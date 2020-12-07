Реформа системи харчування у ЗСУ: всі компанії, які поставляли в армію продукти, вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами, - волонтерка Петреня

Країну розділили на 9 лотів куди увійшли всі частини: і ті, що харчуються за каталогом, і ті, що за аутсорсом. Всі компанії, які поставляли в армію продукти, просто вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами.

Про це повідомила волонтерка Діана Петреня, коментуючи ситуацію з реформою системи харчування в армії, передає Цензор.НЕТ

"І знову про харчування в армії.

Після того як ми здійняли скандал з приводу того що в армію повертається аутсорс завдяки Хомчаку і Тарану, МО швиденько виставило одного із заступників на бриф, щоб розповісти, що це все неправда і все зовсім по-іншому. Деякі ЗМІ навіть бадьоренько підхопили цю маячню і понесли в дзьобиках в маси.

Що ж, я просто дочекалася початку торгів. Деякі посилання викладу в цей пост, всі інші ви можете самі подивитися на Прозорро: посилання 1, посилання 2.

Країну розділили на 9 лотів. У кожен лот увійшли одночасно і ті частини, які харчуються за новою системою, і ті частини, які харчуються по аутсорсу. Ще раз – одночасно, це означає, що фірма, яка виграє цей лот, повинна буде і возити продукти за каталогом, і надавати послуги з аутсорсу. Таких фірм в цій країні три. ТІ самі фірми-аутсорсери, які годують за старою системою кашлю з тушлом.

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Фірми, які просто постачають продукти, як наприклад МETRO Cash&Carry, які вигравали раніше поставку продуктів в армію, тупо вибиваються з ринку. Будь-які інші фірми, крім 3 фірм аутсорсерів – вибиваються з ринку. Постачальників продуктів в нашій країні сотні, а ось фірм, які одночасно можуть возити продукти і одночасно готувати на такий обсяг – 3. І плюс до всього процедури не аукціон навіть, а тупо переговорні процедури, де прописані умови під конкретні фірми і це дає можливість запрошувати на переговори тільки потрібних учасників. МО, ГШ – ось тепер мені дійсно соромно за вас.

Процедури поки призупинили, бо фірми почали масово подавати скарги в АМКУ, але всі ж пам'ятають що зараз АМКУ абсолютно ручний, так?

Аутсорс, руками Хомчака і Тарана, повністю перемагає. А ви і далі вірте казочкам і казкарям.

Жеріть далі, ковтайте, і не скаржтеся. Бабло перемогло", - розповіла волонтерка Петреня.