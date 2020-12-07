СБУ: після публікації на Цензор.НЕТ вирішили провести обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті"

Служба безпеки України пояснила, чому саме почала проти чиновників "Укроборонпрому" і "Укрспецекспорту" кримінальне провадження за статтею "держзрада".

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У спецслужбі пояснили, що розслідують провадження з серпня цього року.

"Одним із епізодів кримінального провадження є вивчення інформації, опублікованої інтернет-виданням "Цензор.Нет" 5 серпня 2020 у статті "Провал у Пакистані. Як топменеджери "Укроборонпрому" вибили Україну зі стратегічного ринку озброєнь"", - сказано в повідомленні.

В СБУ з'ясували, що "Укрспецекспорт" залучив до військово-технічного співробітництва "з однією з країн Південної Азії" компанію, яку в спецслужбі позначають буквою R. У цієї компанії - поганий імідж на ринку торгівлі озброєнням, командування сухопутних військ іноземного замовника включило її в чорний список. Але керівництво "Укрспецекспорт" все одно передавало співробітникам компанії R інформацію, яка містить комерційну таємницю. Через це було зірвано низку контрактів і створено умови для виходу на ринок озброєння країн-конкурентів, вважають в СБУ.

"Залучені до реалізації згаданих контрактів посадові особи ДК "Укроборонпром" і ДК "Укрспецекспорт", а також компанії "R" є пов'язаними особами, оскільки до призначення на посади в державний концерн і компанії працювали разом у зазначеній комерційній структурі", - сказано в повідомленні.

У спецслужбі додали, що провалом України на цьому ринку озброєнь збирається скористатися Росія, що створює загрозу національній безпеці.

"Зараз слідчі дії тривають. За результатами оцінки зібраних матеріалів і отриманих показань орган попереднього розслідування під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора ухвалить рішення відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, 3 грудня СБУ обшукала офіси "Укроборонпрому" і "Укрспецекспорту". У пресцентрі спецслужби тоді повідомили, що обшуки проходять у рамках розслідування справи про держзраду, і що сума можливої ​​шкоди державі оцінюється в 100 млн доларів.

В "Укрспецекспорті" заявляють, що "такі сценарії використовуються тоді, коли відбувається переділ ринку або силовим методом намагаються впливати на кадрову політику компанії".