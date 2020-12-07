Військовослужбовця, який напідпитку убив товариша по службі в зоні АТО в 2015 році, засуджено до 11 років ув'язнення, - прокуратура

07 грудня вироком Дружківського міського суду Донецької області визнано винним і засуджено до одинадцяти років позбавлення волі військовослужбовця однієї з військових частин, що вбив товариша по службі під час участі в АТО в 2015 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.

"У суді прокурори довели, що у вересні 2015 засуджений, проходячи військову службу в зоні антитерористичної операції на території Донецької області в селі Никифоровка Бахмутського району, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, діючи умисно з мотивів помсти за образливі слова потерпілого, вистрілив із закріпленої за ним вогнепальної зброї, чим викликав у товариша по службі тілесні ушкодження, від яких останній помер в Артемівський центральній районній лікарні", - сказано в повідомленні.

Засуджений свою провину у скоєнні інкримінованого злочину впродовж усього розгляду справи не визнавав, але за принциповою позицією обвинувачів, під тиском досліджених доказів безпосередньо в суді, визнав свою провину в повному обсязі і підтвердив вище зазначені фактичні обставини.

Як повідомили у прокуратурі, суд також частково задовольнив заявлений цивільний позов потерпілої на відшкодування моральної шкоди на суму один мільйон гривень.

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