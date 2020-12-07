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Україна і Грузія мають якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - експерти Львівського безпекового форуму

Україна і Грузія мають якомога швидше отримати План дій щодо членства в НАТО, - експерти Львівського безпекового форуму

Експерти нинішнього Львівського безпекового форуму (відбувся 9-14 листопада 2020) звернулися до лідерів НАТО, США, ЄС і країн Чорного моря із закликом об'єднати зусилля і розробити чітку стратегію для протидії російській агресії в Чорному морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, експерти відзначили зростаючу важливість Чорного моря для трансатлантичної безпеки і визнали російську агресивну зовнішню політику ключовою загрозою для безпеки і процвітання регіону.

У документі також говориться про загрозливе нарощування Росією військових сил у регіоні. Зокрема про збільшення військової присутності в країнах Південного Кавказу внаслідок розвитку конфлікту в Нагірному Карабасі, а також перетворення Чорного моря на пусковий майданчик для російських військових операцій на Близькому Сході, що стало можливим через окупацію Криму.

Експерти стурбовані відсутністю чіткої стратегії НАТО в регіоні, що створює вакуум, який легко заповнює Росія, і зазначають, що Захід має застосовувати цілісний підхід до власного південно-східного флангу, що включає Балтику, Чорноморський регіон і регіон Середземного моря.

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Серед конкретних кроків для поліпшення безпеки в Чорноморському регіоні експерти, зокрема, пропонують заборонити вхід кораблів з окупованого Криму в усі європейські порти, забезпечити постійну присутність німецьких і американських кораблів у Чорному морі, зокрема в українських портах. Також необхідно розмістити в регіоні тренувальну базу для регулярних військових навчань країн Чорного моря і НАТО.

Важливими вважають експерти також зусилля для протидії гібридним загрозам, зокрема перегляд власності на критичну інфраструктуру вздовж узбережжя і зменшення політичного впливу Росії на країни регіону. Для зміцнення позицій НАТО в регіоні підписанти документа звернулися з вимогою якомога швидше надати Україні і Грузії реалістичний План дій щодо членства в НАТО, згідно з рішенням Бухарестського саміту 2008 року.

Автор: 

безпека (930) Крим (14135) НАТО (6429) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+5
Украина и Грузия будут в НАТО причем в ближайшем будущем, как бы русские нацисты не брыкались!
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07.12.2020 20:30
+3
А Фінляндія хотіла в НАТУ? Коли? Як на мене то навпаки, їм пропонували а вони відмовились. Щодо Японії, то згідно мирного договору з США, Японія, не може входити ні в які військові союзи, так як не може мати армію. Вчи мат.частину, кацапьонок.
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07.12.2020 20:36
+2
германия же как то вступила в нато,хотя четверть территории была оккупирована.
турцию не выгнали из нато за оккупацию кипра.
ври,да не завирайся.
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07.12.2020 20:33
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Сначала Грузии следует избавиться от резидента Кремля Иванишвили, а потом можно что-то делать.
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07.12.2020 20:26 Відповісти
Может сначала Украина должна избавится от резидента Кремля Зеленского?
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07.12.2020 20:59 Відповісти
Ни Грузия ни Украина не получит ни плана , ни членства в виду того что их территории оккупированы . Пример тому Финляндия , и Япония . Нечего обманывать украинцев .
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07.12.2020 20:27 Відповісти
Украина и Грузия будут в НАТО причем в ближайшем будущем, как бы русские нацисты не брыкались!
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07.12.2020 20:30 Відповісти
конечно будут ) Но при условии если Раха либо развалится , либо сама оставит оккупированные территории )
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07.12.2020 21:14 Відповісти
германия же как то вступила в нато,хотя четверть территории была оккупирована.
турцию не выгнали из нато за оккупацию кипра.
ври,да не завирайся.
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07.12.2020 20:33 Відповісти
А Фінляндія хотіла в НАТУ? Коли? Як на мене то навпаки, їм пропонували а вони відмовились. Щодо Японії, то згідно мирного договору з США, Японія, не може входити ні в які військові союзи, так як не може мати армію. Вчи мат.частину, кацапьонок.
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07.12.2020 20:36 Відповісти
Кацапьонок, ну як називати непотріб, що ретлянсує кацапські брехні, та називає українську мову "хахляцким акцентом"? Правильно! Кацапський ********.
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07.12.2020 21:00 Відповісти
ты не путай украинскую мову со своим хахляцким наречием , тормоз )
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07.12.2020 21:03 Відповісти
ибо украинскою лайкою образить неможливо , хахляра ))
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07.12.2020 21:04 Відповісти
Кацапьонок, українською, є можливість вас, непотріб, не тільки образить, але і вбити. Зрозумів недолугий?
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07.12.2020 21:08 Відповісти
таки я бачу шо ты хахляра ещё со савецких времён ) ты бы для начала поинтересовался украинской культурой , хахляра )
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07.12.2020 21:16 Відповісти
Брехлива кацапська тварина, що не володіє українською мовою, буде навчати мене україської культури...Люди-світе сходьдтеся! Подивіться на це дурнувате!
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07.12.2020 21:22 Відповісти
а Кипр?
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07.12.2020 20:42 Відповісти
Республика Кипр, с приходом к власти Никоса Анастасиадиса, планирует присоединиться к НАТО. Планирует .!! Понимаешь ??!! Научитесь не хавать бред всяких недоумков , а реально интересоваться .
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07.12.2020 20:46 Відповісти
Кипр не читает Джона Поллака??))), планирует себе дурак и планирует?)))
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07.12.2020 21:09 Відповісти
точно так же , как и Турция планирует в ЕС ) Но пока Турция на Кипре , то ей не видать ЕС как и тебе своих немытых ушей )
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07.12.2020 21:11 Відповісти
при чем тут Турция с ЕС??, ты троль???, тебе конкретно написали, государство с оккупированными территориями планирует в НАТО, нечего ответить - не воняй....
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07.12.2020 23:20 Відповісти
якщо і будуть якісь затримки, то тільки з-за мадярів, хоч їм вже трошки надавали по сідницях з боку ЄС та керівництва НАТО
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07.12.2020 20:39 Відповісти
Пока существует параша,мы с грузинами будем курить бамбук
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07.12.2020 20:59 Відповісти
Україна буде "курити бамбук", до поки виродки будуть вибирати в преЗеденти блазнів.
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07.12.2020 21:05 Відповісти
Ну якщо експерти Львівського форуму з безпеки вирішили, то експерти НАТО у Вашингтоні і Берліні мають це безумовно втілити в життя.
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07.12.2020 21:04 Відповісти
Яке НАТО буде нас захищати коли із зареєстрованих прзовників не можуть набрати служити в ЗСУ навіть 6 %?
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07.12.2020 21:26 Відповісти
 
 