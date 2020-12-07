Захворюваність на COVID-19 в Україні на попередньому рівні, позитивним виявляється кожен третій тест на коронавірус, - Супрун

Влада намагається маніпулювати статистикою, щоб показати ефективність "карантину вихідного дня". Але на ділі позитивним, як і раніше, виявляється кожен третій тест на коронавірус.

Про це пише у Фейсбуці ексочільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

Колишня в. о. міністра пропонує проаналізувати коефіцієнт позитивності - те, яка частина тестів на коронавірус виявляється позитивною.

Так, за вчорашній день, 6 грудня з 27881 проведених тестів позитивними виявилися 8641. Таким чином, коефіцієнт позитивності становить 30,9%.

Це в 6 разів більше, ніж рекомендує ВООЗ, зазначає Супрун.

"Цікаво поглянути на динаміку зміни коефіцієнта позитивності. ... В Україні стабільно зростає цей показник, і на сьогодні загальний становить 30,2%. Позитивність у 20-30% означає, що досі не роблять достатньо тестів, тобто система не виявляє всіх інфікованих, а вірус поширюється далі", - пише Супрун.

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Крім цього, додала ексміністр, державні лабораторії як і раніше не справляються з навантаженням, а половину тестів українцям доводиться робити за свої гроші.

"Що маємо в результаті? Дуже і дуже рано говорити про успішність протидії COVID-19 в Україні. Показове висвітлення вигідних керівництву МОЗ України показників і статистики тільки погіршує стан речей, оскільки створює ілюзію контролю над ситуацією, що є неправдою. На десятому місяці пандемії замість помилкової статистики та звітності про успіхи українці заслуговують на ефективну систему тестування, відстеження контактів і належну медичну допомогу. Для цього у керівництва МОЗ України є всі інструменти і можливості", - підсумувала Супрун.







