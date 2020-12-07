НАБУ закрило провадження про недостовірне декларування голови ОАСК Вовка. Суддя заявив, що ніякої справи не було

Через рішення Конституційного Суду 11 листопада детектив НАБУ закрив справу за фактом можливого недостовірного декларування головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком.

Про це повідомив у Telegram журналіст Олег Новіков, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, за версією слідства, він незадекларував будинок і землю у Віті Поштовій під Києвом, які належить його колишній дружині. У НАБУ вважали, що Вовк "фіктивно" розвівся з дружиною, а сам і надалі з нею проживав, разом мандрував за кордон тощо. В квартирі, де нібито постійно проживав Вовк, його майже не бачили, це підтверджував і консьєрж. Також голова ОАСКу забув вказати в декларації користування автомобілем Audi Q7, який зареєстрований на його тестя та доходи колишньої дружини. У цій справі вилучили низку майна, зокрема: золоті злитки, золоті монети, готівку тощо", - говориться в повідомленні.

Сам очільник ОАСК у Facebook заявив, що це "чергова маніпуляція з боку головного фейкового органу по боротьбі з корупцією на чолі з неконституційно призначеним корупціонером".

"Справа проти мене не могла бути закритою з тієї причини, що ніякої кримінальної справи проти мене не було - я проходив свідком у цьому провадженні, і підозр мені не пред'являлося. За 4 роки!!! розслідування, "слідчі" не змогли знайти нічого. І це не кажучи вже про те, що ще рік тому за вказаними в повідомленні епізодами закінчився термін давності. При цьому НАБУ весь цей період, в спотвореному і сфабрикованому вигляді, незаконно зливали окремі відомості досудового розслідування, для того, щоб у публічній площині створити ілюзію моєї провини", - упевнений Вовк.

На його думку, зараз справу закрили "мабуть, щоб подати це як "змову суддів", а не вибіркове переслідування з метою тиску і втручання в мою діяльність, чим воно і було насправді".

"Дуже зручна позиція - списувати на рішення КСУ свої фальсифікації, непрофесіоналізм і відсутність результатів роботи. Поганому танцюристу завжди щось заважає", - вважає очільник ОАСК.