Україна підтримує Молдову в бажанні позбутися військових РФ у Придністров'ї, - заступниця очільника МЗС Джапарова

Україна підтримує ініціативу президента Молдови Маї Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів із Придністровського регіону Молдови.

Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила на зустрічі з послом Молдови в Україні Русланом Болбочаном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна є активним учасником переговорного процесу з придністровського врегулювання, і ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Маї Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів із Придністровського регіону Молдови", - сказала Джапарова.

Нагадаємо, обрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що російські "миротворці" мають піти з Придністров'я. Вона хоче замінити їх спостерігачами ОБСЄ.

Глава МЗС РФ Лавров відповів на це, що Росія "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення своїх військових із Придністров'я.

НАТО підтримує Молдову і вважає, що перебування російських військ у Придністров'ї порушує її територіальну цілісність.

МЗС Молдови офіційно заявив, що готовий почати з Москвою діалог і виведення російських військ із Придністров'я.

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