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Новини Санкції проти Росії Репресії в окупованому Криму
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ЄС вводить новий санкційний механізм за порушення прав людини. МЗС України сподівається, що тепер РФ покарають за репресії в Криму та ОРДЛО

ЄС вводить новий санкційний механізм за порушення прав людини. МЗС України сподівається, що тепер РФ покарають за репресії в Криму та ОРДЛО

Міністри закордонних справ країн ЄС 7 грудня затвердили новий санкційний механізм, що дозволяє вводити персональні санкції за тортури, рабство і систематичне сексуальне насильство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, винним заборонять в'їзд до країн ЄС, їхнє майно в Євросоюзі буде заморожено.

Зазначається, що у Євросоюзу і колись була можливість карати конкретних осіб за порушення прав людини, однак він міг робити це лише в рамках санкцій, введених через кризи або конфлікти, як, наприклад, криза навколо України, в разі кібератак або застосування хімічної зброї. Це вкрай ускладнювало або унеможливлювало реакцію ЄС у таких випадках, як, наприклад, жорстоке вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві у Стамбулі.

Новий санкційний механізм ЄС розроблено за зразком прийнятого в США "закону Магнітського". Цей закон було прийнято Конгресом США в 2016 році, щоб ввести санкції проти окремих осіб через резонансну загибель у московському слідчому ізоляторі російського аудитора Сергія Магнітського.

За словами дипломатів, перші фігуранти в нових санкційних списках ЄС можуть з'явитися вже в першому кварталі 2021 року. Серед іншого, обговорюється можливість прийняття штрафних заходів проти китайських чиновників, причетних до придушення демократичного руху в Гонконзі. Для використання нового санкційного інструменту ЄС в кожному випадку, однак, потрібна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

"Україна вітає і підтримує введення Європейським Союзом нового універсального характеру санкційного механізму у сфері порушень прав людини. Цим рішенням ЄС укотре показав, що є визнаним світовим лідером у боротьбі з порушеннями прав людини", - зазначає пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У МЗС нагадали, що з моменту окупації Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей там відсутня свобода слова, тривають переслідування громадян за їхні погляди з випадками катувань і вбивств, сотні людей перебувають в ув'язненні як політичні заручники, кримськотатарський народ зазнає систематичних переслідувань за національною ознакою.

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"Розраховуємо, що новий санкційний механізм Євросоюзу буде ефективним і системним інструментом покарання винних у порушеннях основних прав людини на тимчасово окупованих територіях України і спонукатиме окупаційну адміністрацію до припинення цих злочинів ... Очікуємо, що імплементація правозахисного режиму санкції стане частиною нашого регулярного діалогу з ЄС з питань прав людини, а також консультацій щодо правових наслідків тимчасової окупації АР Крим і міста Севастополь", - сказано в заяві МЗС.

У комюніке додають що Росія має забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних і гуманітарних організацій на окуповані території в Криму та на сході України для моніторингу ситуації з правами людини і полегшення умов життя українських громадян, які там перебувають.

Автор: 

Крим (14135) МЗС (4111) росія (65002) санкції (11790) Донбас (22354) Євросоюз (13358)


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07.12.2020 17:59 Відповісти
,,Дай боже нашому теляті вовка з'їсти,,)
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07.12.2020 18:02 Відповісти
Пусть изымают с них за украденные с Крымом все активы, всего того, что построила там Украина - там на на триллионы сумма наберётся.
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07.12.2020 18:06 Відповісти
Нам не нужна Правда ! ... . .
..


Нам нужна Победа -- Проханов ( рф ) - -.


..Вот все


.- что нужно знать о росЦякии МЕЛЬДОНИЕВССКОЙ ,


о ее "истории " ,


спорте и


ПОЛИТИКЕ ! - -.........


.
..?????
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07.12.2020 18:24 Відповісти
В росЦиян есть пословица --


Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..


****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..


Так , что ...


Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..


и "уважать" !...
.
3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !"..
.


.
.
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07.12.2020 18:25 Відповісти
хаха "прівєтствуєтствуєт і поддєрживаєт"... Кулєба. то як ми імплементуємо хоч ЦЕЙ Закон? Чи "я пока протів любих економічєскіх санкций протів Бєларусі"?
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07.12.2020 18:39 Відповісти
ЕС вводит новый санкционный механизм за нарушение прав человека. МИД Украины надеется, что теперь РФ накажут за репрессии в Крыму и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7183
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07.12.2020 19:27 Відповісти
 
 