Україна підтримує Молдову в бажанні позбутися військових РФ у Придністров'ї, - заступниця очільника МЗС Джапарова
Україна підтримує ініціативу президента Молдови Маї Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів із Придністровського регіону Молдови.
Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила на зустрічі з послом Молдови в Україні Русланом Болбочаном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна є активним учасником переговорного процесу з придністровського врегулювання, і ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Маї Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів із Придністровського регіону Молдови", - сказала Джапарова.
Нагадаємо, обрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що російські "миротворці" мають піти з Придністров'я. Вона хоче замінити їх спостерігачами ОБСЄ.
Глава МЗС РФ Лавров відповів на це, що Росія "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення своїх військових із Придністров'я.
НАТО підтримує Молдову і вважає, що перебування російських військ у Придністров'ї порушує її територіальну цілісність.
МЗС Молдови офіційно заявив, що готовий почати з Москвою діалог і виведення російських військ із Придністров'я.
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вот карабахскую проблему уже практически решили...
теперь очередь за приднестрофьем.
В Приднестровье в основном вата которая не будет наперегонки бросать оружие и бежать по домам.
Пересекает границу фура с товаром, в адрес фирмы "Пупкин", фирма имеет молдавскую регистрацию, пункт назначения - Кишинев. Что дальше? Как ее не пускать?
Так же и на выезд.
Не так это все просто.
Так вот, ради красного словца, можно написать не то, что "российских военных подразделений", а сразу смело "кацапские оккупанты" - но на бумаге они как были миротворцы, так ими и останутся.
И не важно кто и кем их считает.
Важно то, что по этим бумажкам, о их выводе, также должно попросить и Приднестровье - только так и никак иначе.
Остальное в пользу бедных.
Одному большому патриоту понадобилось 3-и года, чтобы отказаться от бизнеса в тылу врага.
А тут фактически торговля не с РФ, а с непризнанной республикой - это практически белый бизнес.
А заявлять можно, что угодно и в любых объемах
Вихід з положення - в "блокадах", "колючих дротах", "ізаляціях"... а в реінтеграції (повернення) українських земель в Україну. Єдине, з чим можна погодитися - у виводі російського контингенту і заміні його на український.