Міжнародні партнери мають брати участь у процесі повного перезавантаження судової системи України, - Кулеба

Міжнародні партнери України, зокрема нова адміністрація США, мають брати участь у процесі повного перезавантаження української судової системи.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у статті для Atlantic Council, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна не має іншого вибору, окрім як докорінно реформувати судову систему, навіть коли це потребує суворих політичних рішень і політичної волі. Рішучість президента Зеленського зробити це тепер підкріплюється ще сильнішими вимогами громадськості. Судова система України потребує повного перезавантаження, і міжнародні партнери країни також мають брати участь у цьому процесі, щоб забезпечити відчутні результати і розвіяти будь-які можливі побоювання щодо неправильного керівництва. Було б дуже корисно, якби нова адміністрація США зважила та підтримала ці зусилля", - написав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що за останні шість років було багато злетів і падінь у боротьбі України з корупцією.

"За прогресом часто слідували невдачі та нові прориви. Нинішня ситуація не виняток. Противникам змін не вдасться згорнути антикорупційні реформи в Україні, як би сильно вони не старалися", - наголосив він.

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Кулеба зазначив, що зарозумілість останнього нападу, пов'язаного з рішенням Конституційного Суду України, яким він практично скасував вимогу до державних чиновників подавати електронні декларації про їхнє майно, свідчить багато про що.

"Причина мені абсолютно зрозуміла. Корумпована стара гвардія була незадоволена електронними деклараціями з самого початку. Але доти, доки не послідувало покарання, вони не сприймали електронні декларації як такі, що становлять якусь реальну небезпеку", - додав міністр.

На думку очільника МЗС, ситуація змінилася з приходом президента Зеленського. Незабаром після того, як він був обраний, і його партія отримала більшість у парламенті, реальні повноваження нарешті були передані антикорупційним органам. За словами Кулеби, у Кримінальному кодексі була відновлена стаття про незаконне збагачення. Національне антикорупційне бюро України нарешті отримало право прослуховувати телефонні розмови посадовців, що раніше дозволялося робити лише традиційним правоохоронним органам. Розпочав роботу Вищий антикорупційний суд, що займається виключно корупційними справами на найвищому рівні. Незабаром пішли перші обвинувальні вироки.

"У цей момент корисливі інтереси завдали удару по національних інтересах. Стара гвардія хоче повернути Україну в ті часи, коли вони могли безкарно викачувати державні гроші і грати в політику у російському стилі. Ми не дозволимо їм досягти успіху", - зазначив глава МЗС України.