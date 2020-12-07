В окупованому Криму Су-30СМ і Су-24М армії РФ вчилися знищувати "противника" в морі й на суші
Екіпажі Су-30СМ і Су-24М морської авіації Чорноморського флоту Росії виконали навчально-бойові польоти над окупованих Кримом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
Зазначено, що екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ і фронтових бомбардувальників Су-24М провели тренувальні польоти з виконанням навчальних програм із завданням ракетних і бомбових ударів.
"У межах тренувальних польотів льотчики відпрацювали виконання простих і складних польотних завдань із середніх та малих висот з урахуванням подолання засобів протиповітряної оборони умовного противника", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що для знищення "противника" в морі й на суші льотчики виконували візит на бойовий курс у складі пар і поодинці із завданням умовних бомбових ударів по мішеневих позиціях, що імітували загін надводних кораблів і береговий командний пункт.
Окрім того, під час тренування екіпаж Су-24М виконав завдання з ведення розвідки й передачі даних щодо розташування цілей. Навчальні завдання виконували чотири Су-30СМ і два Су-24М.
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Он умеет топить самолёты, простите, звездолёты, т.к. на Расии не ВВС, а ВКС.
Кузя топит 3 в неделю, потому что его боятся даже свои!
А потом он в порту топит плавучий док. Потому что если он не потопит, то потопят ВМС НАТО.
Вышел как-то крейсер Москва в поход в Средиземное море.
И поломался.
К нему выслали ремонтное судно.
И оно тоже поломалось...