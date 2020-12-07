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СБУ: після публікації на Цензор.НЕТ вирішили провести обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті"

СБУ: після публікації на Цензор.НЕТ вирішили провести обшуки в

Служба безпеки України пояснила, чому саме почала проти чиновників "Укроборонпрому" і "Укрспецекспорту" кримінальне провадження за статтею "держзрада".

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У спецслужбі пояснили, що розслідують провадження з серпня цього року.

"Одним із епізодів кримінального провадження є вивчення інформації, опублікованої інтернет-виданням "Цензор.Нет" 5 серпня 2020 у статті "Провал у Пакистані. Як топменеджери "Укроборонпрому" вибили Україну зі стратегічного ринку озброєнь"", - сказано в повідомленні.

В СБУ з'ясували, що "Укрспецекспорт" залучив до військово-технічного співробітництва "з однією з країн Південної Азії" компанію, яку в спецслужбі позначають буквою R. У цієї компанії - поганий імідж на ринку торгівлі озброєнням, командування сухопутних військ іноземного замовника включило її в чорний список. Але керівництво "Укрспецекспорт" все одно передавало співробітникам компанії R інформацію, яка містить комерційну таємницю. Через це було зірвано низку контрактів і створено умови для виходу на ринок озброєння країн-конкурентів, вважають в СБУ.

"Залучені до реалізації згаданих контрактів посадові особи ДК "Укроборонпром" і ДК "Укрспецекспорт", а також компанії "R" є пов'язаними особами, оскільки до призначення на посади в державний концерн і компанії працювали разом у зазначеній комерційній структурі", - сказано в повідомленні.

У спецслужбі додали, що провалом України на цьому ринку озброєнь збирається скористатися Росія, що створює загрозу національній безпеці.

"Зараз слідчі дії тривають. За результатами оцінки зібраних матеріалів і отриманих показань орган попереднього розслідування під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора ухвалить рішення відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, 3 грудня СБУ обшукала офіси "Укроборонпрому" і "Укрспецекспорту". У пресцентрі спецслужби тоді повідомили, що обшуки проходять у рамках розслідування справи про держзраду, і що сума можливої ​​шкоди державі оцінюється в 100 млн доларів.

В "Укрспецекспорті" заявляють, що "такі сценарії використовуються тоді, коли відбувається переділ ринку або силовим методом намагаються впливати на кадрову політику компанії".

Автор: 

обшук (1971) СБУ (12788) Укрспецекспорт (93) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+14
мдааа... и нахрена мы содержим ментов*** может лучше корреспондентов содержать, от них толку больше, чем от дармоедов сбу!?
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07.12.2020 19:07
+14
уже кончается...зеленая плесень уже год как ворует в долг.
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07.12.2020 19:39
+13
якби в пресу не просочилась інфа, то ніхто б нічого не шукав.
всі свої крадуть - і для себе і для них.
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07.12.2020 19:16
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Ну ясный-красный ,только поэтому и решили ...
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07.12.2020 19:06 Відповісти
якби в пресу не просочилась інфа, то ніхто б нічого не шукав.
всі свої крадуть - і для себе і для них.
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07.12.2020 19:16 Відповісти
Ну ще трохи СБУ собі відріже шматочок з пирога а через два місяці і пам'ятати забудуть про це.
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07.12.2020 19:18 Відповісти
Да это еще что ,странно то что после Барыги ещё есть что воровать ...
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07.12.2020 19:33 Відповісти
уже кончается...зеленая плесень уже год как ворует в долг.
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07.12.2020 19:39 Відповісти
"...расследования под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будут приняты решения..."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Офіс Генерального прокурора (Україна) : Генеральний прокурор: Ірина Венедіктова



СБУ: після публікації на Цензор.НЕТ вирішили провести обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті" - Цензор.НЕТ 8125
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07.12.2020 19:45 Відповісти
хосподи, і це є обличчя нинішнього українського правосуддя?
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07.12.2020 19:56 Відповісти
Я бы это определил, как пока еще зрячий пиратский глаз.
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07.12.2020 20:23 Відповісти
Да... комисарша конкретная
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07.12.2020 21:04 Відповісти
Так... Але Луценко не кращий. Найгімніше гімно.
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07.12.2020 23:16 Відповісти
Хрюсская красавіца.
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07.12.2020 20:22 Відповісти
мдааа... и нахрена мы содержим ментов*** может лучше корреспондентов содержать, от них толку больше, чем от дармоедов сбу!?
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07.12.2020 19:07 Відповісти
Этих дармоедов-бездельников и паразитов аж 27- 30 тыс.по штатной численности.Мало того,что они нашпигованы российской агентурой,они еще тормоз для экономики Украины,так как ,во-первых,занимаются вымогательством по отношению к бизнесу,во-вторых,все больше и больше требуют выделения для себя средств.Так в бюджете на 2021 год предусмотрено увеличение ассигнований на СБУ аж на 2 млрд. гривен больше чем в 2020 году.Притом не хотят проводить сокращения.Между тем,в Великобритании аналогичная служба МI-5 имеет всего4 тыс.чел.,населении Великобритании в 66,65 млн. человек.Так что ,если подходить по британским меркам,то оказывается СБУ можно сократить в десятки раз меньше чем сейчас .Ссылки на то что Украина воюет несостоятельны.Посмотрите сколько сбуушников перешло на сторону РФ на Донбассе,в Крыму.
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08.12.2020 08:49 Відповісти
та да.. Моссад вообще 1000 с чем то)))) и сильнейшая организация мира!
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08.12.2020 08:54 Відповісти
А шо с Татровим - ілі там чітаем а там рибу заворачіваем?
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07.12.2020 19:08 Відповісти
СБУ: после публикации на Цензор.НЕТ решили провести обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте" - Цензор.НЕТ 8608
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07.12.2020 19:15 Відповісти
десь і сцикопіхоти з ордена зєсцикуна не видно. і чого б це
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07.12.2020 19:18 Відповісти
Постреляли по разведке Минобороны, таперича можно и на обыски.
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07.12.2020 19:23 Відповісти
......Відкривати кримінальні справи на основі статей в інтернеті , ще - " вищий пілотаж" маразму і ідіотизму . !! ЗМІ вже замінили собою всі слідчі структури в країні . Це повний п-ц .. !! Світ такого ще не бачив , як в Україні .
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07.12.2020 19:26 Відповісти
это нормально...сообщение о преступлении в сми-это основание для открытия дела.
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07.12.2020 19:40 Відповісти
в країнах розвиненої демократії так і робиться
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07.12.2020 19:58 Відповісти
В країнах - РОЗВИНЕНОЇ , можливо . України це поки що не стосується . У нас демократія ще в зародку , зате добре розвинута така собі - тоталітарно-олігархічна модель державного устрою .

Останнє що я робитиму в своєму житті , це - почну довіряти українським ЗМІ .Повністю залежним , від ти чи інших груп впливу .Особливо після того як вони навмисно " втопили " Порошенка , як президента . .Діяльність ЗМІ в Україні , можна охарактеризувати як - підривну .

Але мова не про це . Мова про те - наскільки наші правоохороні органи відстають , в оперативному плані , від ЗМІ ,, якщо потенційнo конфіденційну , а іноді й секретну інформацію , першими отримують журналюги . І вже на основі їх сумнівних статейок та відосіків в інернеті , які ( поки ще немає висновків офіційних розслідувань відповідних органів ) можна назвати фейковими , слідство змушені відкивати справи . Це ж ноненс . !! Нагадує - біг попереду паровоза .
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07.12.2020 23:03 Відповісти
пороха втопили не змі, а його вчинки разом з любими друзями. Те ж саме зараз робиться і з зелею та його ОПою. ЗМІ і повинні викривати все різне лайно, що чиниться в країні, то краще тут не потрібно вказувати, що таке дійсна демократія, що Україна ще не демократична, і до чого ЗМІ.
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07.12.2020 23:15 Відповісти
.Які ще вчинки ? А от звідки ти взнав про його вчинки , як не від " найоб'єктивніших у світі" олігархічих ЗМІ .? Отож бо !

Де висновки розслідування , де суди .?? Чи може почнемо засуджувати людей до на основі " смажених фактів " , взятих журналюгами - " з потолка" , та фейкових відосіків в інернеті ??
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07.12.2020 23:27 Відповісти
а ви хто? адвокат олігарха порошенка? чи адвокат якогось ще потерпілого від демократичних проявів в Україні? навіщо мені тут з вами сперечатися? ідіть до суду самі та там все доказуйте, як в вас є якісь аргументи. А ЗМІ вам нічого не повинні, то тільки суд може вирішити що є правда, а що є кривда, та й зовсім не завжди. Для того ЗМІ і існують, щоб бути противагою різним можновладним поцам.
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07.12.2020 23:33 Відповісти
При чому тут суд .? Я лише задав питання , не хочеш не відповідай .

Я нічий не адвокат , лише не люблю безпідставних звинувачень людини яку я поважаю як президента .
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08.12.2020 00:01 Відповісти
ЗМІ повинні доносити до суспільства - суху БЕЗПРИСТРАСТНУ інформацію , підтверждену перевіреними фактами , і все . Все інше це вже самодіяльність , - маніпуляція суспільною свідомістю .. Журналіст це людина з своми вподобанями , політичими поглядами , окремою , не завжди справедливою , в багатьох випадках відмінною від читача -думкою , як то кажуть - "зі своїми тараканами в голові " ,, тому його думка не є об'єктивною . Тим більше що всі ЗМІ залежні від " сильних миру сього " в фінансовому плані . Він фактично не обмежений законом ,, журналіст може базікати все що загодно , посилаючись на яікісь свої - конфеденційниє істочнікі , і нічого йому за це не буде .. Ну як можна їм вірити?? .
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07.12.2020 23:52 Відповісти
ну так не вірьте, хто вам заперечує, та вимагайте в правоохоронців все розлідувати як слід. ЗМІ не для того, щоб їм всі беззаперечно "вірили", як деякі секти вірять в своїх політичних ідолів, царей, гетьманів, отаманів та іншу наволоч.
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08.12.2020 00:01 Відповісти
Так я не жаліюсь , на те що мені хтось заважає . Я лиш висловив cвoї думки . Думав ти хочеш подискутувати . . Тоді - адіос !!
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08.12.2020 00:07 Відповісти
не ображайтесь, у мене теж не дуже добрий настрій тут відкривати якусь дискусію, бо мене тут забанять незабаром, і я до вас нічого не встигну донести, то вибачте
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08.12.2020 00:16 Відповісти
При Порошенко вибухнули 4-5 арсеналiв.Збитки вiд одного мiлiарда дол. i бiльше.Винуватих не знайшли .Головний вiйськовий прокурор Мiтiос-правник лизати дупу начальству ,заявив,що,мабудь,виновата "нечиста сила". Посадовцiв ,якi вiдповiдали за стан речей на арсеналах нагородили ,пiдвищили у званнi.Це якийсь абсурд! Джордж Орвел вiдпочиваэ.Це називаэться знущанням над украiнським народом! А пiсля цього ще й звинувачують виборцiв чого вони проголосвали не за Пороха ,а за Зеленського!?
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08.12.2020 12:53 Відповісти
Дивно було , б якби при воюючому Пороху арсенали - НЕ вибухали .. От при капітулянті Зе , вони чомусь не вибухають . Совпадєніє - нє думаю . .
Чи хочеш сказати що кацапи тупі , і в диверсіях на стороні противника нічого не тямлять . ?
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08.12.2020 13:19 Відповісти
Участь КПІ у космічній місії зонда «*******-2»

Модуль MASCOT успішно здійснив космічну місію й доставив на Землю ґрунт з астероїда Рюґу. Успіх був би неможливий без київських політехніків, які виготовили для апарата теплові труби. Космічна місія розпочалася ще 3 грудня 2014 року - із запуску японського міжпланетного зонда «*******-2» з космодрому Танеґасима. Вона мала на меті дослідити астероїд класу С, зокрема - доставити зразки ґрунту. За ціль було обрано астероїд Рюґу, діаметр якого - приблизно 0,92 км, орбіта в перигелії заходить до орбіти Землі, а в афелії торкається орбіти Марсу. Модуль має розміри 30х30х20 см і масу 9,6 кг. Його розробили інженери Німецького центру аерокосмічної промисловості й Національного центру космічних досліджень Франції разом із фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Спершу німецькі вчені замовили проєктування й виготовлення теплових труб у двох інститутах Бельгії та Іспанії. Ті працювали рік, але зрештою так і не змогли впоратися із завданням. Допомогти європейським колегам створити високоефективні теплопередавальні пристрої для модуля взялися фахівці Київської політехніки. Для космічного апарата слід було розробити теплові труби певного розміру, конфігурації й маси, але зі змінним термічним опором. Проєкт реалізовували на базі теплоенергетичного факультету, де вже понад пів століття працює школа професора Семени. Під його керівництвом розпочали створення теплових труб метало-волокнистої пористої структури. Раніше пористий шар труб виготовляли з порошку. Ноу-хау науковців КПІ підняло пористість з 60 до 90 відсотків. А отже - й ефективність передання тепла.
Застосовуючи фундаментальні знання, група вчених під керівництвом доктора технічних наук професора Володимира Кравця розробила й виготовила теплові труби для космічного апарата.БІЛЬШЕ ТУТ: https://kpi.ua/node/18371
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07.12.2020 19:35 Відповісти
Така інфо вселяє надію в майбутнє нашої нації.
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07.12.2020 23:18 Відповісти
"понять и простить"... (с)
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07.12.2020 19:42 Відповісти
Ну раз під керівництвом генеральної прокуратури,то все буде закрито,а якщо іще і "на особистому контролі" т. зв. президента, то ще і одержать нагороди за державну зраду.
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07.12.2020 19:59 Відповісти
Сидели ребята в конторе, пили кофе с коньяком, пролистывали от скуки интернет.
И вдруг на Цензор.нет увидели статью. И решили, давайте ноги разомнем...
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07.12.2020 20:00 Відповісти
ребята прискіпливо моніторять...ти їх не до оцінюєш, а вони тим часом і тебе https://censor.net/ru/user/404733 до оцінили, і не тільки тебе
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07.12.2020 20:22 Відповісти
Я в курсе. Не по наслышке.
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07.12.2020 20:25 Відповісти
Всі гарні - і Укрспецекспорт і Укроборонпром і СБУ.
Взяти хоч один підрозділ СБУ которий був свторений у 2014 проти контрабанди з сєпарськими регіонами України (Луганськ, Донецьк). Хто копав під їх діяльність, тот довго не жив, суми там крутяться асторномічні, може тому "Торнадо" і на зоні, а що вони роблять зараз тільки один Бог знає (може сигарети, алкоголь, наркотики, продукти ?). А цей підрозділ СБУ так і не був розформований.
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07.12.2020 20:03 Відповісти
https://golos.ua/news/novye-litsa-kgb-v-ukroboronprome
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07.12.2020 20:04 Відповісти
Це руки ничого не крали https://golos.ua/news/novye-litsa-kgb-v-ukroboronprome
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07.12.2020 20:05 Відповісти
біленькі пухнастики з укрспецекспорту заперечують:"Компания Укрспецэкспорт считает вмешательством дело СБУ по статье госизмена и намерена требовать проведения судебной экспертизы. Об этом сообщается наhttp://www.use.ua/news/komentar-shchodo-obshukv-v-derzhavny-kompan-ukrspeceksport сайте компании в понедельник, 7 декабря. "Беспокойство вызывает тот факт, что СБУ не только ошиблась в фактических данных, но и вопреки им инициировала громкую статью Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Это очевидно объясняется исключительно тем, что только эта статья УКУ может расследоваться в рамках компетенции СБУ. Поэтому фабула "дотягивалась" в квалификации в любой способ", - заявляют в компании."Тобто то ніяка це не державна зрада, а тільки таки собі невеличкі оборутки в інтересах крадіїв від оборони
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07.12.2020 20:11 Відповісти
Вор не Тот , кто Крадет , а тот , Кто Попался.И если бы не Цензор , то можно и Торговать Украиной и без ЕЕ же Согласия. А СБУ в промежутке между Фопами , занимается тем , чем она должна заниматься.
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07.12.2020 20:16 Відповісти
А швидко ЗЕвласть нових своїх свинарчуків виростила - всього за 1,5 р, за Пороха його свинарчуки дійшли кондиції тільки в 2019р. Висновок такий, при ЗЕ крадуть інтенсивніше
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07.12.2020 20:19 Відповісти
та вони майже ті ж самі і осталися, тільки колоду перездали та "обличчя" переклали із купи в купу, а схеми класичні всі залишились та великі гравці всі на місці
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07.12.2020 21:36 Відповісти
Пишем про Банковую. Не стесняемся.
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07.12.2020 20:21 Відповісти
В чем причина поражений Украины на рынках и не только? В том,что у нас по сути не считается зазорным предательство (кидалово), не моргнув глазом могут мгновенно кинуть группу друзей, фирму, компанию, государство и даже семью. И это все носит всеобщий характер, на всех уровнях. Болотное, слякотное у нас однако общество.
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07.12.2020 20:49 Відповісти
А кто же морд из фирмы, находящейся в черном списке даже непритязательных, в целом, азиатов на букву R, протащил в Оборонпром? Не зеленая ли плесень часом?
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07.12.2020 22:22 Відповісти
3 декабря СБУ обыскала после статьи от 5 августа 2020.

Оперативно... Не прошло и полгода...
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08.12.2020 11:32 Відповісти
Если СБУ берет во внимание статьи с нашего ресурса - это признак компетентности авторов, и достоверности информации.
Это значит, что Цензор.Нет читают, информацию анализируют, даже наши комментарии принимают к сведению.
Это нормальная практика - возбуждать уголовные дела, в том числе, после тех или иных публикаций в СМИ, это однозначно добавляет авторитета такому СМИ.
Главное, что бы это не было подставой со стороны СБУ во внутриполитических интригах)
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08.12.2020 11:44 Відповісти
СБУ - філія ФСБ
Якщо вони проявили активність, значить це треба москві.
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08.12.2020 13:02 Відповісти
 
 