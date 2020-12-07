Вакцинація проти COVID-19 в Україні відбуватиметься в три етапи, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Вакцинація проти коронавірусу в Україні проходитиме в три етапи. Першими вакцину отримають медики і групи ризику.

Про це в інтерв'ю "Ліга" розповів в. о. глави Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

Перший етап вакцинації, за його словами, буде проводитися, коли Україна отримає вакцину у кількості не більше 10% від населення країни. Під час цього етапу вакцину отримають:

медпрацівники;

військові, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;

працівники соціальної сфери;

жителі і персонал спецзакладів (інтернатів, будинків для людей похилого віку тощо).

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Другий етап вакцинація, як розповів Кузін, почнеться, коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення. Вакцину отримають:

люди в групі ризику (хворі від 60 років);

працівники установ освіти;

працівники силових структур і МЗС;

ув’знені і заарештовані;

персонал місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Третій етап вакцинації буде проходити, коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу в кількості 21-50% від кількості населення. Тоді вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення і професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.

"Якщо якась вища за рейтингом група буде відмовлятися, медики, наприклад, то вакцина піде наступним за рівнями групам", - додав Кузін.