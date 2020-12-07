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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС

Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС

Упродовж цієї доби, 7 грудня, було зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 під час засідання Тристоронньої контактної групи, з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл українських позицій недалеко від населеного пункту Водяне, застосувавши при цьому автоматичний гранатомет. На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Також, було виявлено факт інженерного обладнання позицій у напрямку тимчасово окупованої Горлівки в сторону наших підрозділів у районі населеного пункту Південне.

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Наші захисники не втрачають пильність і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували понад 3 гектари території у прифронтовому районі і передали на знищення 46 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Військовослужбовці Об'єднаних сил продовжують стійко виконувати завдання із захисту держави.

Автор: 

обстріл (28303) Донбас (22354) найманці рф (2047) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9591Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1398
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07.12.2020 17:42
+8
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6303
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07.12.2020 17:46
+6
трактор в полі - дир-дир-дир:
отакий у нас зеМир
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07.12.2020 17:41
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Они же наши люди, нас разделяет только ***********.
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07.12.2020 17:34 Відповісти
ну вот они и оборудуют огневые позиции поближе к нашим...так мирится хотят! так хотят...
а неприцельно стреляют ?..ну не знаю...может чтоб мы их ждали... не забывали?
(сарказм)
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07.12.2020 17:50 Відповісти
Наемники РФ открывали неприцельный огонь вблизи Водяного и оборудуют позиции в сторону подразделений украинских воинов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9850
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07.12.2020 17:38 Відповісти
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3806
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07.12.2020 18:02 Відповісти
трактор в полі - дир-дир-дир:
отакий у нас зеМир
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07.12.2020 17:41 Відповісти
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9591Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1398
показати весь коментар
07.12.2020 17:42 Відповісти
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6303
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07.12.2020 17:46 Відповісти
Ось таке воно зелене перемир"я !! Як ніппель-Туда дуй ,а звідти ...як вийде !!))
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07.12.2020 17:42 Відповісти
огонь все неприцельней и неприцельней, за исключением некоторых шалопаев-снайперов. Скоро сольемся в экстазе/удалимся под сень струй(для Крыма)
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07.12.2020 17:43 Відповісти
как может сочетаться не открывали огонь и не теряют бдительность и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.Источник: https://censor.net/ru/n3235486???????? просто зе бред
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07.12.2020 17:43 Відповісти
Да такое может сказать, только лишь полнейший дебил.
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07.12.2020 20:02 Відповісти
Оборудуют позиции в сторону подразделений украинских войск? Вы серьёзно? Не может того быть! Перепроверьте, пжлста. А вдруг в противоположную сторону.)))
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07.12.2020 17:47 Відповісти
"оборудуют позиции в сторону подразделений украинских воинов". Просуваються в глиб країни, щоб було зручінше "неприцільний" вогонь по українцям вести.
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07.12.2020 17:49 Відповісти
...а возможно с целью братания? Они таки "наши" люди...
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07.12.2020 20:28 Відповісти
Якщо неприцельно влучити лопатою по потилиці бубочки - то ж не буде рахуватись за агресію???
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07.12.2020 17:53 Відповісти
а заметили.. что как... нашефсё огородами рядом с передовой (ну как рядом)))) мечется...так там и ихтамнеты стрелять боятся...а не дайБоже рикошетом гденить свиснет...
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07.12.2020 17:53 Відповісти
А куда потом крысы бежать будут? В Ростове, видимо, не ждут. и всех уже давно поименно знают.
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4153
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07.12.2020 17:58 Відповісти
Интересно - «пресс-центру» самому от подобных «сообщений-отчетов» не тошно......🤔
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07.12.2020 18:15 Відповісти
Нема слів. Якесь щоденне знущання. Щодня позиції українських військ обстрілюють неприцільно. І не здивуюсь якщо завтра ця схиблена влада повідомить що "повстанці" /чи не так ЗЕ називав їх під час дебатів на стадіоні/ відкривають дружній, довгожданий, благотворний... вогонь по формуванням біндєрєвцєв.
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07.12.2020 19:55 Відповісти
А как в определили, что неприцельный? рядом стояли? А может они как раз целились? На кого вообще рассчитан этот бред???
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07.12.2020 19:59 Відповісти
Ну, такой себе, совсем маленький, ну совсем неприцельненький обстрельчик. Это же не нарушение перемирия, бубочка ведь войну уже закончил. Жаба зелена.
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07.12.2020 22:31 Відповісти
 
 