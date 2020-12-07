Кандидат від "Слуги народу" Шевчик програв вибори мера в рідному місті Зеленського Кривому Розі, суперник з ОПЗЖ Павлов набрав 56,97% голосів. ІНФОГРАФІКА

Міська територіальна виборча комісія Кривого Рогу 7 грудня отримала всі протоколи від районних комісій із результатами повторного голосування на виборах мера.

На засіданні голова Валентин Орлов оголосив підсумки виборів міського голови, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Первый городской".

За інформацією міської територіальної виборчої комісії, найбільше голосів при повторному голосуванні набрав Костянтин Павлов (ОПЗЖ). Його підтримали 97 591 виборець - 56,97%. За Дмитра Шевчика ("Слуга народу") проголосували 69369 виборців.

Також голова міської ТВК Валентин Орлов повідомив, що 4339 виборців зіпсували свій бланк для голосування.

Таким чином, новим мером Кривого Рогу став Костянтин Павлов. Він пробуде на цій посаді наступні п'ять років.

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Нагадаємо, за посаду міського голови Кривого Рогу боролися кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду впродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.