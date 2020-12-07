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В окупованому Криму Су-30СМ і Су-24М армії РФ вчилися знищувати "противника" в морі й на суші

В окупованому Криму Су-30СМ і Су-24М армії РФ вчилися знищувати
Фото: structure.mil.ru

Екіпажі Су-30СМ і Су-24М морської авіації Чорноморського флоту Росії виконали навчально-бойові польоти над окупованих Кримом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Зазначено, що екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ і фронтових бомбардувальників Су-24М провели тренувальні польоти з виконанням навчальних програм із завданням ракетних і бомбових ударів.

"У межах тренувальних польотів льотчики відпрацювали виконання простих і складних польотних завдань із середніх та малих висот з урахуванням подолання засобів протиповітряної оборони умовного противника", - сказано в повідомленні.

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Повідомляється, що для знищення "противника" в морі й на суші льотчики виконували візит на бойовий курс у складі пар і поодинці із завданням умовних бомбових ударів по мішеневих позиціях, що імітували загін надводних кораблів і береговий командний пункт.

Окрім того, під час тренування екіпаж Су-24М виконав завдання з ведення розвідки й передачі даних щодо розташування цілей. Навчальні завдання виконували чотири Су-30СМ і два Су-24М.

Автор: 

авіація (4116) армія рф (17264) Крим (14134) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+4
рвет на попке шерсть, кацапа
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07.12.2020 16:40
+3
Источник: Разбившийся под Тверью Су-30СМ сбил из пушки истребитель Су-35С
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07.12.2020 16:37
+3
А вы помните историю про крейсер Москва?
Вышел как-то крейсер Москва в поход в Средиземное море.
И поломался.
К нему выслали ремонтное судно.
И оно тоже поломалось...
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07.12.2020 17:00
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Источник: Разбившийся под Тверью Су-30СМ сбил из пушки истребитель Су-35С
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07.12.2020 16:37 Відповісти
рвет на попке шерсть, кацапа
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07.12.2020 16:40 Відповісти
дай фотки как томагавки с калаша в сирии сбивали
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07.12.2020 16:45 Відповісти
Чому над Кримом Україна досі не встановила безполітну зону і не збиває російські літаки?
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07.12.2020 18:06 Відповісти
Вы хотите в бан?
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07.12.2020 16:43 Відповісти
Восхваление страны-агрессора.
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07.12.2020 16:57 Відповісти
А еще советские буденовки и ушанки забросали финскую армию в 1939 году и по тактике Жукова могли бы забросать Германию летом 1941 года, но что-то не вышло. Кстати, как рвет Джавелин Т72 известно, а вот как Армата и Т90, еще не пробовали.
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07.12.2020 16:51 Відповісти
шот-то армян "крутая штука" не спасла)
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07.12.2020 16:57 Відповісти
А в чем смысл этой новости? Мы должны за них порадоваться?
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07.12.2020 16:35 Відповісти
ми повинні відразу нагадати як у Вірменії славні вірменські СУ російського виробництва сховались на російській авіабазі... Щоб їх не розху..чили азерайджанські дрони прямо на аеродромі ))))
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08.12.2020 08:47 Відповісти
жаль друг друга не посбивали как недавно https://world.segodnya.ua/world/russia/krushenie-su-30-v-rossii-istrebitel-sbili-svoi-zhe-1478364.html в тверской области
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07.12.2020 16:36 Відповісти
нарик басурин расказал?
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07.12.2020 16:39 Відповісти
Эх, жаль, что Кузьма не на ходу.
Он умеет топить самолёты, простите, звездолёты, т.к. на Расии не ВВС, а ВКС.
Кузя топит 3 в неделю, потому что его боятся даже свои!
А потом он в порту топит плавучий док. Потому что если он не потопит, то потопят ВМС НАТО.
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07.12.2020 16:45 Відповісти
Ну, и вишенка на торт - плановые работы и самовозгорание...
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07.12.2020 16:47 Відповісти
А вы помните историю про крейсер Москва?
Вышел как-то крейсер Москва в поход в Средиземное море.
И поломался.
К нему выслали ремонтное судно.
И оно тоже поломалось...
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07.12.2020 17:00 Відповісти
обычно они практикуют сопровождение таких типов суден, очень аналоговнетных военно- космических стаей буксиров)
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08.12.2020 02:02 Відповісти
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08.12.2020 08:50 Відповісти
А на самом дiлi кацапня вже за допомогою лiтакiв шука воду...

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07.12.2020 18:43 Відповісти
Вони тільки вчаться, а ми вже вміємо. Нам би літаків.
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07.12.2020 19:08 Відповісти
шо шо а самолетики красивые..но нашим ракетам по№бать на это)
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08.12.2020 01:59 Відповісти
В окупованому Криму Су-30СМ і Су-24М армії РФ вчилися знищувати "противника" в морі й на суші - Цензор.НЕТ 1975По случаю славной Победы Азербайджана на центральных улицах украинского города Сумы размещены билборды с лозунгом «Карабах - это Азербайджан!».
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08.12.2020 08:44 Відповісти
 
 