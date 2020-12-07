СБУ: після публікації на Цензор.НЕТ вирішили провести обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті"
Служба безпеки України пояснила, чому саме почала проти чиновників "Укроборонпрому" і "Укрспецекспорту" кримінальне провадження за статтею "держзрада".
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
У спецслужбі пояснили, що розслідують провадження з серпня цього року.
"Одним із епізодів кримінального провадження є вивчення інформації, опублікованої інтернет-виданням "Цензор.Нет" 5 серпня 2020 у статті "Провал у Пакистані. Як топменеджери "Укроборонпрому" вибили Україну зі стратегічного ринку озброєнь"", - сказано в повідомленні.
В СБУ з'ясували, що "Укрспецекспорт" залучив до військово-технічного співробітництва "з однією з країн Південної Азії" компанію, яку в спецслужбі позначають буквою R. У цієї компанії - поганий імідж на ринку торгівлі озброєнням, командування сухопутних військ іноземного замовника включило її в чорний список. Але керівництво "Укрспецекспорт" все одно передавало співробітникам компанії R інформацію, яка містить комерційну таємницю. Через це було зірвано низку контрактів і створено умови для виходу на ринок озброєння країн-конкурентів, вважають в СБУ.
"Залучені до реалізації згаданих контрактів посадові особи ДК "Укроборонпром" і ДК "Укрспецекспорт", а також компанії "R" є пов'язаними особами, оскільки до призначення на посади в державний концерн і компанії працювали разом у зазначеній комерційній структурі", - сказано в повідомленні.
У спецслужбі додали, що провалом України на цьому ринку озброєнь збирається скористатися Росія, що створює загрозу національній безпеці.
"Зараз слідчі дії тривають. За результатами оцінки зібраних матеріалів і отриманих показань орган попереднього розслідування під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора ухвалить рішення відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України", - підсумували в СБУ.
Нагадаємо, 3 грудня СБУ обшукала офіси "Укроборонпрому" і "Укрспецекспорту". У пресцентрі спецслужби тоді повідомили, що обшуки проходять у рамках розслідування справи про держзраду, і що сума можливої шкоди державі оцінюється в 100 млн доларів.
В "Укрспецекспорті" заявляють, що "такі сценарії використовуються тоді, коли відбувається переділ ринку або силовим методом намагаються впливати на кадрову політику компанії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всі свої крадуть - і для себе і для них.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Офіс Генерального прокурора (Україна) : Генеральний прокурор: Ірина Венедіктова
Останнє що я робитиму в своєму житті , це - почну довіряти українським ЗМІ .Повністю залежним , від ти чи інших груп впливу .Особливо після того як вони навмисно " втопили " Порошенка , як президента . .Діяльність ЗМІ в Україні , можна охарактеризувати як - підривну .
Але мова не про це . Мова про те - наскільки наші правоохороні органи відстають , в оперативному плані , від ЗМІ ,, якщо потенційнo конфіденційну , а іноді й секретну інформацію , першими отримують журналюги . І вже на основі їх сумнівних статейок та відосіків в інернеті , які ( поки ще немає висновків офіційних розслідувань відповідних органів ) можна назвати фейковими , слідство змушені відкивати справи . Це ж ноненс . !! Нагадує - біг попереду паровоза .
Де висновки розслідування , де суди .?? Чи може почнемо засуджувати людей до на основі " смажених фактів " , взятих журналюгами - " з потолка" , та фейкових відосіків в інернеті ??
Я нічий не адвокат , лише не люблю безпідставних звинувачень людини яку я поважаю як президента .
Чи хочеш сказати що кацапи тупі , і в диверсіях на стороні противника нічого не тямлять . ?
Модуль MASCOT успішно здійснив космічну місію й доставив на Землю ґрунт з астероїда Рюґу. Успіх був би неможливий без київських політехніків, які виготовили для апарата теплові труби. Космічна місія розпочалася ще 3 грудня 2014 року - із запуску японського міжпланетного зонда «*******-2» з космодрому Танеґасима. Вона мала на меті дослідити астероїд класу С, зокрема - доставити зразки ґрунту. За ціль було обрано астероїд Рюґу, діаметр якого - приблизно 0,92 км, орбіта в перигелії заходить до орбіти Землі, а в афелії торкається орбіти Марсу. Модуль має розміри 30х30х20 см і масу 9,6 кг. Його розробили інженери Німецького центру аерокосмічної промисловості й Національного центру космічних досліджень Франції разом із фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Спершу німецькі вчені замовили проєктування й виготовлення теплових труб у двох інститутах Бельгії та Іспанії. Ті працювали рік, але зрештою так і не змогли впоратися із завданням. Допомогти європейським колегам створити високоефективні теплопередавальні пристрої для модуля взялися фахівці Київської політехніки. Для космічного апарата слід було розробити теплові труби певного розміру, конфігурації й маси, але зі змінним термічним опором. Проєкт реалізовували на базі теплоенергетичного факультету, де вже понад пів століття працює школа професора Семени. Під його керівництвом розпочали створення теплових труб метало-волокнистої пористої структури. Раніше пористий шар труб виготовляли з порошку. Ноу-хау науковців КПІ підняло пористість з 60 до 90 відсотків. А отже - й ефективність передання тепла.
Застосовуючи фундаментальні знання, група вчених під керівництвом доктора технічних наук професора Володимира Кравця розробила й виготовила теплові труби для космічного апарата.БІЛЬШЕ ТУТ: https://kpi.ua/node/18371
И вдруг на Цензор.нет увидели статью. И решили, давайте ноги разомнем...
Взяти хоч один підрозділ СБУ которий був свторений у 2014 проти контрабанди з сєпарськими регіонами України (Луганськ, Донецьк). Хто копав під їх діяльність, тот довго не жив, суми там крутяться асторномічні, може тому "Торнадо" і на зоні, а що вони роблять зараз тільки один Бог знає (може сигарети, алкоголь, наркотики, продукти ?). А цей підрозділ СБУ так і не був розформований.
Оперативно... Не прошло и полгода...
Это значит, что Цензор.Нет читают, информацию анализируют, даже наши комментарии принимают к сведению.
Это нормальная практика - возбуждать уголовные дела, в том числе, после тех или иных публикаций в СМИ, это однозначно добавляет авторитета такому СМИ.
Главное, что бы это не было подставой со стороны СБУ во внутриполитических интригах)
Якщо вони проявили активність, значить це треба москві.