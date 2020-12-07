Пацієнтці одеської лікарні довелося снідати поруч із тілом померлої вночі сусідки по палаті, - волонтерка Ножевнікова

В одній із одеських лікарень, де лікуються хворі на COVID-19, пацієнтці принесли сніданок у палату, в якій від ночі лежала померла.

Про це розповіла голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Ножевнікової, сусідка по палаті померла вночі.

"А вранці принесли сніданок. Тут тіло лежить, а тут вам сніданок", - сказала вона.

За словами волонтерки, медики збиваються з ніг, намагаючись допомогти живим пацієнтам, і тому не встигли винести тіло.

"Зробили винними лікарів. Щоб винести тіло, потрібно три-чотири особи, а там (у лікарні. - Ред.) медики не встигають до живих підійти. Ми тримаємо перше місце за кількістю пацієнтів на одну медичну бригаду. При нормі 30 пацієнтів на бригаду, у нас 100-120", - розповіла Ножевнікова.

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