Збірна України з футболу зіграє з Францією, Фінляндією, Боснією і Казахстаном у відборі на ЧС-2022
Відбулося жеребкування Європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футболу, який пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Збірна України потрапила до групи D, де зустрінеться з командами Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану.
Результати жеребкування:
група А - Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан;
група В - Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово;
група С - Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва;
група D - Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан;
група Е - Бельгія, Вельс, Чехія, Білорусь, Естонія;
група F - Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова;
група G - Голландія, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар;
група H - Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта;
група I - Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино;
група J - Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.
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в плей-офф к 10 командам, которые займут вторые места в группах добавятся две лучшие команды Лиги наций 2020/21. Плей-офф будет состоять из двух раундов, 3 победителя присоединятся к десяти победителям групп
А французи - вічно молоді і перспективні. Хоча Жиру і Грізман вже на такими юними будуть
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С детства за братьев-славян (Хорватия, Словения, Словакия)..... Дзюба и остальная сборная Мокши - дрочет...
Мальта, Кипр навряд ли отберут очки.... Хотя Кипр гипотетически может вымучить какую-то ничейку у себя дома....
https://censor.net/ru/comments/locate/3235532/01921497-dcac-7210-82e5-c7ed886f0727