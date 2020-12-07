УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8336 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 625 10

Військовослужбовця, який напідпитку убив товариша по службі в зоні АТО в 2015 році, засуджено до 11 років ув'язнення, - прокуратура

Військовослужбовця, який напідпитку убив товариша по службі в зоні АТО в 2015 році, засуджено до 11 років ув'язнення, - прокуратура

07 грудня вироком Дружківського міського суду Донецької області визнано винним і засуджено до одинадцяти років позбавлення волі військовослужбовця однієї з військових частин, що вбив товариша по службі під час участі в АТО в 2015 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.

"У суді прокурори довели, що у вересні 2015 засуджений, проходячи військову службу в зоні антитерористичної операції на території Донецької області в селі Никифоровка Бахмутського району, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, діючи умисно з мотивів помсти за образливі слова потерпілого, вистрілив із закріпленої за ним вогнепальної зброї, чим викликав у товариша по службі тілесні ушкодження, від яких останній помер в Артемівський центральній районній лікарні", - сказано в повідомленні.

Засуджений свою провину у скоєнні інкримінованого злочину впродовж усього розгляду справи не визнавав, але за принциповою позицією обвинувачів, під тиском досліджених доказів безпосередньо в суді, визнав свою провину в повному обсязі і підтвердив вище зазначені фактичні обставини.

Як повідомили у прокуратурі, суд також частково задовольнив заявлений цивільний позов потерпілої на відшкодування моральної шкоди на суму один мільйон гривень.

Читайте також: Військовослужбовець побив і підпалив товариша по службі в зоні ООС на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Автор: 

вбивство (3083) юстиція (732) Донецька область (8374) військовослужбовці (4724) Військова прокуратура (722)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Знаешь хоть одного человека, признавшего, что не умеет пить?
показати весь коментар
07.12.2020 20:25
+4
і ця справа, така дріб'язкова, з точки зору криміналістики - завершилася вироком через 5 років. А що казати вже про інші, куди більш резонансні - наприклад, про вбивство Небесної Сотні?
показати весь коментар
07.12.2020 21:12
+3
Выйдет чз год по закону Савченко. Или его отменили уже?
показати весь коментар
07.12.2020 20:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну если ты ПАДЛО не умеешь пить ,на ХЕРА ты это делаешь ?
показати весь коментар
07.12.2020 20:24 Відповісти
Знаешь хоть одного человека, признавшего, что не умеет пить?
показати весь коментар
07.12.2020 20:25 Відповісти
Как ни странно ,знаю и при чём ни одного.
показати весь коментар
08.12.2020 15:03 Відповісти
Выйдет чз год по закону Савченко. Или его отменили уже?
показати весь коментар
07.12.2020 20:24 Відповісти
Для цього знадобилося цілих п'ять років. Капець як швидко...
показати весь коментар
07.12.2020 20:25 Відповісти
По закону "Савченко", ему предстоит сидеть 1 год.
показати весь коментар
07.12.2020 20:30 Відповісти
і ця справа, така дріб'язкова, з точки зору криміналістики - завершилася вироком через 5 років. А що казати вже про інші, куди більш резонансні - наприклад, про вбивство Небесної Сотні?
показати весь коментар
07.12.2020 21:12 Відповісти
Цікаво, а що за потерпіла на лям збагатіла, якась дружківська Анжела, що вчасно біля аватарів потерлась?
показати весь коментар
07.12.2020 21:27 Відповісти
Ну капец! Этот по пьяне убил сослуживца в 2015.(Непреднамеренное хотя и с отягчающими...) Получил 11 лет тюрьмы в 2020... БЫСТРО! А убийцы, которые сознательно убивали наших воинов ГДЕ? В манде ***! Они спокойно разгуливают на свободе! И суды их отпускают... условные сроки... ВО КРАСОТА!
показати весь коментар
07.12.2020 22:51 Відповісти
А сепарам условно дают. Проклятая страна.
показати весь коментар
08.12.2020 00:48 Відповісти
 
 