Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС

Упродовж цієї доби, 7 грудня, було зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 під час засідання Тристоронньої контактної групи, з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл українських позицій недалеко від населеного пункту Водяне, застосувавши при цьому автоматичний гранатомет. На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Також, було виявлено факт інженерного обладнання позицій у напрямку тимчасово окупованої Горлівки в сторону наших підрозділів у районі населеного пункту Південне.

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Наші захисники не втрачають пильність і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували понад 3 гектари території у прифронтовому районі і передали на знищення 46 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Військовослужбовці Об'єднаних сил продовжують стійко виконувати завдання із захисту держави.