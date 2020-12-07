Захворюваність на COVID-19 в Україні на попередньому рівні, позитивним виявляється кожен третій тест на коронавірус, - Супрун
Влада намагається маніпулювати статистикою, щоб показати ефективність "карантину вихідного дня". Але на ділі позитивним, як і раніше, виявляється кожен третій тест на коронавірус.
Про це пише у Фейсбуці ексочільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.
Колишня в. о. міністра пропонує проаналізувати коефіцієнт позитивності - те, яка частина тестів на коронавірус виявляється позитивною.
Так, за вчорашній день, 6 грудня з 27881 проведених тестів позитивними виявилися 8641. Таким чином, коефіцієнт позитивності становить 30,9%.
Це в 6 разів більше, ніж рекомендує ВООЗ, зазначає Супрун.
"Цікаво поглянути на динаміку зміни коефіцієнта позитивності. ... В Україні стабільно зростає цей показник, і на сьогодні загальний становить 30,2%. Позитивність у 20-30% означає, що досі не роблять достатньо тестів, тобто система не виявляє всіх інфікованих, а вірус поширюється далі", - пише Супрун.
Крім цього, додала ексміністр, державні лабораторії як і раніше не справляються з навантаженням, а половину тестів українцям доводиться робити за свої гроші.
"Що маємо в результаті? Дуже і дуже рано говорити про успішність протидії COVID-19 в Україні. Показове висвітлення вигідних керівництву МОЗ України показників і статистики тільки погіршує стан речей, оскільки створює ілюзію контролю над ситуацією, що є неправдою. На десятому місяці пандемії замість помилкової статистики та звітності про успіхи українці заслуговують на ефективну систему тестування, відстеження контактів і належну медичну допомогу. Для цього у керівництва МОЗ України є всі інструменти і можливості", - підсумувала Супрун.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперь всё понятно.
Хоть кто-то объяснил истинное положение.
а значит -не ведется профилактичемкая работа,не отслеживаются носители.
Все простіше. Є симптоми - ізолювати і лікувати. Все інше не потребує якогось втручання. Бо безсимптомні, якщо і є носіями, то не здатні когось заражати. Хіба що при тривалому тісному контакті ("рот у рот").
чтоб заполучить герпес-надо вступить в связь,возможно половую.то есть есть выбор "вступать-не вступать".
какой выбор по случаю заражения ковидом?ходить в магазин или не ходить?или в больничку,или в маршрутке.
ВПГ передаються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 різноманітними механізмами передачі :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 повітряно-крапельним (аерозольним) ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 контактним , у тому числі, й статевим шляхом;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC фекально-оральним ;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 вертикальним ;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 гемоконтактним , у тому числі, й при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F трансплантації органів.
Але головне питання в іншому.
Позитивний результат фальшивого тесту, який не здатний знаходити якийсь вірус в організмі людини, не означає, що людина захворіла.
Тобі варто ознайомитись.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
а не о способах овладевания герпесом.
------------------------------------------------------------
@@@* - назва чоловічого статевого органу в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
Мені,не причетного до корита, сподобались! А от при зелених погіршилось ВСЕ!