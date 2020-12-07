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Новини Коронавірус і карантин
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Списання податкового боргу та по 8 тис. грн матеріальної допомоги з "фонду COVID-19", - президент підписав закони про підтримку бізнесу під час карантину

Списання податкового боргу та по 8 тис. грн матеріальної допомоги з

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які він ініціював для підтримки громадян і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширенню в Україні COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Так, Закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1071-ІХ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Крім того, документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з впровадженням карантину.

Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.

Компенсації отримають ті компанії, які реально постраждають від запровадження карантинних обмежень. Проте компенсація не надаватиметься, якщо з ЄСВ є заборгованість.

Крім того, закон передбачає продовження дії ліцензій компаніям на продаж алкоголю на період карантину, а також протягом трьох місяців після його закінчення. Документи дозвільного характеру продовжують дію на період карантину та протягом трьох місяців після його закінчення. Продовжується й строк дії договорів оренди державного та комунального майна, які закінчуються у період карантину, та протягом одного місяця з дня його закінчення. Не нараховується та не сплачується плата за оренду державного або комунального майна.

Також Глава держави підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1072-ІХ.

Документ передбачає низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину.

Зокрема, списується податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3060 грн.

Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.

Також до 29 грудня 2021 року відстрочено погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, що в загальній сумі не перевищує 6800 грн.

"Ці податкові стимули допоможуть бізнесу не накопичити податкові борги, якщо доведеться призупинити діяльність. У комплексі з іншими законопроектами це дасть змогу підприємцям підготуватися до можливого локдауну і пройти його без серйозних втрат", - говориться в повідомленні.

Крім того, Президент підписав Закон "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 1073-ІХ.

Документ розширює перелік напрямків, за якими можуть використовуватися кошти Фонду з боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Зокрема, цими коштами може фінансуватися: одноразова матеріальна допомога громадянам у разі посилення карантину; матеріальна допомога бізнесу для збереження робочих місць; одноразова компенсація бізнесу для сплати ЄСВ за найманих працівників.

Нагадаємо, відповідні законодавчі ініціативи були прийняті Верховною Радою 4 грудня 2020 року.

На кінці листопада президент Володимир Зеленський заявив, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень. Такі ж виплати отримають і звільнені наймані працівники.

Автор: 

ВР (14949) закон (2825) Зеленський Володимир (23727) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Списание налогового долга и по 8 тыс. грн матпомощи из "фонда COVID-19", - президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина - Цензор.НЕТ 8901
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07.12.2020 21:16
+6
У нас такие пенсии у работников металлургических предприятий с большим стажем во вредных условиях. (Если брать нормальных честных людей).
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07.12.2020 21:12
+5
В чом унікальність чергових обіцянок !! Щодня чуємо обіцянки !!)))
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07.12.2020 21:15
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Подписать, то подписал, а нигде ненаписано, когда ФОПы смогут получить эту помощь.
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07.12.2020 20:58 Відповісти
Коли це одне , а ось хто ,це вже цікаво !!)))
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07.12.2020 21:08 Відповісти
Пишут что Совесть19 в Украине отступает,я вообще сомневаюсь что 13% ФОПов получат такую помощь
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07.12.2020 21:12 Відповісти
Та 99% фопів в країні ні хріна пользи не дають купили у бариг експорттерів -накрутили і продали лохам - лохи забезцінокпашуші купили і довольні..дешво ж...чорна пэятниця у на 365 дні на рік..))))))))для дурнів....
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07.12.2020 22:15 Відповісти
8 тыс гривен это сколько в долларах?
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07.12.2020 21:02 Відповісти
Навіть і не намогайся вирахувати ,скаженна ціфра !!!))
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07.12.2020 21:05 Відповісти
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07.12.2020 21:08 Відповісти
🤣
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07.12.2020 22:41 Відповісти
Примерно как моя пенсия. Нормально жить можно.
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07.12.2020 21:06 Відповісти
Ясна річ , цеж не жалюгідні півляма вихідного якогоь прокурора !!)))
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07.12.2020 21:10 Відповісти
У меня, как четыре пенсии.
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07.12.2020 21:11 Відповісти
Мої майже п"ять !!))
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07.12.2020 21:13 Відповісти
У нас такие пенсии у работников металлургических предприятий с большим стажем во вредных условиях. (Если брать нормальных честных людей).
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07.12.2020 21:12 Відповісти
Если считать по доллару, это аж 280 банкнот.
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07.12.2020 21:13 Відповісти
282
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07.12.2020 21:18 Відповісти
Невероятный тупизм нынешней власти.
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07.12.2020 21:04 Відповісти
Я так розумію Єрмак і компанія блогерів своїх підключили. Вихваляти самого!!

Нічого, що грощі з Ковідного фонду повинні йти на Хворих!!! Лікарні! Кисень та тести!
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07.12.2020 21:50 Відповісти
Куди підуть гроші визначають у ВР та Уряді- а не ти чи я.
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07.12.2020 21:53 Відповісти
Скоморох зеленый, выдыхай, получишь ты миску похлебки перед сном.
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07.12.2020 22:34 Відповісти
Ушел с Цензора на полтора часа, а застал кладбище комментариев.
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07.12.2020 22:28 Відповісти
там і залишайся ліпше у своїй кацапії, хрюцька ботва
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07.12.2020 23:51 Відповісти
Коми цілих 3060 грн.боргу , а комусь лише декілька лярдів !!)))
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07.12.2020 21:06 Відповісти
добре що хоч і так, бо це потрібно було робити ще навесні, а не ховатися та грати в дурні ігри
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07.12.2020 21:10 Відповісти
Обіцяти ,це не обов"язково оженитись !!))
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07.12.2020 21:11 Відповісти
з поганої вівці хоч вовни шмат
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07.12.2020 21:18 Відповісти
То так, це трохи більше ніж нічого !!)))
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07.12.2020 21:24 Відповісти
Добре хоч і так - має назву "популізм"
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07.12.2020 22:31 Відповісти
популізм, коли обіцяють вас найопати краще ніж папередніки
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07.12.2020 22:35 Відповісти
Унікальний прецедент для України.
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07.12.2020 21:13 Відповісти
В чом унікальність чергових обіцянок !! Щодня чуємо обіцянки !!)))
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07.12.2020 21:15 Відповісти
Це закон, для фінансування якого вже є гроші. Не обіцянка.
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07.12.2020 21:20 Відповісти
У фонді Ковід теж були гроші,та в асфальт закатали !!))
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07.12.2020 21:22 Відповісти
Ну то зберуть з пенсій брехунів і почнуть з твоєї. .
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07.12.2020 21:24 Відповісти
Будь ласка ,якщо це вирішить питання !!))
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07.12.2020 21:28 Відповісти
с пенсий ЗЕбилов начнут которые привели к власти кремлёвскую кодлу сепарскую..и разваливают Украину, малороский скот который визжал лишь бы не Порошенко всё ещё ждёт снижения тарифов и курса доллара..
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07.12.2020 21:34 Відповісти
Саша, а ты не брехун?
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07.12.2020 21:58 Відповісти
Х
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07.12.2020 22:00 Відповісти
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07.12.2020 22:06 Відповісти
поки ще є до першого січня.
бо в бюджеті на 2021 рік ковідного фонду не передбачається.
встигнеш?
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07.12.2020 21:28 Відповісти
Що встигнути?
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07.12.2020 21:37 Відповісти
это просто обісцянка
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07.12.2020 21:30 Відповісти
Тобто тобі ті гроші та пільги не потрібні.
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07.12.2020 21:39 Відповісти
От твоего языка у зеленского жопа аж блестит. Почти под каждой новостью так лижешь, что аж три раза на 8000 нализал.
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07.12.2020 22:32 Відповісти
Як кацап- так про дупи. )))
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08.12.2020 04:52 Відповісти
Время скоморохов заканчивается?
Об этом он объявил сразу после официального оглашения Джо Байдена победителем президентских выборов в этом штате. Мы подробно писали о том, что Трамп выдвинул публичные и личные претензии как губернатору штата - республиканцу, так и целому ряду ведущих партийных функционеров штата за то, что те не смогли помешать этому.

Правда, этот разнос республиканцам из Джорджии Трамп устроил прямо перед тем, как генпрокурор Барр опроверг его утверждения о масштабных нарушениях и фальсификациях, совершенных в различных штатах, на победу в которых он рассчитывал, в том числе и Джорджии. После этого ситуация существенно изменилась, но Трамп таки приехал в Джорджию, но на митинге не сказал ничего нового и просто повторил свои истории об украденной победе и Мадуро, стоящим за фальсификациями.

Наблюдать за этим шоу очень интересно хотя бы потому, что Трамп сам не раз и не два пояснял свое кредо, мол ты или победитель, или никто, неудачник.

А сейчас он вжился в роль даже не лузера, а потерпевшего. Не знаю, с кого он берет пример, играя эту роль, но если однажды он скажет: «Мне 74 и я не лох», то будет понятно, какой пример терпилы он взял за основу.
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07.12.2020 21:14 Відповісти
Списание налогового долга и по 8 тыс. грн матпомощи из "фонда COVID-19", - президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина - Цензор.НЕТ 226
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07.12.2020 21:16 Відповісти
Списание налогового долга и по 8 тыс. грн матпомощи из "фонда COVID-19", - президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина - Цензор.НЕТ 8901
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07.12.2020 21:16 Відповісти
после бабломойского очередь не занимать
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07.12.2020 21:19 Відповісти
а стоимость всехз билетов кварталу 95 компенсировать будут?
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07.12.2020 21:23 Відповісти
Интересно ка кон подписывает..думаю ставит крестик.
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07.12.2020 21:35 Відповісти
Та ти не "думай№ ..краще ...Бо він так підписує як ти "думаешь"
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07.12.2020 22:19 Відповісти
Шмуль Зе, давай со своими слугами шлеперами оплати этот банкет за свой счет, не будь лохом...
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07.12.2020 21:56 Відповісти
У нас в БЦ эти ФОПы дохнут как мухи, ещё 2 года назад весь этаж был занят, в офисах сидели те самые фопы, сейчас большая половина просто исчезла, пусто. Да оно сразу видно даже на подходе к БЦ, раньше всё машинами было заставлено хрен запаркуешься, сейчас сидит охраник на парковке и куча свободных мест...
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07.12.2020 22:00 Відповісти
и куча табличек - сдам в аренду...дорулились зелёные дегенераты.
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07.12.2020 22:02 Відповісти
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))От народ..... і так погано...)))))))))Що...багато обісралось...??? Хотілося б що всім безпребору дали гроші?????... Ні не так ..Як би Рошен це б прийняв це б булоб правільно? Так?....от народ.......Вовочка жди мітингів....ти дармовшину не всім дав... треба було о тім дать хто плате чорну платню а тім хто офіційно нанімає роботяг та щей за 4 години роботи в день не треба давати...ні хріна....... Країна халяволюбців..... Вовочка ти баран ...їх треба всіх під фіскалізацію ..а потім допомогу ..а ти баран все через сраку знов..Ідоти ...ну що сказати
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07.12.2020 22:07 Відповісти
 
 