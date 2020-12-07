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Новини Боротьба з корупцією
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Міжнародні партнери мають брати участь у процесі повного перезавантаження судової системи України, - Кулеба

Міжнародні партнери мають брати участь у процесі повного перезавантаження судової системи України, - Кулеба

Міжнародні партнери України, зокрема нова адміністрація США, мають брати участь у процесі повного перезавантаження української судової системи.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у статті для Atlantic Council, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна не має іншого вибору, окрім як докорінно реформувати судову систему, навіть коли це потребує суворих політичних рішень і політичної волі. Рішучість президента Зеленського зробити це тепер підкріплюється ще сильнішими вимогами громадськості. Судова система України потребує повного перезавантаження, і міжнародні партнери країни також мають брати участь у цьому процесі, щоб забезпечити відчутні результати і розвіяти будь-які можливі побоювання щодо неправильного керівництва. Було б дуже корисно, якби нова адміністрація США зважила та підтримала ці зусилля", - написав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що за останні шість років було багато злетів і падінь у боротьбі України з корупцією.

"За прогресом часто слідували невдачі та нові прориви. Нинішня ситуація не виняток. Противникам змін не вдасться згорнути антикорупційні реформи в Україні, як би сильно вони не старалися", - наголосив він.

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Кулеба зазначив, що зарозумілість останнього нападу, пов'язаного з рішенням Конституційного Суду України, яким він практично скасував вимогу до державних чиновників подавати електронні декларації про їхнє майно, свідчить багато про що.

"Причина мені абсолютно зрозуміла. Корумпована стара гвардія була незадоволена електронними деклараціями з самого початку. Але доти, доки не послідувало покарання, вони не сприймали електронні декларації як такі, що становлять якусь реальну небезпеку", - додав міністр.

На думку очільника МЗС, ситуація змінилася з приходом президента Зеленського. Незабаром після того, як він був обраний, і його партія отримала більшість у парламенті, реальні повноваження нарешті були передані антикорупційним органам. За словами Кулеби, у Кримінальному кодексі була відновлена стаття про незаконне збагачення. Національне антикорупційне бюро України нарешті отримало право прослуховувати телефонні розмови посадовців, що раніше дозволялося робити лише традиційним правоохоронним органам. Розпочав роботу Вищий антикорупційний суд, що займається виключно корупційними справами на найвищому рівні. Незабаром пішли перші обвинувальні вироки.

"У цей момент корисливі інтереси завдали удару по національних інтересах. Стара гвардія хоче повернути Україну в ті часи, коли вони могли безкарно викачувати державні гроші і грати в політику у російському стилі. Ми не дозволимо їм досягти успіху", - зазначив глава МЗС України.

Автор: 

судова реформа (1459) юстиція (732) Кулеба Дмитро (3604) електронне декларування (1468) Atlantic Council (17)


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Топ коментарі
+5
Саме так ,повна перезагрузка на 100% корумпованої судової системи України !!)))
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07.12.2020 19:14
+5
плять, скока ж можна перегружать уже эту ипаную судебную систему ? один раз ликвидировать весь судейский корпус и лет на 200 прививка будет
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07.12.2020 20:15
+4
Перезагрузки не помогают, выгнать всех судей нах. Как дискредитировавших себя и утративших доверие украинского народа. Пригласить на определенное время (5-10-15 лет) лучших судей на хорошие зарплаты. По другому "кина не будет"...
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07.12.2020 20:31
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Самі це хто?? Корумповані борцуни з корупцією ??))
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07.12.2020 19:20 Відповісти
Кулеба працює на Єрмака, Татаров працює на Єрмака. Татарову міжнародні партнери - то звонішнє управління, Кулебі - то продуктивна співпраця.. Головне що Зеленсьому усе похрін, у нього у 5 разів менше радників ніж у борделі Козиря.
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07.12.2020 19:12 Відповісти
Саме так ,повна перезагрузка на 100% корумпованої судової системи України !!)))
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07.12.2020 19:14 Відповісти
да. Украина сама не справится. Контроль со стороны Европы на много лет. Иначе ничего не получится.
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07.12.2020 19:25 Відповісти
Краще контроль США та Канади !!!))
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07.12.2020 20:06 Відповісти
Причина мне совершенно ясна. Коррумпированная старая гвардия была недовольна электронными декларациями с самого начала.,,, и поэтому новая "зеленая гвардия" посредсвом антиукраинского решения КС ,а со временем и ВЗРада внесла предложение о наказание за недостоверное декларирование как насмешку над тем .что предлагала старая гвардия ...
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07.12.2020 19:55 Відповісти
плять, скока ж можна перегружать уже эту ипаную судебную систему ? один раз ликвидировать весь судейский корпус и лет на 200 прививка будет
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07.12.2020 20:15 Відповісти
только внешнее управление спасет это насквозь прогнившее коррумпированное болото
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07.12.2020 20:16 Відповісти
Перезагрузки не помогают, выгнать всех судей нах. Как дискредитировавших себя и утративших доверие украинского народа. Пригласить на определенное время (5-10-15 лет) лучших судей на хорошие зарплаты. По другому "кина не будет"...
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07.12.2020 20:31 Відповісти
не перезавантаження, а форматування та інсталяція з нуля. хоча... наче б то погодились на люстацію - вихолостили її до...якоїсь недолугої промокашки... почали з мусарні... вийшло таке... створили набу а збоку й сап... і почали пеленати щоб і не ворушилося, почали в армії... зараз гребуть заполошено назад... до затишного совка... х.з. Кулєба розливається прогресивними поглядами для статті в Atlantic Council, і в той же час розказує що жодних санкцій проти кривавого режиму Луки, де тупо мочать та катують людей вводити не потрібно. х.з. А в нас що виробляють "елітники"... брехні,брехні,брехні...
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07.12.2020 21:08 Відповісти
 
 