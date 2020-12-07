Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили (оновлено)
Українець загинув під час перестрілки на кордоні з Росією, Антоненка залишили під вартою, мер Чернігова говорить на фені, а представник омбудсмена б'є людину з ноги - головні новини 7 грудня.
Російські прикордонники застрелили жителя Сумської області
ЗМІ дізналися від джерела в правоохоронних органах, що на кордоні України Росії все ж стріляли в ніч на 4 грудня, і був убитий 27-річний житель Сумщини на прізвище Голубєв.
Він проходив у кількох справах за розбій і хуліганство, організовував на озерах у Білгородській області РФ риболовлю "для своїх". Джерело припустило, що у Голубєва навряд чи була при собі зброя, але росіяни спробують довести протилежне. Через кілька годин його прогноз справдився: Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про напад на військовослужбовця. За їхньою версією, на російський прикордонний загін напали троє невідомих, одного з них застрелили.
Нагадаємо, українські прикордонники взагалі не підтверджують інформації про стрілянину на кордоні.
Лерос каже, що МОЗ спеціально знизив тестування на COVID-19, щоб зменшити кількість хворих
Народний депутат Гео Лерос звернув увагу, що сьогодні в Україні зробили удвічі менше тестів на COVID-19, ніж наприкінці минулого робочого тижня - і хворих теж вийшло удвічі менше.
Лероса підтримує колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун: хоч загальна кількість хворих нібито і знизилася, відсоток позитивних тестів залишився тим самим - ⅓. Це показує, що захворюваність на коронавірус в Україні - на колишньому рівні.
Тим часом лікарі збиваються з ніг. В Одесі тіло померлої вночі від COVID-19 жінки не встигли винести з палати, і її сусідці довелося снідати поруч із трупом.
Антоненка залишили під вартою
Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Під будівлею суду відбувалася акція на підтримку музиканта. Антоненко перебуває під вартою вже рік.
Скандали в оборонці
Міноборони купило під виглядом військових вантажівок цивільні МАЗи, - стверджує колишній радник міністра оборони Повх. Машини пофарбували у зелений колір і забезпечили китайськими лебідками, але ні освітлення в кузові, ні вентиляції від цього в них так і не з'явилося. А якщо машина загрузне, відкопувати її пропонується туристичною лопаткою. Крім цього, за автомобілі переплатили 8 млн грн.
Командування в/ч на Полтавщині розтратило на закупівлю військового майна 1 млн грн. Злочинців зловила контррозвідка СБУ. Відкати, за даними слідства, становили 30% вартості замовлення.
Волонтер Петреня стверджує, що систему харчування в армії поділили між трьома старими компаніями-аутсорсерами, інших претендентів "тупо вибивають із ринку".
Мер Чернігова заговорив на фені, представник Уповноваженого з прав людини вдарив людину з ноги
Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів депутатам, що знайде спільну мову з будь-яким співрозмовником. "Рівно я йшов по життю, і мені однаково з ким говорити. Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм. Мені є що пред'явити (вам - Ред.) - пред'явіть ви мені щось", - сказав Атрошенко.
Чернігів в надійних руках 💪 pic.twitter.com/N2asDhPNoX— Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020
А представник Уповноваженого з прав людини в Донецькій області Павло Лисянський так не хотів іти з ресторану, що напав на його господаря. Коли чоловік пригрозив викликати поліцію, Лисянський, вигукуючи "Ти що, мусорський?" став бити його ногами.
Від виконання обов'язків Лисянського тимчасово відсторонили.
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https://twitter.com/Jeday_Hakimaru Деградація та пронос
Сьогодні, діти, ми дізнаємось що таке прямопропорційна залежність.
Один клоун, он же мастер спорта по борьбе с коронавирусом показывает класс...чёрный пояс ЗЕбила ему гарантирован. В этом вся суть ЗЕбильной кремлёвской шоблы..закрыть глаза на проблему и делать вид что всё нормально..а Мосийчукча обьяснит ЗЕбаранам как Порошенко не даёт работать ЗЕкловуну.. от же клятый Порошенко
При Пете такой пуйни не было.
гидота!
.А народы ,-которые сопротивляються таким " сложительствам " - -.
ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.....
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Ваші мучителі одного дня змушені будуть відповісти за все.