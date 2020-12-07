Україна і Грузія мають якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - експерти Львівського безпекового форуму

Експерти нинішнього Львівського безпекового форуму (відбувся 9-14 листопада 2020) звернулися до лідерів НАТО, США, ЄС і країн Чорного моря із закликом об'єднати зусилля і розробити чітку стратегію для протидії російській агресії в Чорному морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, експерти відзначили зростаючу важливість Чорного моря для трансатлантичної безпеки і визнали російську агресивну зовнішню політику ключовою загрозою для безпеки і процвітання регіону.

У документі також говориться про загрозливе нарощування Росією військових сил у регіоні. Зокрема про збільшення військової присутності в країнах Південного Кавказу внаслідок розвитку конфлікту в Нагірному Карабасі, а також перетворення Чорного моря на пусковий майданчик для російських військових операцій на Близькому Сході, що стало можливим через окупацію Криму.

Експерти стурбовані відсутністю чіткої стратегії НАТО в регіоні, що створює вакуум, який легко заповнює Росія, і зазначають, що Захід має застосовувати цілісний підхід до власного південно-східного флангу, що включає Балтику, Чорноморський регіон і регіон Середземного моря.

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Серед конкретних кроків для поліпшення безпеки в Чорноморському регіоні експерти, зокрема, пропонують заборонити вхід кораблів з окупованого Криму в усі європейські порти, забезпечити постійну присутність німецьких і американських кораблів у Чорному морі, зокрема в українських портах. Також необхідно розмістити в регіоні тренувальну базу для регулярних військових навчань країн Чорного моря і НАТО.

Важливими вважають експерти також зусилля для протидії гібридним загрозам, зокрема перегляд власності на критичну інфраструктуру вздовж узбережжя і зменшення політичного впливу Росії на країни регіону. Для зміцнення позицій НАТО в регіоні підписанти документа звернулися з вимогою якомога швидше надати Україні і Грузії реалістичний План дій щодо членства в НАТО, згідно з рішенням Бухарестського саміту 2008 року.