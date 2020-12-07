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Новини Окуповані території
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Генасамблея ООН затвердила резолюцію про мілітаризацію окупованого Криму і частин Чорного та Азовського морів, - МЗС

Генасамблея ООН затвердила резолюцію про мілітаризацію окупованого Криму і частин Чорного та Азовського морів, - МЗС

У понеділок на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН третій рік поспіль було ухвалено резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Цьогорічна резолюція — новий елемент зростаючого правового тиску на Росію. Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Російською Федерацією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародного співтовариства, яке розглядає перетворення Криму на величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності у регіоні", - говориться в заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

У резолюції засуджується російська тимчасова окупація Криму і відзначається, що така окупація становить загрозу міжнародній безпеці. У резолюції підтверджується, що окупація є незаконною; що вона є порушенням міжнародного права; і що окуповані території мають бути невідкладно повернуті під контроль України. У ній також відзначається, що Росія перемістила на територію Криму озброєння, здатні нести ядерні заряди. Резолюція вимагає від Росії негайно припинити таку діяльність.

"Дуже важливо, що цьогорічна резолюція містить низку ключових елементів. Резолюція закликає міжнародну спільноту до консолідації зусиль з метою деокупації Криму, в тому числі у рамках Кримської платформи", - наголосив Кулеба.

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Міністр додав, що у резолюції також наголошується, що, по-перше, російська окупація завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєннями.

"По-друге, російська окупація порушує стабільність міжнародних режимів верифікації і контролю над озброєннями — Договору про відкрите небо, Договору про звичайні збройні сили в Європі, Віденського документу 2011 року про заходи довіри і безпеки. По-третє, встановлення Росією контролю над об’єктами для зберігання ядерної зброї в Криму може становити загрозу регіональній стабільності", - заявив голова МЗС України.

Резолюція також закликає Росію припинити мілітаризацію освіти у Криму — шкільну військову підготовку кримських дітей, метою якої проголошується їхня майбутня служба у збройних силах РФ.

"Відтепер Україна має в своєму юридичному арсеналі додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму", - резюмував Кулеба.

Автор: 

Крим (14135) ООН (3342) резолюція (280) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
А на каком основании раша присвоила себе место в СБ ООН . В ООН как основатели входили СССР , Украина и Беларусь, параша входила в общем списке республик.
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07.12.2020 20:40
+4
Дякуємо звичайно тій ООН))) Коли б ще зиск був від її резолюцій...
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07.12.2020 19:48
+3
Третий год подряд ООН принимает резолюцию , а параше всё похер. И если ООН такая беззубая контора , так кому она нужна? Если мировая организация неможет подействовать на агрессора ,и не важно кто он, значит что-то нужно менять в этой конторе, если человечество хочет ещё пожить на планете.
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07.12.2020 20:07
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Дякуємо звичайно тій ООН))) Коли б ще зиск був від її резолюцій...
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07.12.2020 19:48 Відповісти
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Байден придёт - порядок наведёт.
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07.12.2020 19:57 Відповісти
Где то на берегах Мосвка-реки и среди берёзок средней полосы Московии.Генассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма и частей Черного и Азовского морей, - МИД - Цензор.НЕТ 3687
Генассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма и частей Черного и Азовского морей, - МИД - Цензор.НЕТ 4465 Генассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма и частей Черного и Азовского морей, - МИД - Цензор.НЕТ 5970
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07.12.2020 19:56 Відповісти
что утвердили в резолюции ООНовские " лапшерезы" такого,чего небыло до этого?
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07.12.2020 19:59 Відповісти
Виключить РФ з Ради Безпеки ООН за систематичне порушення взятих на себе зобов'язань.
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07.12.2020 19:59 Відповісти
Нема такого механізму.
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07.12.2020 20:18 Відповісти
А на каком основании раша присвоила себе место в СБ ООН . В ООН как основатели входили СССР , Украина и Беларусь, параша входила в общем списке республик.
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07.12.2020 20:40 Відповісти
Не ко мне вопрос.
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07.12.2020 20:43 Відповісти
До речі ви абсолютно праві в статуті ООН зазначено саме радянський союз (СССР) і про Російську Федерацію там немає ніякої згадки,тобто по суті ця країна зараз займає незаконно місце країни якої вже давно не існує!
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07.12.2020 21:17 Відповісти
Ибо рашка может развязать глобальную ядреную войну....СБ ООН это сходняк с целью не допустить ядерной войны...
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07.12.2020 22:00 Відповісти
Є такий механізм відповідні поправки в Статут ООН можна робити на Генеральній Асамблеї і вони вже вносилися раніше.
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07.12.2020 21:20 Відповісти
Третий год подряд ООН принимает резолюцию , а параше всё похер. И если ООН такая беззубая контора , так кому она нужна? Если мировая организация неможет подействовать на агрессора ,и не важно кто он, значит что-то нужно менять в этой конторе, если человечество хочет ещё пожить на планете.
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07.12.2020 20:07 Відповісти
Шість років тому українці ще якось цікавилися новинами з ООН- а зараз їм це по цимбалах, бо жодної реальної користі з тої ООН нема.
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07.12.2020 20:17 Відповісти
в ООН в раді БЕЗПЕКИ росія ... ну та так: яка рада, така й безпека
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07.12.2020 20:24 Відповісти
Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по милитаризации РФ оккупированного Крыма
За-63
Воздержались-62
Против-17:
Армения Беларусь Венесуэла Зимбабве Камбоджа Китай Куба Северная Корея Иран Киргизстан Лаос Мьянма Никарагуа РФ Сербия Судан Сирия

Ніхто нічого сказать не хоче?
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07.12.2020 20:46 Відповісти
А я - скажу... Якщо РФ почне окупацію Білорусі, я висловлю їй "глибоке співчуття"...
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07.12.2020 20:48 Відповісти
А я ще й занепокоєння.
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08.12.2020 08:59 Відповісти
Україна має законне право запровадити санкції проти тих держав які голосують проти територіальної цілісності країни,але на жаль нічого не робиться в цьому напрямку. Це б підтвердило суб'єктність нашої країни в світі,а так ну про що можна говорити взагалі..
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07.12.2020 21:27 Відповісти
я рад что списке против нет Азербайджана и Турции.
Их слово здесь ничего бы принципиально не решило.
Но это - ответ на вопрос - друзья нам Турция и Азербайджан или враги.
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07.12.2020 21:55 Відповісти
почему новость не жирным шрифтом? Что, редакция Цензора такая же ватная, как и зелебобики, и считает что мнение ООН не имеет значения?
А как Крым собираетесь возвращать? силой мысли?
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07.12.2020 21:56 Відповісти
 
 