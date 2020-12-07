Швеція провалила експеримент з відмовою від карантину і запроваджує жорсткі обмеження

Швеція, що відмовилася вводити жорсткі заходи проти коронавірусу, вирішила завершити свій експеримент і запроваджує жорсткі обмеження для боротьби з Covid-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.

Зазначається, що ця скандинавська країна була єдиною в Європі, що відмовилась від серйозних обмежень та карантину для боротьби з Covid-19, і стала головним прикладом у затятих суперечках між прихильниками та супротивниками локдаунів. Вже наприкінці березня світові ЗМІ ставили запитання "Чи не ведуть Швецію до катастрофи?"

Та після стрімкого зростання кількості захворювань та летальних випадків восени, уряд вирішив змінити тактику поведінки. Наразі Швеція завершила експеримент з коронавірусом і почала вживати жорстких заходів для стримування розповсюдження хвороби. Тепер шведи, як і решта європейців, готуються до зими з низкою обмежень: від заборони на масові зібрання до нових правил продажу алкоголю, пише видання.

Минулого тижня кількість летальних випадків від Covid-19 у Швеції перетнула позначку у 7000. У сусідніх Данії, Фінляндії та Норвегії ця цифра складає 878, 415 та 354 людей відповідно. Вперше з часів Другої світової війни, сусіди Швеції закрили для її мешканців свої кордони.

Також читайте: У Швеції, яка не запровадила карантин, - найвища смертність від 1869 року

Під час емоційного телевізійного звернення до нації прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен попросив скасувати всі неважливі зустрічі і оголосив заборону на зібрання групами понад вісім людей. Як наслідок, кінотеатри та інші розважальні заклади зачинилися.

Відсьогодні зачиняються і школи.

"Влада обрала стратегію, яка повністю відрізнялася від тієї, яку наслідувала решта Європи, і через це країна сильно постраждала під час першої хвилі", - цитує The Wall Street Journal лікаря, який опікується хворими на Covid-19 пацієнтами у Каролінській університетській лікарні у Стокгольмі, Петра Новака.

За словами Новака, медики ніколи не поділяли оптимізму Міністерства охорони здоров'я Швеції щодо перспективи набуття колективного імунітету шляхом відкритості до контакту з вірусом.

Видання пише, що однією з причин, чому Швеція продовжувала дотримуватися такої стратегії попри застереження лікарів, є високий рівень незалежності та повноважень, які мають такі державні інституції за місцевим законодавством.

Та, наприкінці листопада, головний епідеміолог Швеції Андерс Тенгелл, який і просував політику колективного імунітету, визнав, що нація його не набула.

Зазначається, що не принесла ця стратегія суттєвої вигоди і для економіки, як очікували її прихильники. Зокрема, за перше півріччя 2020 ВВП Швеції скоротився на 8,5%, а рівень безробіття, як очікується, досягне 10% в 2021-му.

Також читайте: Швеція визнала помилкою відмову від карантину навесні і прогноз про колективний імунітет

Також кілька ресторанів, готелів і магазинів, що продають одяг, готуються до закриття. На відміну від інших європейських країн, де карантин поєднувався з програмами підтримки бізнесу, шведська влада підтримувала місцевих підприємців набагато менше.