УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9411 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 520 76

Пацієнтці одеської лікарні довелося снідати поруч із тілом померлої вночі сусідки по палаті, - волонтерка Ножевнікова

Пацієнтці одеської лікарні довелося снідати поруч із тілом померлої вночі сусідки по палаті, - волонтерка Ножевнікова

В одній із одеських лікарень, де лікуються хворі на COVID-19, пацієнтці принесли сніданок у палату, в якій від ночі лежала померла.

Про це розповіла голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Ножевнікової, сусідка по палаті померла вночі.

"А вранці принесли сніданок. Тут тіло лежить, а тут вам сніданок", - сказала вона.

За словами волонтерки, медики збиваються з ніг, намагаючись допомогти живим пацієнтам, і тому не встигли винести тіло.

"Зробили винними лікарів. Щоб винести тіло, потрібно три-чотири особи, а там (у лікарні. - Ред.) медики не встигають до живих підійти. Ми тримаємо перше місце за кількістю пацієнтів на одну медичну бригаду. При нормі 30 пацієнтів на бригаду, у нас 100-120", - розповіла Ножевнікова.

Читайте також: В Італії зафіксовано найвищу з березня добову смертність через COVID-19 - померли 993 людини

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5438) смерть (6743) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Ножевнікова Катерина (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
Мажут бубочкины видосики на хлеб. Ужинают.
показати весь коментар
07.12.2020 20:20
+18
Де ті, хто розказував тут про хитрого чіпіровщика Гейтса?
показати весь коментар
07.12.2020 20:16
+8
під дулом автомата заставляли завтракать, чи що... в мене б не було апетиту, як мінімум.
показати весь коментар
07.12.2020 20:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де ті, хто розказував тут про хитрого чіпіровщика Гейтса?
показати весь коментар
07.12.2020 20:16 Відповісти
Мажут бубочкины видосики на хлеб. Ужинают.
показати весь коментар
07.12.2020 20:20 Відповісти
Буває. Мені це апетит не зіпсувало б.
показати весь коментар
07.12.2020 20:19 Відповісти
наче там вже розкладання тіла і вонь.
показати весь коментар
07.12.2020 20:26 Відповісти
у мертвого человека сразу расслабляются мышцы и каловые массы и урина выходят наружу...
показати весь коментар
07.12.2020 20:30 Відповісти
Что-то моя тёща говном не воняла.
показати весь коментар
07.12.2020 21:36 Відповісти
Ничего подобного! Для выталкивания каловых масс. нужно сокращение мышц прямой кишки. как кстати и мочевого пузыря, более того кишечные клапана настолько прочно запираются что когда у трупа идет интенсивное газобразование в кишечнике то разрывает стенку кишки а клапана остаються закрытыми.
(извиняюсь за натурализм)
показати весь коментар
07.12.2020 22:13 Відповісти
я написал это исходя из инструкций по обхождению с умершим на борту судна (работал на флоте)..
среди прочего, там предписывалось и закрытие заднего прохода ватным тампоном по причине которую я описал выше... (извиняюсь за натурализм)
НО да, пришлось как то снимать повесившегося в рейсе - и он был сухим, ни капли мочи, или кала, или спермы...
удивился тогда, потому что всему этому предполагалось быть..
И язык был внутри, и глаза не на выкате - только кулаки были сжаты..
Вообщем почитать еще нужно по теме..
показати весь коментар
07.12.2020 22:36 Відповісти
....просто позже повесили, перед этим грамотно задушили...
показати весь коментар
08.12.2020 08:40 Відповісти
да нет...
сам повесился - это 100%...
показати весь коментар
08.12.2020 09:29 Відповісти
Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 6586
показати весь коментар
07.12.2020 20:59 Відповісти
це пиз---ь таваріщі-
показати весь коментар
07.12.2020 20:21 Відповісти
Так за таке навантаження і йде доплата- чи ні?
показати весь коментар
07.12.2020 20:22 Відповісти
шоб да-так нет
показати весь коментар
07.12.2020 20:25 Відповісти
А це про що?
Imageeconomics.segodnya.ua › enews › v...
На доплаты врачам все больницы получили средства - Степанов - новости Украина | СЕГОДНЯ - Новости экономики
23 окт. 2020 г. - Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн -брифинга о ситуации с коронавирусом в Украине. Также уже перечислены 1,18 млрд гривен за ...
показати весь коментар
07.12.2020 20:30 Відповісти
про копейки?ты в курсе,шо платят только за минуты,проведенные в контакте с больными с доказанными случаями ?в месяц это получается добавка примерно 25%.
и шо первичной цепочке-семейным врачам никто не доплачивают,хотя именно они первыми сталкиваются с инфекцией.
и что нянечкам,водителям никто не платит?
показати весь коментар
07.12.2020 20:37 Відповісти
не согласен...
есть виды работ с повышенным риском для здоровья и жизни.им необходимо платить много.иначе в ближайшем будущем окажемся без таких специалистов-энтузиастов.
бо в других странах платят нормально.
показати весь коментар
07.12.2020 21:19 Відповісти
Якщо не звільняються- то норм платять. Це єдиний вірний критерій.
показати весь коментар
07.12.2020 21:26 Відповісти
07.12.20 11:07https://censor.net/ru/news/3235356/v_blijayishie_gody_ukraina_mojet_ostatsya_bez_medikov_stepanov
показати весь коментар
07.12.2020 21:33 Відповісти
То тоді і з/п піднімуть. Як підняли на будівництві. Інакше воно не працює
показати весь коментар
07.12.2020 21:35 Відповісти
в будивницьтві капіталізм...
а в державних закладах-тоталітаризм
показати весь коментар
07.12.2020 21:41 Відповісти
По-різному буває. От тільки конкурс на лікарів на порядок вищий- не знаєш чому саме?
показати весь коментар
07.12.2020 21:47 Відповісти
знаю...бо завжди можна після поневіряння п'яти рочків поїхати у польщу добре подзаробити.
показати весь коментар
07.12.2020 21:49 Відповісти
https://twitter.com/iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™

На базарі у Золотоноші буквально чув наступний діалог:
- я за саюсу аванс пропивав за три дні, а зарплату за тиждень!
*з гордістю* але цєньі такіє бьілі, што на зарплату жєньі жить можна біло!
- даа... раньшє за людєй власть большє думала! а щяс пі.дєц!

*сумно курять*
показати весь коментар
07.12.2020 21:37 Відповісти
Шарікови. Хай курять.)))
показати весь коментар
07.12.2020 21:46 Відповісти
Кому? Пациентам?
показати весь коментар
07.12.2020 20:28 Відповісти
Я рад, шо ты оценил, поклонник 95-го. Но речь в статье идет о пациентке.
показати весь коментар
07.12.2020 20:33 Відповісти
Непонятно зачем это было подымать на свет? Что не видят как врачи зашиваются,не успевают? После этого врачам взбучку сделают и те не многие что остались разбегуться.Если по штату не хватает людей которые должны это делать то и требовать от персонала сверх нормы не правильно,я бы послал нах таких критиков а руководству сказал что то не нравится вот заявление и досвидос.Верю после моего ухода вы будете справляться быстрее.
показати весь коментар
07.12.2020 20:32 Відповісти
А хто саме підіймав?
показати весь коментар
07.12.2020 20:33 Відповісти
пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер ножевниковав одной из одесских больниц, где лечатся больные covid-19, пациентке принесли завтрак в палату, в которой с ночи лежала умершая пациентка.
об этом рассказала глава благотворительного фонда "корпорация монстров" екатерина ножевникова, сообщает цензор.нет соисточник: https://censor.net/ru/n3235525
показати весь коментар
08.12.2020 10:33 Відповісти
під дулом автомата заставляли завтракать, чи що... в мене б не було апетиту, як мінімум.
показати весь коментар
07.12.2020 20:22 Відповісти
Разве написали, что она завтракала?...или вы думаете, что проведя ночь, рядом с покойником у нее проснулся зверский аппетит? Как минимум надо внимательнее читать.
показати весь коментар
07.12.2020 21:15 Відповісти
Принесли завтрак, как положено. Наверно на кухне не знали, что в палате умер человек.
показати весь коментар
07.12.2020 21:20 Відповісти
"Пришлось завтракать" в заголовку - це ,по -вашому, що означає?
ось саме Ви й уважніше читайте.
показати весь коментар
07.12.2020 21:25 Відповісти
Нетрудно догадаться, что заголовок написали с иронией.
показати весь коментар
07.12.2020 21:36 Відповісти
це ваша особиста догадка, а слова - дослівна цитата волонтера. а іронізувала вона,чи ні- ми точно не знаємо.
показати весь коментар
07.12.2020 21:41 Відповісти
"А утром принесли завтрак. Тут тело лежит, а тут вам завтрак", - сказала она.

Где она сказала, что пациентке пришлось завтракать ?
Да ладно. Неважно, кто как понял. Не приведи бог оказаться в такой ситуации.
показати весь коментар
07.12.2020 21:56 Відповісти
А что здесь такого? Такова жизнь.
показати весь коментар
07.12.2020 20:24 Відповісти
"Вот вам история, в Замоскворечье трое везли хоронить одного. Все, и шофёр получили увечья, только который в гробу ничего"

А каково тётке? Ночью смерть приходила - на меня даже не глянула. В её книге меня нет. Жизнь продолжается.Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 5607
показати весь коментар
07.12.2020 20:45 Відповісти
Я представляю если бы такое было в Феофании, пациент депутат позавтракал рядом с телом, наверное комиссию создали депутатскую
показати весь коментар
07.12.2020 20:25 Відповісти
А такое в Феофании было.
Тело Зеленского, завтракало рядом с телом Ермака...Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 1196
показати весь коментар
07.12.2020 22:16 Відповісти
Раз власть не может помочь то пусть направляют в больницы волонтеров от "слуг" вы выбрали это то вам и помогать разгребать.Давай Вова запиши видосик призови своих братьев по разуму помочь тебе!
показати весь коментар
07.12.2020 20:26 Відповісти
Кстати да, там же целая армия есть "бесплатных" долбоящеров)
показати весь коментар
07.12.2020 20:36 Відповісти
Ну тут выбор в любом случае невесёлый: либо завтрак есть, но обстановка не способствует, либо завтрака нет, и живой человек остался голодным, а ослабленному организму питаться необходимо.
показати весь коментар
07.12.2020 20:41 Відповісти
либо завтрак есть, но обстановка не способствует, либо завтрака нет, и живой человек остался голодным,
+++++++++Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 5291
Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 5291 А в коридоре, на подоконнике, позавтракать не выход?
Там в коридорах свои покойники лежат.
показати весь коментар
07.12.2020 20:50 Відповісти
Не вижу ничего смешного. Зачастую тот, кого госпитализировали из за ковида, сам ходит с трудом, не говоря уже о том, что бы донести тарелку в коридор до подоконника. Есть такое состояние: с палочкой по стеночке ....
показати весь коментар
07.12.2020 21:30 Відповісти
У ситуації є передумови для чорного гумору... але краще утримаюсь Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 2401
показати весь коментар
07.12.2020 21:03 Відповісти
та зелений гумор, теж не торт....
показати весь коментар
07.12.2020 21:13 Відповісти
То взагалі не гумор ))
показати весь коментар
07.12.2020 21:23 Відповісти
Згадалася https://youtu.be/gtvuQ--z1b0 класична чорнуха на тему медицини ... Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 9067
показати весь коментар
07.12.2020 21:31 Відповісти
Т.е. ночь с покойником - это нормально, а завтрак уже - из ряда вон.
показати весь коментар
07.12.2020 21:40 Відповісти
Опять этот бред пишут, как про мужика который отдал свою 15-ти минутную дневную дозу кислорода и умер?! Вы хоть более правдоподобно пишите. Не успевают к живым подойти - это как? 3-х человек нету уделить 45 секунд, что бы уложить на каталку? Ох уж эти благотворительные фонды и все "спецы" сместе с ними
показати весь коментар
07.12.2020 21:52 Відповісти
попадешь с ковидом - увидишь как на 100 пациентов приходится ОДИН врач и 1 медсестра.. Расскажешь им - насколько они "ленивые" и не хотят к тебе подходить
показати весь коментар
07.12.2020 22:01 Відповісти
Как он попадет, если везде трындят, шо мест нет?
показати весь коментар
07.12.2020 22:16 Відповісти
Да, точно напоминает лякалку про "смерть батька, що віддав доуз кисня сину" и тоже волонтер источник информации. Очень напоминает вбросы, главное чтобы в фб был пост пусть даже мифическгого волонтера и рейтинговая "лякалка" расползется по СМИ. Обидно что ЦЕзор в этом участвует - в брутальном манипулятивном гоневе.
показати весь коментар
07.12.2020 22:05 Відповісти
Чемпиёны по борьбе с covid19=cуки зелёные
показати весь коментар
07.12.2020 22:58 Відповісти
это просто беспредел. покажите это президенту - не захочет ли он с семьей отобедать в компании трупа?
показати весь коментар
08.12.2020 00:15 Відповісти
Видно что власть не может взять под контроль распространение вируса. В других сферах ситуация не лучше.
показати весь коментар
08.12.2020 00:19 Відповісти
а Стебанов вжу сурмить про перемогу над ковідом. Тестують в два раза менше, наказали не відправляти легкі та середні випадки на тести і отримали менше нових випадків. Брехунці зелені
показати весь коментар
08.12.2020 07:54 Відповісти
Ноу хау по-украински
показати весь коментар
08.12.2020 08:44 Відповісти
 
 