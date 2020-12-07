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Новини Коронавірус і карантин
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Швеція провалила експеримент з відмовою від карантину і запроваджує жорсткі обмеження

Швеція провалила експеримент з відмовою від карантину і запроваджує жорсткі обмеження

Швеція, що відмовилася вводити жорсткі заходи проти коронавірусу, вирішила завершити свій експеримент і запроваджує жорсткі обмеження для боротьби з Covid-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.

Зазначається, що ця скандинавська країна була єдиною в Європі, що відмовилась від серйозних обмежень та карантину для боротьби з Covid-19, і стала головним прикладом у затятих суперечках між прихильниками та супротивниками локдаунів. Вже наприкінці березня світові ЗМІ ставили запитання "Чи не ведуть Швецію до катастрофи?"

Та після стрімкого зростання кількості захворювань та летальних випадків восени, уряд вирішив змінити тактику поведінки. Наразі Швеція завершила експеримент з коронавірусом і почала вживати жорстких заходів для стримування розповсюдження хвороби. Тепер шведи, як і решта європейців, готуються до зими з низкою обмежень: від заборони на масові зібрання до нових правил продажу алкоголю, пише видання.

Минулого тижня кількість летальних випадків від Covid-19 у Швеції перетнула позначку у 7000. У сусідніх Данії, Фінляндії та Норвегії ця цифра складає 878, 415 та 354 людей відповідно. Вперше з часів Другої світової війни, сусіди Швеції закрили для її мешканців свої кордони.

Також читайте: У Швеції, яка не запровадила карантин, - найвища смертність від 1869 року

Під час емоційного телевізійного звернення до нації прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен попросив скасувати всі неважливі зустрічі і оголосив заборону на зібрання групами понад вісім людей. Як наслідок, кінотеатри та інші розважальні заклади зачинилися.

Відсьогодні зачиняються і школи.

"Влада обрала стратегію, яка повністю відрізнялася від тієї, яку наслідувала решта Європи, і через це країна сильно постраждала під час першої хвилі", - цитує The Wall Street Journal лікаря, який опікується хворими на Covid-19 пацієнтами у Каролінській університетській лікарні у Стокгольмі, Петра Новака.

За словами Новака, медики ніколи не поділяли оптимізму Міністерства охорони здоров'я Швеції щодо перспективи набуття колективного імунітету шляхом відкритості до контакту з вірусом.

Видання пише, що однією з причин, чому Швеція продовжувала дотримуватися такої стратегії попри застереження лікарів, є високий рівень незалежності та повноважень, які мають такі державні інституції за місцевим законодавством.

Та, наприкінці листопада, головний епідеміолог Швеції Андерс Тенгелл, який і просував політику колективного імунітету, визнав, що нація його не набула.

Зазначається, що не принесла ця стратегія суттєвої вигоди і для економіки, як очікували її прихильники. Зокрема, за перше півріччя 2020 ВВП Швеції скоротився на 8,5%, а рівень безробіття, як очікується, досягне 10% в 2021-му.

Також читайте: Швеція визнала помилкою відмову від карантину навесні і прогноз про колективний імунітет

Також кілька ресторанів, готелів і магазинів, що продають одяг, готуються до закриття. На відміну від інших європейських країн, де карантин поєднувався з програмами підтримки бізнесу, шведська влада підтримувала місцевих підприємців набагато менше.

Автор: 

карантин (18172) Швеція (951) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Зараз в антіпрівівочників станеться розрив трусів.
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07.12.2020 17:13
+16
Кого же теперь будут ковидиоты приводить в качестве примера? Красную Корею?
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07.12.2020 17:18
+10
ЗеБилушки! Что еще Швецию в пример ставить будете? Коллективный иммунитет вырабатывать? Швеция, с ее медициной обосралась, а вы "интеллектуальный карантин" придумали.
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07.12.2020 17:17
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Зараз в антіпрівівочників станеться розрив трусів.
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07.12.2020 17:13 Відповісти
А що має розірватися в разі, якщо і вакцина дасть "шведський" результат?
Вірус просто мутує на наступний сезон, і вуаля, імунітету знову нема, лікарні знову забиті.
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07.12.2020 18:08 Відповісти
Не роби нічого, авось пронєсьот...
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08.12.2020 08:11 Відповісти
Та що їм ці факти.
Вони живуть у своєму шизоїдному світі.
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07.12.2020 18:37 Відповісти
У нас в регіоні офіційно 4 відсотка інфікованих.
Зараз йдуть свята, біганина по крамницях. Думаю, кількість інфікованих виросте.
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07.12.2020 17:13 Відповісти
В январе будет "прикольно" .
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07.12.2020 17:13 Відповісти
ЗеБилушки! Что еще Швецию в пример ставить будете? Коллективный иммунитет вырабатывать? Швеция, с ее медициной обосралась, а вы "интеллектуальный карантин" придумали.
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07.12.2020 17:17 Відповісти
інтелектуальний дебілізм
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07.12.2020 18:22 Відповісти
Кого же теперь будут ковидиоты приводить в качестве примера? Красную Корею?
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07.12.2020 17:18 Відповісти
Папуа нову Гвінею, або північну Корею.
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07.12.2020 17:25 Відповісти
Есть у нас для них примеры! Как подчеркивается, Владимир Зеленский отметил, что Украине удалось уменьшить прирост больных благодаря карантину выходного дня.Источник: https://censor.net/ru/n3235481
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07.12.2020 17:56 Відповісти
Ну вот здравый смысл возобладал..
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07.12.2020 17:19 Відповісти
Яскравий приклад того, що людський дебілізм немає політичних кольорів. В цій ситуації обісралися як ліваки так і праві.
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07.12.2020 17:19 Відповісти
Там багато людей померло від корони.Особливо стареньких.Маю знайомого,що працює в госпіталі в Стокгольмі,він ще на початку пандемії в шоці був від дурного рішення влади про не введення карантинних заходів.Не вводили не тому,що експеримент якийсь хотіли провести,а тому,що не змогли знайти в законодавстві відповідної статті.Так через дурну бюрократію все боком вилізло
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07.12.2020 17:27 Відповісти
Виконали план по зменьшенню популяції надлишнього населення - пенсіонерів та недужих. Тепер вже можна роздербаніти зайві гроші з соціальних програм
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07.12.2020 17:35 Відповісти
У скандинавов явно иммунитет к этой болезни. В трех странах всего полторы тысячи погибших.
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07.12.2020 17:42 Відповісти
Та да, півтори тисячі. Швеція - 7067 померло...
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08.12.2020 08:16 Відповісти
> локадаун, жесткие ограничения
это что-то новенькое... пока никаких жестких ограничений нет, школы и садики работают, маски не носим. В Гетеборге школы идут на каникулы аж на 2 дня раньше срока. Кинотеатры закрылись еще 2 недели назад до выступления премьера. Всё носит рекомендательный характер, а решают на месте...
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07.12.2020 17:49 Відповісти
Не расстраивай ковидобесов. У людей праздник. Он этого год ждали. Люди привыкли к приказам, ну какие рекомендации?
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07.12.2020 18:39 Відповісти
В нас буде свято коли зєбуіни повиздихають.
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08.12.2020 08:17 Відповісти
Заголовок громкий, при содержании равном выхлопу в лужу.
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07.12.2020 17:52 Відповісти
Как? А новые правила продажи алкоголя?
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07.12.2020 18:41 Відповісти
Ти це прочитав:
«Швеция, отказавшаяся вводить жесткие меры против коронавируса, решила завершить свой эксперимент и вводит жесткие ограничения для борьбы с Covid-19. Источник: https://censor.net/ru/n3235478»
?
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07.12.2020 18:54 Відповісти
У них завжди таке завдання мінімум пукнути в калюжу. Але тут вони виконали максимум- ще й обісралися.
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07.12.2020 22:29 Відповісти
Ну вот и всё! Сатана Билл Гейтс подкупил шведского короля - теперь и шведов тожыть будут жидко чипировать через 5G! Будет новый мировой порядок, у кажинного человека 666 на лбу, а лелюминаторы с жидомасонами будут всеми управлять, всех превратят в гендеров и заставят заниматься ЛГБТ! Страсти-то какие, надоть в лес к мядведям таперича утекать!
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07.12.2020 18:02 Відповісти
та просто через G...
як завжди у таких ситуаціях робиться...
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07.12.2020 18:52 Відповісти
Медведи тоже уже не те. Швеція провалила експеримент з відмовою від карантину і запроваджує жорсткі обмеження - Цензор.НЕТ 9004

Швеція провалила експеримент з відмовою від карантину і запроваджує жорсткі обмеження - Цензор.НЕТ 1131
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07.12.2020 20:36 Відповісти
Продам скотч недорого.
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07.12.2020 18:30 Відповісти
У нас эксперимент продлится до 7 января включительно.
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07.12.2020 20:11 Відповісти
Проплаченый вброс! Когда уже милосердный господь отправит лжецов на вечные муки?!
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09.12.2020 14:12 Відповісти
 
 