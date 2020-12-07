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Збірна України з футболу зіграє з Францією, Фінляндією, Боснією і Казахстаном у відборі на ЧС-2022

Збірна України з футболу зіграє з Францією, Фінляндією, Боснією і Казахстаном у відборі на ЧС-2022

Відбулося жеребкування Європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футболу, який пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Збірна України потрапила до групи D, де зустрінеться з командами Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану.

Результати жеребкування:

група А - Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан;

група В - Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово;

група С - Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва;

група D - Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан;

група Е - Бельгія, Вельс, Чехія, Білорусь, Естонія;

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група F - Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова;

група G - Голландія, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар;

група H - Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта;

група I - Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино;

група J - Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.

Автор: 

збірна з футболу (224) футбол (1581) чемпіонат (217)


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Топ коментарі
+5
За перше місце звісно боротися важко, а друге має бути нашим.
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07.12.2020 20:54
+4
а у русни на пути к Мондиалю опять встал Домагой Вида) экзорцист
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07.12.2020 21:36
+3
Все эти три славянских страны были под совковым сапогом русни, Кипр был "православным офшором" грязьпрома и компании, Мальта ставила Павла-1 магистром своего Ордена. Надеюсь все они отомстят
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07.12.2020 21:48
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За перше місце звісно боротися важко, а друге має бути нашим.
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07.12.2020 20:54 Відповісти
с финами побороться прейдеться, они на подъеме
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07.12.2020 21:11 Відповісти
боснійці також можуть підісрати; в Лізі націй вони паралельно з нами рухаються між лігами В-А-В.
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07.12.2020 21:30 Відповісти
Не всё так и плохо.
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07.12.2020 21:03 Відповісти
Надо ж такая невезуха, чемпион мира в нашей группе. Ну, мяч круглый...
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07.12.2020 21:06 Відповісти
А раніше чемпіон потрапляв на новий чемпіонат автоматично без відбору...
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07.12.2020 21:08 Відповісти
Ничего, Макрон выселит мусульман из страны и Франция будет соперничать с Казахстаном.
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07.12.2020 21:17 Відповісти
второе место Украины в группе и шанс поехать на Мондиаль.
в плей-офф к 10 командам, которые займут вторые места в группах добавятся две лучшие команды Лиги наций 2020/21. Плей-офф будет состоять из двух раундов, 3 победителя присоединятся к десяти победителям групп
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07.12.2020 21:21 Відповісти
Ну будем надеяться. Случалось нашей сборной крушить авторитетов не один раз. И из группы смертников выходили досрочно на чемпионат.
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07.12.2020 21:22 Відповісти
из Топ-сборных нам по-моему достался худший вариант
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07.12.2020 21:29 Відповісти
Та ні, хіба що Данія і Хорватія були би прийнятними. Всі інші - "гаси світло".
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07.12.2020 21:32 Відповісти
Сподівався на Португалія з першої корзини. У нас з ними позитивний баланс за всю історію (+2 =1 -1 ), та й CR7 вже однією ногою не пенсії.
А французи - вічно молоді і перспективні. Хоча Жиру і Грізман вже на такими юними будуть
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07.12.2020 21:53 Відповісти
Согласен, редкий случай когда действующие чемпионы мира действительно действующие. Куда, например, девать МБопе или этого неудержимого бугайка Жиру. А с остальными сборными Шева справится)
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07.12.2020 21:53 Відповісти
Не понимаю тут ещё ЕВРО 2020 не прошло а уже начинается ЧМ - плотный график
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07.12.2020 21:31 Відповісти
а у русни на пути к Мондиалю опять встал Домагой Вида) экзорцист
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07.12.2020 21:36 Відповісти
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08.12.2020 07:23 Відповісти
- Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

_________
С детства за братьев-славян (Хорватия, Словения, Словакия)..... Дзюба и остальная сборная Мокши - дрочет...
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07.12.2020 21:40 Відповісти
Все эти три славянских страны были под совковым сапогом русни, Кипр был "православным офшором" грязьпрома и компании, Мальта ставила Павла-1 магистром своего Ордена. Надеюсь все они отомстят
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07.12.2020 21:48 Відповісти
Скорей Словения и Хорватия были под сапогом сербов... А как известно СЕРБЫ - лучшие братушки русаков.... Ну а Словакия действительно была в соцлагере... Поэтому все эти три сборные не должны испытывать спортивного пиетета к мокшанцам...

Мальта, Кипр навряд ли отберут очки.... Хотя Кипр гипотетически может вымучить какую-то ничейку у себя дома....
https://censor.net/ru/comments/locate/3235532/01921497-dcac-7210-82e5-c7ed886f0727
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07.12.2020 22:02 Відповісти
раша будет бороться за второе место со Словакией и Словенией, где-то и потеряет очки, а кацапня уже мечтает о первом)))
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07.12.2020 22:03 Відповісти
тільки шкода ці маленькі та компактні країни, россосіся в перде та алко-туристо-футболісто- це ще ті, незабутні враження.
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08.12.2020 00:26 Відповісти
ммм.. там для них залишається цінним друге місце, яке дає шанс поїхати у Катар, побажаємо його Словенії чи Словакії, кому яка країна ближче, нам певно Словакія) вболіватимемо...
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08.12.2020 00:33 Відповісти
нічого не маю проти Хорватії та Словенії, але побажаю, щоб переміг достойніший з них та взяв друге місце... Словаччина, беззаперечно, що мені ближча.
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08.12.2020 00:46 Відповісти
Хорватія нікого не пустить на своє перше місце, там світовий рівень
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08.12.2020 01:01 Відповісти
В тренировочном турнире Лиги Наций хорваты проиграли пять матчей из шести. До лучших сборных ей далековато.
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08.12.2020 01:50 Відповісти
Финал на Мондиале 2018, и полуфиналы прошлых Мондиалей там играет элита мирового футбола
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08.12.2020 04:02 Відповісти
В России забыли взятку занести?Хорваты,Словаки,Словены странно.
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07.12.2020 22:27 Відповісти
Главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл предупредил о том, что пока не согласовывал указанную жеребьевку и не рассказывает о причинах, которые побудят его создать очередные основания для отмены поединков.
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07.12.2020 22:40 Відповісти
наконецто у свнсбкинцев группа из которой возможно и не выйдут, ибо обыграть там уверенно смогут только Мальту
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07.12.2020 22:57 Відповісти
 
 