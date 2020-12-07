У столичному кооперативі на Осокорках друга за три місяці пожежа. Згорів будинок голови правління. Люди впевнені, що це помста з боку попереднього керівництва

У кооперативі СДК "Орхідея-3" на столичному масиві Осокорки сталася пожежа в будинку голови правління. Три місяці тому пожежа сталася в будинку іншого активного учасника правління. Жителі кооперативу впевнені в умисному підпалі і звинувачують у цьому попереднє керівництво кооперативу, яке перешкоджає приватизації ділянок.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала дочка глави кооперативу Ольга Тукало.

Жителі кооперативу пов'язують подію з діяльністю нового правління кооперативу. Нове правління і голову кооперативу Михайла Тукала обрали наприкінці 2018 року. Як запевняють жителі, це були перші вибори і перші чесні збори за весь час існування кооперативу.

Кооператив СДК "Орхідея-3" існує з 1991 року. За цей час змінювалась назва товариства, але люди були на своїх ділянках незмінно. Назву "Орхідея-3" кооператив отримав у 2004 році. Тільки нове правління почало процес землевідведення і приватизації ділянок.

"Орхідея-3" - єдиний кооператив у Києві, де земля не приватизована. Нова команда правління за два роки зробила те, чого не робили за попередні 30 років. Пройшла три земельні комісії в Київраді, щоб домогтися відведення землі. Всім попереднім керівникам це було невигідно, тому що якщо у людей будуть документи на ділянку, то цю землю буде вкрай важко забрати. На сьогодні глава кооперативу Тукало вже підписав у нотаріуса договір оренди, і з дня на день його мають передати Кличкові на підпис. І тут підпалили будинок. Можливо, сподівалися на те, що це виб'є нас із колії або змусить відмовитися від намірів приватизувати ділянки".

Весь цей час, як зазначає Тукало, був спротив із боку колишнього керівництва кооперативу, зокрема, Раїси Юрченко.

"Відразу почався спротив. Раніше, коли були так звані "чорні реєстратори", у них були ключі до Єдиного реєстру юридичних осіб. Вони запросто могли змінювати записи в реєстрі. Так, вони анулювали запис про обрання нового голови правління. А коли анулюється запис про призначення нового керівника, то автоматично відкривається попередній запис про старого керівника. Тому, попри те, що було проведено збори і все підкріплювалося протоколом, інформація про це просто була прибрана з реєстру. Для того, щоб знову з'явитися в реєстрі, потрібно було або проводити нові збори, або оскаржувати незаконні дії реєстраторів. Двічі ми відновлювали запис у реєстрі завдяки тому, що наказами Мін'юсту дії реєстраторів були визнані незаконними. Станом на сьогодні, в реєстрі відновлено правильні дані".

Ольга Тукало поінформувала, що скоро відбудеться чергове засідання колегії при Мін'юсті про повторне скасування реєстраційної дії про внесення Тукала М. В. як керівника до Єдиного держреєстру юридичних осіб. Хоча для цього законних підстав немає, оскільки його ім'я внесено до Реєстру на підставі протоколу Загальних зборів та законних дій держреєстраторів.

У ті проміжки часу, коли незаконно в реєстрі висвічувалося ім'я Юрченко, вона мала доступ до банківського рахунку кооперативу. При цьому під час її перебування на посаді рахунок якщо і був, то по ньому не було руху, тому що Юрченко вимагала з людей гроші готівкою, заявляє Тукало.

Також вона повідомила, що колишня бухгалтерка, яка працювала при Юрченко, хотіла зустрітися з новим правлінням і йти на переговори.

"Але вона раптом померла. Причому, це була молода жінка. Про причини смерті невідомо", - додає Ольга Тукало.

Вона зазначає, що кримінальні справи, розпочаті проти дій Юрченко, не розслідуються або закриваються. Паралельно Юрченко займається свавіллям - вимагає у людей гроші, підпалює будинки, проникає на чуже господарство:

"Наприклад, вона нещодавно вкрала 30 бетонних блоків із території чужої земельної ділянки. Вона збила замки і повісила свої. Деякі справи, відкриті проти Юрченко, потихеньку закриваються. Офіційно через відсутність складу злочину. Зараз відкрито нову справу про приховування коштів членів кооперативу . Вона їх брала готівкою і не відзвітувала про них. Також подано заяву про крадіжку бетонних блоків".

"Юрченко обіцяла земельні ділянки в кооперативі невідомим людям. Не раз було таке, що приїжджають невідомі, встановлюють свій паркан і починають будівництво на чужій ділянці. Але ж за всіма ділянками закріплені люди. На деяких - пенсіонери, у яких нема за що будувати будинок. Але вони використовують їх як город.

У кооперативі живе багато людей, які не можуть себе захистити. Після обрання нового правління кооперативу є стабільна група осіб, які відстоюють ці земельні ділянки. Раніше люди не були єдиними. Коли відбувалися рейдерські захоплення, то люди були налякані, ніхто один одного не захищав. А люди, у яких забрали земельні ділянки, зі сльозами втікали з Осокорків. Мало того, люди один одного не знали, тому що зібрань не проводилося.

Сьогодні ж іде відсіч діям Юрченко. Ми розуміємо, з ким стикаємося. Юрченко наймає тітушок", - уточнила спікерка.

З приводу нещодавньої пожежі ще немає висновку експертів. Але жителі кооперативу впевнені в тому, що це був навмисний підпал. Наприкінці літа сталася ще одна пожежа, також у активного члена правління кооперативу:

"У п'ятницю, коли сталася пожежа, приїжджала поліція й експерт. У поліції сказали, що взяли свідчення сусідів. Всі стверджують, що це був підпал, тому що це вже не перша пожежа в кооперативі і всі знають, яка ситуація у співтоваристві. Люди бачать, що пожежі трапляються в будинках нового керівного складу правління кооперативу. Але поліція каже, що думка людей - це одне, але має бути офіційний висновок експерта. Наприклад, за фактом пожежі в будинку іншого члена правління, навіть не було відкрито кримінальне провадження. Експерт ДСНС дав висновок про те, що не бачить у цьому підпалу", - зазначила вона.

За її словами, в обох випадках пожежа почалася з верху будинку:

"У будинку батька пожежа почалася з балкона - там було встановлено сервер і жорсткий диск, на якому зберігається вся інформація з камер відеоспостереження. На цей балкон легко потрапити - він перекривається від дороги сусідським будинком, а внизу був дровник, вкритий черепицею. У будинку іншого члена правління пожежа також почався зверху. Обидві пожежі, як не дивно, почалися в годину пік, коли пожежники не можуть швидко дістатися. Під'їздом до кооперативу від ст. метро "Славутич" є тільки одна односмугова дорога".

Тукало зазначила, що будинок члена правління, який згорів влітку, жителі кооперативу спільними зусиллями встигли відновити до настання сильних холодів.

Пожежа і її наслідки, що сталися в будинку члена правління Сергія Іванова.

Однак потрібна допомога у відновленні згорілого в п'ятницю будинку. Необхідно полагодити хоча б дах. У даний момент в будинку неможливо жити.

"Після обрання нової команди люди почали бути безстрашнішими. Під час рейдерських захоплень сходяться всі, хто в цей момент є на місці, і відбивають ці ділянки. Так, коли сталася перша пожежа - в будинку члена правління - усі збіглися туди. Несли речі, гроші, їжу. Там живе шестеро дітей, потрібно було всіх рятувати. Ми встигли до дощів і морозу відновити будинок.

І сьогодні люди допомагають нам. Ми дуже вдячні. Допомогли речі вивезти зі згарища, готувати їжу".

Реквізити для допомоги:

картка ПриватБанку

5168 7422 0101 9936

Тукало Ольга Михайлівна.