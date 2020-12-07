Дороги стали дешевшими як у загальному обсязі, так і на конкретних ділянках, - Укравтодор

За час реалізації проєкту "Велике будівництво" в частині будівництва автомобільних доріг українці отримали фундаментально новий підхід до роботи з дорожніми проєктами: автомагістралі стали безпечнішими, довговічнішими, а також дешевшими.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" за підсумками галузевого заходу "Мережа: форум дорожньої галузі".

У відомстві нагадали, що в 2020 році вже побудовано 3900 км доріг державного значення, а також 85 штучних споруд. При цьому 1 км дороги в 2020 році коштує дешевше, ніж в 2019 році.

"Якщо рахувати у загальному, враховуючи факт виконання, то у 2019 році за 21,2 млрд грн ми отримали 847 км доріг. Тобто середня вартість 1 км у 2019 році — 25,1 млн грн. У 2020 році за суму 81 млрд грн ми отримали 3926 км доріг (не варто забувати, що ця сума включає оновлення 100 мостів, влаштування 25 майданчиків зважування-в-русі).Тобто середня вартість 1 км у 2020 році — 20,6 млн грн. Цього року 1 км дешевший на 4,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, реальну економію можна побачити, порівнюючи ремонти на одній і тій же дорозі, проте на різних ділянках в різні роки. "Найбільш ілюстративний приклад тут дорога М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка. Це один із основних об’єктів 2018-2019 років, який також масштабно оновлюємо і у цьому році ... Падіння ціни в 2020 році коливається від 6,5 до понад 10 млн грн на км дороги", - відзначили в "Укравтодорі".

"Цього року ми оновлюємо цілі маршрути, а не клаптики. У 2020 році оновлено 10% від всієї мережі державних доріг. Це 216 км дороги Київ - Харків, більше 125 км дороги до Станиці Луганської від Сєвєродонецька, 92,5 км дороги від Дніпра до Миколаєва, більше 100 км від Кропивницького до Запоріжжя, майже 135 км від Мукачево до Львова. Вже завершено 28 з 30 запланованих обходів міст", - прокоментував глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

У відомстві зазначають, що дороги стали якісніші та безпечніші. "90% проєктів цього року — з дорожньою основою. Саме вона забезпечує довговічність експлуатації дорожнього покриття. Цього показника вдалось досягнути за рахунок поточного середнього ремонту, де основа посилювалась на 81,2% проєктів (для порівняння — у 2018 році таких проєктів лише 45,6%, а у 2019 — 52,7%)", - наголошується в повідомленні.

Також у 2020 році у рази збільшились обсяги: влаштування освітлення (78,8 км у 2019 році проти 619 км у 2020 році), бар’єрного огородження (263 тис. пог. м у 2019 році проти 515 тис. пог. м у 2020 році), тротуарів (43,5 тис. пог. м у 2019 році проти 206 тис. пог. м у 2020 році).

Менше дороги обходяться і платникам податків.

"Економія на торгах цього року зросла до 7,8 % (середня економія за останні 5 років – 6,2%). Вартість проєктів зрізали ще до того, як вони закуповувалися через систему Prozorro.

На відміну від попередніх років, цього року такі інструменти як експертиза проєктів, а також розгляд проєктів на V секції, ми використали по максимуму. Якщо у 2018 і 2019 роках подібну оцінку проходили вибірково проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту і дуже рідко — поточного середнього ремонту, то у 2020 році ми зробили ці заходи обов’язковими для усіх проєктів", - наголошується в коментарі.

Раніше на своїй сторінці в Facebook глава "Укравтодору" Олександр Кубраков зазначив, що "Велике будівництво" - найефективніший спосіб боротьби з коронакризою. Адже за даними групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukrainian Economic Outlook, якби не будівництво доріг, то падіння ВВП України в 4 кварталі становило б не 3,7%, а 11%.