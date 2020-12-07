В окупованому Криму Су-30СМ і Су-24М армії РФ вчилися знищувати "противника" в морі й на суші

Екіпажі Су-30СМ і Су-24М морської авіації Чорноморського флоту Росії виконали навчально-бойові польоти над окупованих Кримом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Зазначено, що екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ і фронтових бомбардувальників Су-24М провели тренувальні польоти з виконанням навчальних програм із завданням ракетних і бомбових ударів.

"У межах тренувальних польотів льотчики відпрацювали виконання простих і складних польотних завдань із середніх та малих висот з урахуванням подолання засобів протиповітряної оборони умовного противника", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на 400 тис. військових

Повідомляється, що для знищення "противника" в морі й на суші льотчики виконували візит на бойовий курс у складі пар і поодинці із завданням умовних бомбових ударів по мішеневих позиціях, що імітували загін надводних кораблів і береговий командний пункт.

Окрім того, під час тренування екіпаж Су-24М виконав завдання з ведення розвідки й передачі даних щодо розташування цілей. Навчальні завдання виконували чотири Су-30СМ і два Су-24М.