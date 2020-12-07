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Новини Окуповані території
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Окупанти від початку року виявили у кримчан 58 "незаконних" свердловин і оштрафували "за цю діяльність"

Окупанти від початку року виявили у кримчан 58

В окупованому Криму від початку року виявили майже 60 незаконних свердловин для видобутку води.

Про це заявив підконтрольний Кремлю міністр екології та природних ресурсів Криму Геннадій Нараєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Цього року геологічний нагляд припинив чотири ліцензії на видобуток корисних копалин. Силами міністерства виявлено 58 незаконних свердловин. За цю діяльність люди, які створили ці свердловини, отримали штрафи", - сказав Нараїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

До листопада 29 населених пунктів в окупованому Криму перевели або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води. Повідомлялося, що дебіт у свердловинах падає.

Автор: 

Крим (14135) вода (1176)


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Топ коментарі
+19
это очень хорошо! каждая капля воды должна быть посчитана и учтена! а иначе это сделают солдаты НАТО!!!
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07.12.2020 17:51
+18
Так скоро і до доносів дійде: "Вчєра я відєл, как моі сасєді пілі воду!".
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07.12.2020 17:29
+14
Нехай товчуть криссіян в їхнє ж лайно.
Хтіли росєйку- тримайте обома руками.
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07.12.2020 17:39
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07.12.2020 17:20 Відповісти
это очень хорошо! каждая капля воды должна быть посчитана и учтена! а иначе это сделают солдаты НАТО!!!
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07.12.2020 17:51 Відповісти
А чого вони не бажають виконати поради Генадія Москаля?
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07.12.2020 17:21 Відповісти
Знаєш чому ти тупий, 3.14др рузький? Тому що тебе кацапська свиноматка викакала в черзі за водкай,ти при "родах" вдарилося галавой ( тому ти й тупий) а 3.14др,ти тому,що рузький )))
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07.12.2020 17:31 Відповісти
Ти дурний 3.14здун і це є факт! А твої висери це підтвердження твого двбйбзму..))
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07.12.2020 17:38 Відповісти
На заході України голоду не було, бандерівці не стукачі?
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07.12.2020 17:47 Відповісти
В бан, Вовчик?
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07.12.2020 17:32 Відповісти
Головне,щоб не дупою на пляшку ( їм це подобається)
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07.12.2020 17:46 Відповісти
А їм ще "наномембрани з Сколково, не підвезли, які фільтрують на молекулярному рівні : воду - окремо, сіль - окремо...
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07.12.2020 18:27 Відповісти
Поки тільки штрафи з неба, камені потім будуть.
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07.12.2020 17:22 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русский?
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07.12.2020 17:23 Відповісти
Я про твою любовь к ***** спросил, русский.
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07.12.2020 17:29 Відповісти
А разве твоего фюрерка не ****** зовут, свинособака?
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07.12.2020 17:32 Відповісти
3.14др,ти знаходишся на українському ресурсі,тобі-кондому відповіли на сраному діалекті укр мови ( тобто па рюзькі) шо тобі- членосмокту не зрозуміло?))
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07.12.2020 17:42 Відповісти
Мокша, а де саме в Житомирі копають бурштин?
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07.12.2020 17:25 Відповісти
Они же географию по пачке Беломора учат. Откуда им знать....Для них шо Житомир, шо Рио-де-Жанейро одинаково.
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07.12.2020 17:31 Відповісти
По анемнезу у вас "шарий головного мозга" , прогноз не удовлетворителый, но летальный исход исключается.
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07.12.2020 18:17 Відповісти
На півночі області, в Олевську, хіба ні?
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07.12.2020 17:53 Відповісти
Так скоро і до доносів дійде: "Вчєра я відєл, как моі сасєді пілі воду!".
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07.12.2020 17:29 Відповісти
😁
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07.12.2020 17:41 Відповісти
прі чьом два раза...! за нєдєлю
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07.12.2020 17:43 Відповісти
Жаль что в Украине так не делают. Штрафовать надо всех хитрозадых.
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07.12.2020 17:31 Відповісти
А в чому "хитрозадість", колодязі і свердловини викопані давно, всі пращури так воду добували, може їх треба обподаткувати?
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07.12.2020 17:51 Відповісти
пращуры много чего делали что сейчас вне закона начать с того что девочки с 11-12 лет отдавались замуж
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07.12.2020 20:05 Відповісти
шо жаба душить хай вона тебе задушить хай щастить
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07.12.2020 18:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479672
Вовча, ты на этой ветке по 11,80 уже на чекушку заработал, бот пригожинский...
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07.12.2020 17:37 Відповісти
Нехай товчуть криссіян в їхнє ж лайно.
Хтіли росєйку- тримайте обома руками.
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07.12.2020 17:39 Відповісти
Та пусть камни с неба жрут.
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07.12.2020 17:54 Відповісти
Там скоро война за воду будет.
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07.12.2020 18:09 Відповісти
А скоро доноси на сусідів почнуть писать!!!... "Мой сосед очень часто моется в ванной!..." "Мой сосед каждый вечер поливает свою клумбу. Прошу обратить внимание!!!"
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07.12.2020 18:23 Відповісти
Вангую,что скоро жителям Крыма начнут на рты водомеры ставить, ибо не)(уй👆
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07.12.2020 18:27 Відповісти
ждем следующий этап для крыс, когда их русня начнет расстреливать за то что они лакали из луж без уплаты оброка.
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07.12.2020 19:05 Відповісти
водомор организованный кокоцапами скоро начнется
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07.12.2020 19:10 Відповісти
Не нравилось им жить в украинской вольнице.. теперь пускай попробуют тяжелую барскую длань царя "батюшки".
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07.12.2020 20:13 Відповісти
іш чаво удумалі... за колодязь - на соловкі. расхітітєлі народного ворованого імусчєства
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07.12.2020 20:24 Відповісти
У нас в Украине так же. Если не ошибаюсь, за скважину глубиной более 50-ти метров нужно платить "за использование недр" Все фирмы бурильные - бурят сколько надо - паспорт выдают на 40 метров. А в реальности всем похер.
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07.12.2020 21:02 Відповісти
ну мы же не в крыму ))
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07.12.2020 21:05 Відповісти
 
 