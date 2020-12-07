Пацієнтці одеської лікарні довелося снідати поруч із тілом померлої вночі сусідки по палаті, - волонтерка Ножевнікова
В одній із одеських лікарень, де лікуються хворі на COVID-19, пацієнтці принесли сніданок у палату, в якій від ночі лежала померла.
Про це розповіла голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами Ножевнікової, сусідка по палаті померла вночі.
"А вранці принесли сніданок. Тут тіло лежить, а тут вам сніданок", - сказала вона.
За словами волонтерки, медики збиваються з ніг, намагаючись допомогти живим пацієнтам, і тому не встигли винести тіло.
"Зробили винними лікарів. Щоб винести тіло, потрібно три-чотири особи, а там (у лікарні. - Ред.) медики не встигають до живих підійти. Ми тримаємо перше місце за кількістю пацієнтів на одну медичну бригаду. При нормі 30 пацієнтів на бригаду, у нас 100-120", - розповіла Ножевнікова.
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(извиняюсь за натурализм)
среди прочего, там предписывалось и закрытие заднего прохода ватным тампоном по причине которую я описал выше... (извиняюсь за натурализм)
НО да, пришлось как то снимать повесившегося в рейсе - и он был сухим, ни капли мочи, или кала, или спермы...
удивился тогда, потому что всему этому предполагалось быть..
И язык был внутри, и глаза не на выкате - только кулаки были сжаты..
Вообщем почитать еще нужно по теме..
сам повесился - это 100%...
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На доплаты врачам все больницы получили средства - Степанов - новости Украина | СЕГОДНЯ - Новости экономики
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и шо первичной цепочке-семейным врачам никто не доплачивают,хотя именно они первыми сталкиваются с инфекцией.
и что нянечкам,водителям никто не платит?
есть виды работ с повышенным риском для здоровья и жизни.им необходимо платить много.иначе в ближайшем будущем окажемся без таких специалистов-энтузиастов.
бо в других странах платят нормально.
а в державних закладах-тоталітаризм
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На базарі у Золотоноші буквально чув наступний діалог:
- я за саюсу аванс пропивав за три дні, а зарплату за тиждень!
*з гордістю* але цєньі такіє бьілі, што на зарплату жєньі жить можна біло!
- даа... раньшє за людєй власть большє думала! а щяс пі.дєц!
*сумно курять*
об этом рассказала глава благотворительного фонда "корпорация монстров" екатерина ножевникова, сообщает цензор.нет соисточник: https://censor.net/ru/n3235525
ось саме Ви й уважніше читайте.
Где она сказала, что пациентке пришлось завтракать ?
Да ладно. Неважно, кто как понял. Не приведи бог оказаться в такой ситуации.
А каково тётке? Ночью смерть приходила - на меня даже не глянула. В её книге меня нет. Жизнь продолжается.
Тело Зеленского, завтракало рядом с телом Ермака...
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А в коридоре, на подоконнике, позавтракать не выход?
Там в коридорах свои покойники лежат.