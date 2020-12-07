Збірна України з футболу зіграє з Францією, Фінляндією, Боснією і Казахстаном у відборі на ЧС-2022

Відбулося жеребкування Європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футболу, який пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Збірна України потрапила до групи D, де зустрінеться з командами Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану.

Результати жеребкування:

група А - Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан;

група В - Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово;

група С - Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва;

група D - Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан;

група Е - Бельгія, Вельс, Чехія, Білорусь, Естонія;

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група F - Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова;

група G - Голландія, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар;

група H - Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта;

група I - Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино;

група J - Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.