Окупанти від початку року виявили у кримчан 58 "незаконних" свердловин і оштрафували "за цю діяльність"

В окупованому Криму від початку року виявили майже 60 незаконних свердловин для видобутку води.

Про це заявив підконтрольний Кремлю міністр екології та природних ресурсів Криму Геннадій Нараєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Цього року геологічний нагляд припинив чотири ліцензії на видобуток корисних копалин. Силами міністерства виявлено 58 незаконних свердловин. За цю діяльність люди, які створили ці свердловини, отримали штрафи", - сказав Нараїв.

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Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

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З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

До листопада 29 населених пунктів в окупованому Криму перевели або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води. Повідомлялося, що дебіт у свердловинах падає.