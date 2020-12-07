Генасамблея ООН затвердила резолюцію про мілітаризацію окупованого Криму і частин Чорного та Азовського морів, - МЗС

У понеділок на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН третій рік поспіль було ухвалено резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Цьогорічна резолюція — новий елемент зростаючого правового тиску на Росію. Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Російською Федерацією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародного співтовариства, яке розглядає перетворення Криму на величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності у регіоні", - говориться в заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

У резолюції засуджується російська тимчасова окупація Криму і відзначається, що така окупація становить загрозу міжнародній безпеці. У резолюції підтверджується, що окупація є незаконною; що вона є порушенням міжнародного права; і що окуповані території мають бути невідкладно повернуті під контроль України. У ній також відзначається, що Росія перемістила на територію Криму озброєння, здатні нести ядерні заряди. Резолюція вимагає від Росії негайно припинити таку діяльність.

"Дуже важливо, що цьогорічна резолюція містить низку ключових елементів. Резолюція закликає міжнародну спільноту до консолідації зусиль з метою деокупації Криму, в тому числі у рамках Кримської платформи", - наголосив Кулеба.

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Міністр додав, що у резолюції також наголошується, що, по-перше, російська окупація завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєннями.

"По-друге, російська окупація порушує стабільність міжнародних режимів верифікації і контролю над озброєннями — Договору про відкрите небо, Договору про звичайні збройні сили в Європі, Віденського документу 2011 року про заходи довіри і безпеки. По-третє, встановлення Росією контролю над об’єктами для зберігання ядерної зброї в Криму може становити загрозу регіональній стабільності", - заявив голова МЗС України.

Резолюція також закликає Росію припинити мілітаризацію освіти у Криму — шкільну військову підготовку кримських дітей, метою якої проголошується їхня майбутня служба у збройних силах РФ.

"Відтепер Україна має в своєму юридичному арсеналі додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму", - резюмував Кулеба.