ЄС вводить новий санкційний механізм за порушення прав людини. МЗС України сподівається, що тепер РФ покарають за репресії в Криму та ОРДЛО

Міністри закордонних справ країн ЄС 7 грудня затвердили новий санкційний механізм, що дозволяє вводити персональні санкції за тортури, рабство і систематичне сексуальне насильство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, винним заборонять в'їзд до країн ЄС, їхнє майно в Євросоюзі буде заморожено.

Зазначається, що у Євросоюзу і колись була можливість карати конкретних осіб за порушення прав людини, однак він міг робити це лише в рамках санкцій, введених через кризи або конфлікти, як, наприклад, криза навколо України, в разі кібератак або застосування хімічної зброї. Це вкрай ускладнювало або унеможливлювало реакцію ЄС у таких випадках, як, наприклад, жорстоке вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві у Стамбулі.

Новий санкційний механізм ЄС розроблено за зразком прийнятого в США "закону Магнітського". Цей закон було прийнято Конгресом США в 2016 році, щоб ввести санкції проти окремих осіб через резонансну загибель у московському слідчому ізоляторі російського аудитора Сергія Магнітського.

За словами дипломатів, перші фігуранти в нових санкційних списках ЄС можуть з'явитися вже в першому кварталі 2021 року. Серед іншого, обговорюється можливість прийняття штрафних заходів проти китайських чиновників, причетних до придушення демократичного руху в Гонконзі. Для використання нового санкційного інструменту ЄС в кожному випадку, однак, потрібна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

"Україна вітає і підтримує введення Європейським Союзом нового універсального характеру санкційного механізму у сфері порушень прав людини. Цим рішенням ЄС укотре показав, що є визнаним світовим лідером у боротьбі з порушеннями прав людини", - зазначає пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У МЗС нагадали, що з моменту окупації Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей там відсутня свобода слова, тривають переслідування громадян за їхні погляди з випадками катувань і вбивств, сотні людей перебувають в ув'язненні як політичні заручники, кримськотатарський народ зазнає систематичних переслідувань за національною ознакою.

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"Розраховуємо, що новий санкційний механізм Євросоюзу буде ефективним і системним інструментом покарання винних у порушеннях основних прав людини на тимчасово окупованих територіях України і спонукатиме окупаційну адміністрацію до припинення цих злочинів ... Очікуємо, що імплементація правозахисного режиму санкції стане частиною нашого регулярного діалогу з ЄС з питань прав людини, а також консультацій щодо правових наслідків тимчасової окупації АР Крим і міста Севастополь", - сказано в заяві МЗС.

У комюніке додають що Росія має забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних і гуманітарних організацій на окуповані території в Криму та на сході України для моніторингу ситуації з правами людини і полегшення умов життя українських громадян, які там перебувають.