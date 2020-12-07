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Запровадження касових апаратів для ФОП відтермінували до 1 січня 2022 року, - Зеленський підписав закон

Запровадження касових апаратів для ФОП відтермінували до 1 січня 2022 року, - Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про лібералізацію застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям за скаргами щодо розрахункових операцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зазначається, що закон визначає граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку, зважаючи на встановлені законом розміри мінімальної заробітної плати, що дасть змогу враховувати під час реалізації відповідних норм зміни в економічній ситуації.

Крім того, виключено норми щодо застосування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих до суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій.

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До 1 січня 2022 року відтерміновано обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Документ скасовує штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у реєстраторах розрахункових операцій (програмних реєстраторах розрахункових операцій).

Також до 1 січня 2022 року продовжено застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання РРО (ПРРО) під час проведення розрахункових операцій.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов'язкове застосування касових апаратів для деяких ФОП (№4439-д).

Автор: 

закон (2825) Зеленський Володимир (23729) підприємці (618)


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Топ коментарі
+6
ФОПи згвалтують не сьодні, а через рік...
Який зє молодець...
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07.12.2020 21:23
+6
Якщо мені не зраджує пам'ять, ФОПам дуже погано жилося і працювалося до 2019 року. Сподіваюся зараз вони задоволені!
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07.12.2020 21:34
+5
Ось у мене є питання, а навіщо ті апарати потрібні взагалі? Це є тільки велика корупційна складова з боку фіскалів та виробників тих пристроїв. Вони зовсім не потрібні, якщо в ФОПах будуть банківські термінали для сплати картками, а на ринках сплачуватиметься ринковий збір.
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07.12.2020 21:25
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ФОПи згвалтують не сьодні, а через рік...
Який зє молодець...
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07.12.2020 21:23 Відповісти
Якщо мені не зраджує пам'ять, ФОПам дуже погано жилося і працювалося до 2019 року. Сподіваюся зараз вони задоволені!
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07.12.2020 21:34 Відповісти
Ось у мене є питання, а навіщо ті апарати потрібні взагалі? Це є тільки велика корупційна складова з боку фіскалів та виробників тих пристроїв. Вони зовсім не потрібні, якщо в ФОПах будуть банківські термінали для сплати картками, а на ринках сплачуватиметься ринковий збір.
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07.12.2020 21:25 Відповісти
замість діджиталізації робиться тупая ррорізація якась
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07.12.2020 21:27 Відповісти
кончені
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07.12.2020 21:33 Відповісти
проблема ФОПов решена кардинально, они просто массово закрываюца..Нет ФОПа нет проблемы мудро решил найвэличниший лидер **********.
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07.12.2020 21:43 Відповісти
Популізм чистої води. Якщо не гірше.
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07.12.2020 21:43 Відповісти
від таких новин песиків настільки розриває і пучить, що їм краще пристебнутись перед компом паском безпеки
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07.12.2020 21:44 Відповісти
Разрывает от радости как прокинули ЗЕбильные ФОПы..Сначала сказали что сделают хуже, потом отменили...ЗЕбилы типа https://censor.net/ru/user/73230 прибегают визжать про перЭмогу..а ФОПовский ЗЕбильный скот чухает макитру и думает - а что же поменялось в сравнение как было при Порошенко??
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07.12.2020 21:48 Відповісти
якщо нічого не змінилося, то чого ти верещиш, ніби тобі скипідару в дупу насипали?
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07.12.2020 22:11 Відповісти
дятел, если, как ты говоришь, ничего не поменялось, то Осел маланский такой же как и барыга кондитер
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07.12.2020 23:40 Відповісти
Та ми радіємо за вас! Я б таким як ти ще б дзвіночки на шию повісив.
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07.12.2020 21:50 Відповісти
приходь, повісиш, не бачу проблем
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07.12.2020 22:14 Відповісти
Давай адрес.
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07.12.2020 23:25 Відповісти
Бедные ЗЕбилы насколько же вы жалкие, а ведь фопам оставили просто всё так же как и было при Порошенко) Но теперь у ЗЕбила это достижение. Жалкий ЗЕбильный лохторат прыгает от радости что не стало хуже, про то что ЗЕкловуны обещали лутше уже никто из ЗЕбилов и не вспоминает, теперь радуюца что всё осталось как при Порошенко))))
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07.12.2020 21:56 Відповісти
А за год многое может поменяться! Как про осла и падишаха.
Или ВРУ поменяют или президента. Или обеих.
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07.12.2020 21:49 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231-2017-%D0%BF#Text Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях заст...
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07.12.2020 21:52 Відповісти
Это перечень тех товаров, которые с 1 января 2021 года продавать можно обязательно при наличии кассовых аппаратов.
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07.12.2020 21:53 Відповісти
Пощастило не всім
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Однак касові апарати все ж будуть необхідні для підприємців, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарські засоби й вироби медичного призначення.
Крім того, ФОПи, які надають посередницькі послуги з нерухомості (купівля, продаж, оренда, оцінка), а також виробляють, постачають, продають дорогоцінні вироби, також мають використовувати РРО.
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07.12.2020 22:00 Відповісти
 
 