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Новини Конституційна криза
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НАБУ закрило провадження про недостовірне декларування голови ОАСК Вовка. Суддя заявив, що ніякої справи не було

Через рішення Конституційного Суду 11 листопада детектив НАБУ закрив справу за фактом можливого недостовірного декларування головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком.

Про це повідомив у Telegram журналіст Олег Новіков, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, за версією слідства, він незадекларував будинок і землю у Віті Поштовій під Києвом, які належить його колишній дружині. У НАБУ вважали, що Вовк "фіктивно" розвівся з дружиною, а сам і надалі з нею проживав, разом мандрував за кордон тощо. В квартирі, де нібито постійно проживав Вовк, його майже не бачили, це підтверджував і консьєрж. Також голова ОАСКу забув вказати в декларації користування автомобілем Audi Q7, який зареєстрований на його тестя та доходи колишньої дружини. У цій справі вилучили низку майна, зокрема: золоті злитки, золоті монети, готівку тощо", - говориться в повідомленні.

НАБУ закрило провадження про недостовірне декларування голови ОАСК Вовка. Суддя заявив, що ніякої справи не було 01

Сам очільник ОАСК у Facebook заявив, що це "чергова маніпуляція з боку головного фейкового органу по боротьбі з корупцією на чолі з неконституційно призначеним корупціонером".

"Справа проти мене не могла бути закритою з тієї причини, що ніякої кримінальної справи проти мене не було - я проходив свідком у цьому провадженні, і підозр мені не пред'являлося. За 4 роки!!! розслідування, "слідчі" не змогли знайти нічого. І це не кажучи вже про те, що ще рік тому за вказаними в повідомленні епізодами закінчився термін давності. При цьому НАБУ весь цей період, в спотвореному і сфабрикованому вигляді, незаконно зливали окремі відомості досудового розслідування, для того, щоб у публічній площині створити ілюзію моєї провини", - упевнений Вовк.

На його думку, зараз справу закрили "мабуть, щоб подати це як "змову суддів", а не вибіркове переслідування з метою тиску і втручання в мою діяльність, чим воно і було насправді".

"Дуже зручна позиція - списувати на рішення КСУ свої фальсифікації, непрофесіоналізм і відсутність результатів роботи. Поганому танцюристу завжди щось заважає", - вважає очільник ОАСК.

НАБУ закрило провадження про недостовірне декларування голови ОАСК Вовка. Суддя заявив, що ніякої справи не було 02

Автор: 

НАБУ (5063) КС (1427) електронне декларування (1468) Вовк Павло (300)


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Топ коментарі
+29
Шо там Зюзя блеял за борьбу с коррупцией? Коррупцию тупо узаконили.
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07.12.2020 19:36
+28
НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 604
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07.12.2020 19:33
+25
Ляпота! Да зєбіли?

НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 2958
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07.12.2020 19:29
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Ляпота! Да зєбіли?

НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 2958
показати весь коментар
07.12.2020 19:29 Відповісти
НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 604
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07.12.2020 19:33 Відповісти
Зельцман брехливая мразь
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07.12.2020 19:34 Відповісти
суддя Вовк

підсудні - Зайці ?



і до дєдушки Глібова не ходи......
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07.12.2020 19:35 Відповісти
Шо там Зюзя блеял за борьбу с коррупцией? Коррупцию тупо узаконили.
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07.12.2020 19:36 Відповісти
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!)))
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07.12.2020 19:44 Відповісти
По-моему тут уже следующий этап - борьба с борьбой с коррупцией.
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07.12.2020 19:46 Відповісти
Циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчиків" !!!)))
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07.12.2020 19:49 Відповісти
Макс, вчера отстрелял Astra-400 под 9х19 "para". Прикольная игрушка.
очень плохо, что целик и мушка треугольные. Думал, что хоть австрияки избавились от этой порнографии. В игрушке свободный затвор. Трошки тянет влево. Угол наклона рукоядки (как ни странно удобен). При удержании похож по отдаче на ТТ (тарас тарасович).
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08.12.2020 04:14 Відповісти
Лечить украинскую "Фемиду" бесполезно. Только эвтаназия.
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07.12.2020 19:37 Відповісти
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, коль слово "честь" забыто
И коль в чести наветы за глазa
V.C. Vysotskij.
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07.12.2020 19:44 Відповісти
Понять и простить...
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07.12.2020 19:39 Відповісти
Ордєном наградіть!

НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 4164
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07.12.2020 19:40 Відповісти
Ни какого прощения не должно быть!
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07.12.2020 22:55 Відповісти
НАБУ гордость рэформатора
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07.12.2020 19:42 Відповісти
Це того, що реформував Конституційний суд?
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07.12.2020 19:43 Відповісти
Не, это того, у кого 💯% свой прокурвор, и Бакланов😁
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07.12.2020 23:10 Відповісти
Кошелёк кошелёк, какой кашилёк, не знаю я ни какого кашелька. На, обыщи.
НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 7145
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07.12.2020 19:46 Відповісти
Класс! Обнулился! Можно начинать воровать по-новой, претензий все равно не будет. Одна надежда на природное правосудие: что где-то оторвется с высотки громадная сосулька и накажет хоть одного мерзавца.
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07.12.2020 19:46 Відповісти
Корупціонери завзято і безкомпромісно борються з корупцією !!))
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07.12.2020 19:47 Відповісти
ну раз сливало-значит было шо сливать .
а говоришь никакого дела не было
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07.12.2020 19:53 Відповісти
Они сделали Зеленского разом ) Пусть теперь думаЕТ
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07.12.2020 20:02 Відповісти
Да он бы думал конечно, только было бы чем думать, вот в чём проблема.
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07.12.2020 22:59 Відповісти
Мрак, 73% дебилов отдали добровольно власть шуту, не проверив предварительно, наличие хоть примитивного интеллекта, который оказался неадекватом, и теперь 40 млн населения оказалось в заложниках у тщедушного, но красивого нарциса, надо просить помощь у Запада, поскольку совковая сущность населения не способна самостоятельно себя организовать и защитить.
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07.12.2020 20:14 Відповісти
Судья заявил, что никакого дела не было

Так он же судья! Его слова приговор, а за спиной стена - закон. Только веревки не хватает...
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07.12.2020 20:27 Відповісти
Ах, как красиво уделали лохов)) эпохой бедности баранов развели, как котят))
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07.12.2020 20:33 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV https://www.youtube.com/post/UgyR_DalV9PeyjGEKQB4AaABCQ 4 НАБУ закрило провадження про недостовірне декларування голови ОАСК Вовка. Суддя заявив, що ніякої справи не було - Цензор.НЕТ 7065
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07.12.2020 21:43 Відповісти
Отже, суддя людині - Вовк?
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07.12.2020 21:46 Відповісти
Этого судью волчару, давно надо было загнать в лес, в его обитель.
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07.12.2020 23:04 Відповісти
Нашего йурыста-пианиста не просто в говно макают, его уже с выгребной ямы не видать😁
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07.12.2020 23:12 Відповісти
Где чмо-гетманцев?
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07.12.2020 23:32 Відповісти
Перемога корупції над справедливістю, з чим усіх й поздоровляю, якщо у вас є гроші можете робити що завгодно.
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07.12.2020 23:32 Відповісти
Кожна собака в Україні чула плівки або про них. Про це казали у ТВ-новинах майже всіх каналів. Це було майже на кожному сайту новин в інеті. Все чули, як суддівськи сцють українцям у вічі. І є все ще люди, які "це" захищають. Це лайно, що сіло у крісло президента.
Які мають сумніви. Які бояться незрозуміло чого і кого.
9 грудня. Банкова.
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08.12.2020 04:38 Відповісти
 
 