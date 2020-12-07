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Дороги стали дешевшими як у загальному обсязі, так і на конкретних ділянках, - Укравтодор

Дороги стали дешевшими як у загальному обсязі, так і на конкретних ділянках, - Укравтодор

За час реалізації проєкту "Велике будівництво" в частині будівництва автомобільних доріг українці отримали фундаментально новий підхід до роботи з дорожніми проєктами: автомагістралі стали безпечнішими, довговічнішими, а також дешевшими.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" за підсумками галузевого заходу "Мережа: форум дорожньої галузі".

У відомстві нагадали, що в 2020 році вже побудовано 3900 км доріг державного значення, а також 85 штучних споруд. При цьому 1 км дороги в 2020 році коштує дешевше, ніж в 2019 році.

"Якщо рахувати у загальному, враховуючи факт виконання, то у 2019 році за 21,2 млрд грн ми отримали 847 км доріг. Тобто середня вартість 1 км у 2019 році — 25,1 млн грн. У 2020 році за суму 81 млрд грн ми отримали 3926 км доріг (не варто забувати, що ця сума включає оновлення 100 мостів, влаштування 25 майданчиків зважування-в-русі).Тобто середня вартість 1 км у 2020 році — 20,6 млн грн. Цього року 1 км дешевший на 4,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, реальну економію можна побачити, порівнюючи ремонти на одній і тій же дорозі, проте на різних ділянках в різні роки. "Найбільш ілюстративний приклад тут дорога М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка. Це один із основних об’єктів 2018-2019 років, який також масштабно оновлюємо і у цьому році ... Падіння ціни в 2020 році коливається від 6,5 до понад 10 млн грн на км дороги", - відзначили в "Укравтодорі".

"Цього року ми оновлюємо цілі маршрути, а не клаптики. У 2020 році оновлено 10% від всієї мережі державних доріг. Це 216 км дороги Київ - Харків, більше 125 км дороги до Станиці Луганської від Сєвєродонецька, 92,5 км дороги від Дніпра до Миколаєва, більше 100 км від Кропивницького до Запоріжжя, майже 135 км від Мукачево до Львова. Вже завершено 28 з 30 запланованих обходів міст", - прокоментував глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

У відомстві зазначають, що дороги стали якісніші та безпечніші. "90% проєктів цього року — з дорожньою основою. Саме вона забезпечує довговічність експлуатації дорожнього покриття. Цього показника вдалось досягнути за рахунок поточного середнього ремонту, де основа посилювалась на 81,2% проєктів (для порівняння — у 2018 році таких проєктів лише 45,6%, а у 2019 — 52,7%)", - наголошується в повідомленні.

Також у 2020 році у рази збільшились обсяги: влаштування освітлення (78,8 км у 2019 році проти 619 км у 2020 році), бар’єрного огородження (263 тис. пог. м у 2019 році проти 515 тис. пог. м у 2020 році), тротуарів (43,5 тис. пог. м у 2019 році проти 206 тис. пог. м у 2020 році).

Менше дороги обходяться і платникам податків.

"Економія на торгах цього року зросла до 7,8 % (середня економія за останні 5 років – 6,2%). Вартість проєктів зрізали ще до того, як вони закуповувалися через систему Prozorro.

На відміну від попередніх років, цього року такі інструменти як експертиза проєктів, а також розгляд проєктів на V секції, ми використали по максимуму. Якщо у 2018 і 2019 роках подібну оцінку проходили вибірково проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту і дуже рідко — поточного середнього ремонту, то у 2020 році ми зробили ці заходи обов’язковими для усіх проєктів", - наголошується в коментарі.

Раніше на своїй сторінці в Facebook глава "Укравтодору" Олександр Кубраков зазначив, що "Велике будівництво" - найефективніший спосіб боротьби з коронакризою. Адже за даними групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukrainian Economic Outlook, якби не будівництво доріг, то падіння ВВП України в 4 кварталі становило б не 3,7%, а 11%.

Автор: 

дороги (3057) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+17
Кому эти ЗЕлёные поцы крутят бейцы?
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году. При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась. Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
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07.12.2020 17:00
+12
это новый стиль "хуцпа", уверенно внедренный гундосым. сразу после воцарения.

супер-наглая брехня, подаваемая с широкой улыбкой, в агрессивном стиле, без намека на боязнь разоблачения.

у гундосика нет имущества за границей!
гундосик живет на одну зарплату!
гундосик честный человек!
гундосик уйдет в отставку, если хоть раз соврет!
....

гундосик болел короновирусом!
стоимость строительства дорог при гундосике только упала!
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07.12.2020 17:04
+6
новая хохма от квартала?

гы-гы...
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07.12.2020 17:00
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Кому эти ЗЕлёные поцы крутят бейцы?
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году. При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась. Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
показати весь коментар
07.12.2020 17:00 Відповісти
это новый стиль "хуцпа", уверенно внедренный гундосым. сразу после воцарения.

супер-наглая брехня, подаваемая с широкой улыбкой, в агрессивном стиле, без намека на боязнь разоблачения.

у гундосика нет имущества за границей!
гундосик живет на одну зарплату!
гундосик честный человек!
гундосик уйдет в отставку, если хоть раз соврет!
....

гундосик болел короновирусом!
стоимость строительства дорог при гундосике только упала!
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07.12.2020 17:04 Відповісти
чем больше лжи тем больше в неё верят, слова Геббельса
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07.12.2020 17:09 Відповісти
Крім того, замість гравію почали використовувати шлак - уявляю що станеться з тими дорогами...
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07.12.2020 17:46 Відповісти
И шлак ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО криворожский.
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07.12.2020 17:55 Відповісти
Йузік зуб дає, за якість...
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07.12.2020 17:57 Відповісти
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07.12.2020 17:58 Відповісти
Вони прочитали роман Оруелла "1984".
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07.12.2020 19:36 Відповісти
новая хохма от квартала?

гы-гы...
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07.12.2020 17:00 Відповісти
Брехня
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07.12.2020 17:08 Відповісти
В країні багато дурнів та ідіотів але ж не всі поголовно)
Одне просте питання до влади,яка міжнародна компанія проводила аудит "Укравтодору"?
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07.12.2020 17:11 Відповісти
Green Family Ltd и Aldorante Limited с Aldorante Limited.

Triantal Investments.
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07.12.2020 17:57 Відповісти
Дороги стали дешевле как на общем объеме, так и на конкретных участках

А также шире. и глубже на отдельных участках
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07.12.2020 17:14 Відповісти
А участки стали длиннее и конткретнее...
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07.12.2020 17:22 Відповісти
Можна сміятися?
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07.12.2020 17:20 Відповісти
Тут уже намедни какой-то старый жополиз рассказывал сказки про удачное "большое дешевое строительство" Ахинею один в один нес. Типа все дураки, не умеют считать и строить. А в автодоре сторят больше дешевле и качественнее исключительно благодаря вниманию со стороны Зеленой Шмаркли. На соплях и асфальт крепче, я уж не говорю про остальную экономику.
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07.12.2020 17:21 Відповісти
это с учетом того,шо не заплатили туркам,китайцам и т.д. ?так они потом по суду взыщут.
надеетесь успеть смотаться до вступления решения суда в силу?
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07.12.2020 17:26 Відповісти
Самохвальство в поєднанні з брехнею - головна метода зеленої влади. Ефективно працює в Україні через довірливість українців до слів.
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07.12.2020 18:44 Відповісти
Врет как сивый мерин,если в прошлом году строительство трассы Днепропетровск-Решетиловка стоила 118 млн за километр то в этом году 200 млн. гривен и это при халтурной укладке дороги.
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07.12.2020 18:54 Відповісти
200 лямов за 1 км? ничо не путаешь?
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07.12.2020 23:05 Відповісти
ну если цена 1 км дороги в 2018м году была вроде 10 миллионов, а сейчас - 24, и это называется "дешевле", то укравтоВору пора лечиться.

когда уже эту сволоту разгонят/посадят, а?....
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07.12.2020 23:05 Відповісти
Дороги стали дешевшими як у загальному обсязі, так і на конкретних ділянках, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 693
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07.12.2020 23:17 Відповісти
оЧЕРЕДНОЙ ПИСДЕШЬ ОТ ЗЕЛЕБОБИКОВ !!!!
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07.12.2020 23:55 Відповісти
 
 