутсорсери, які годують за старою системою кашлю з тушлом.

Також читайте: Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони

Фірми, які просто постачають продукти, як наприклад МETRO Cash&Carry, які вигравали раніше поставку продуктів в армію, тупо вибиваються з ринку. Будь-які інші фірми, крім 3 фірм аутсорсерів – вибиваються з ринку. Постачальників продуктів в нашій країні сотні, а ось фірм, які одночасно можуть возити продукти і одночасно готувати на такий обсяг – 3. І плюс до всього процедури не аукціон навіть, а тупо переговорні процедури, де прописані умови під конкретні фірми і це дає можливість запрошувати на переговори тільки потрібних учасників. МО, ГШ – ось тепер мені дійсно соромно за вас.

Процедури поки призупинили, бо фірми почали масово подавати скарги в АМКУ, але всі ж пам'ятають що зараз АМКУ абсолютно ручний, так?

Аутсорс, руками Хомчака і Тарана, повністю перемагає. А ви і далі вірте казочкам і казкарям.

Жеріть далі, ковтайте, і не скаржтеся. Бабло перемогло", - розповіла волонтерка Петреня.

Автор: 

армія (3768) Генштаб ЗС (6519) Міноборони (7329) Антимонопольний комітет (1764) їжа (428) ЗСУ (7513) Хомчак Руслан (246) Таран Андрій (267) Петреня Діана (7)


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Топ коментарі
+10
Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 5737
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07.12.2020 16:29
+10
Старі аутсорсери годують армію непотрібом, вимиваючи з бюджету 3 млрд гривень.
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07.12.2020 16:50
+9
Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 8535
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07.12.2020 16:23
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07.12.2020 16:18 Відповісти
военные, некоторым из вас не нравился Порох?

Жрите дальше, глотайте и не жалуйтесь. Бабло победило
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07.12.2020 17:58 Відповісти
да, не обляпайтесь ЗЕленню, коли будете сьорбати їхню баланду !
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07.12.2020 18:51 Відповісти
Шановний, я думаю також як і ти. Але б тобі почуття гумору не завадило. Фільм "Кавказька полонянка" коли водій 1-го секретаря на слово волюнтаризм відреагував фразою в мойом доме прошу не виражаЦЦа. А я ці слова привів стосовно фрази старыми аутсорсерами... Тепер зрозуміло? В кого є почуття гумору та дивився цей шедевр поставив мені лайк, а такі як ти необізнані та без почуття гумору возмущЄни...
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07.12.2020 19:13 Відповісти
Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 240
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07.12.2020 16:33 Відповісти
Вася Куролесов - это ты? ОО
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07.12.2020 16:37 Відповісти
За своего братуху-свиноруса обыделся, толык?
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07.12.2020 16:39 Відповісти
это который вася куролесов? так он и не не брат и ваще мокши мне не братья. может тебе братуха он?
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07.12.2020 17:25 Відповісти
Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 8535
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07.12.2020 16:23 Відповісти
Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 5737
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07.12.2020 16:29 Відповісти
Старі аутсорсери годують армію непотрібом, вимиваючи з бюджету 3 млрд гривень.
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07.12.2020 16:50 Відповісти
Навіть не бабло перемогло, а вороги- колаборанти, хомчак і таран, з якими ВАЗеленський знищує армію.
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07.12.2020 16:51 Відповісти
Хіба це нарід обрав ворогів?
Не може ж більшість помилятись.
Чи може?
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07.12.2020 22:43 Відповісти
апарашин и панталоний радуются опять бабло потекло
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07.12.2020 16:56 Відповісти
Ну так ведь есть такой себе полковник-алкаш Апаршин, (или Опарыш? Впрочем какая разница), ну, тот что говном солдат кормил при своём дружбане полковнике- ворюге Гриценко, так он же вроде по этим вопросам как раз у ЗЕлёной гниды в советниках ходил, вот не заю сейчас ходит или нет. всё фирмачки что при нём наживались и сейчас всплыли. Совпадение? Не думаю. Вот они, две воровские гниды.

Реформа системи харчування у ЗСУ: всі компанії, які поставляли в армію продукти, вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами, - волонтерка Петреня - Цензор.НЕТ 5398
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07.12.2020 17:17 Відповісти
Хомчак и Таран, вместе с Зе должны сесть в тюрьму, как предатели своей армии, которые во время войны с роSSией, сокращают ее финансирование, не закупают вооружение, демотивируют армию так называемым режимом "тишины", выгодным роSSИИ и еще крадут не только на квартирах для армии, но питании армии. Хомчак, Таран, и Зе точно не агенты кабаева-кровоногих?
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07.12.2020 18:06 Відповісти
Реформа системи харчування у ЗСУ: всі компанії, які поставляли в армію продукти, вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами, - волонтерка Петреня - Цензор.НЕТ 9153
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07.12.2020 23:36 Відповісти
 
 