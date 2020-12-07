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Новини
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Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили (оновлено)

Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили (оновлено)

Українець загинув під час перестрілки на кордоні з Росією, Антоненка залишили під вартою, мер Чернігова говорить на фені, а представник омбудсмена б'є людину з ноги - головні новини 7 грудня.

Російські прикордонники застрелили жителя Сумської області

ЗМІ дізналися від джерела в правоохоронних органах, що на кордоні України Росії все ж стріляли в ніч на 4 грудня, і був убитий 27-річний житель Сумщини на прізвище Голубєв.

Він проходив у кількох справах за розбій і хуліганство, організовував на озерах у Білгородській області РФ риболовлю "для своїх". Джерело припустило, що у Голубєва навряд чи була при собі зброя, але росіяни спробують довести протилежне. Через кілька годин його прогноз справдився: Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про напад на військовослужбовця. За їхньою версією, на російський прикордонний загін напали троє невідомих, одного з них застрелили.

Нагадаємо, українські прикордонники взагалі не підтверджують інформації про стрілянину на кордоні.

Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили 01

Лерос каже, що МОЗ спеціально знизив тестування на COVID-19, щоб зменшити кількість хворих

Народний депутат Гео Лерос звернув увагу, що сьогодні в Україні зробили удвічі менше тестів на COVID-19, ніж наприкінці минулого робочого тижня - і хворих теж вийшло удвічі менше.

Лероса підтримує колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун: хоч загальна кількість хворих нібито і знизилася, відсоток позитивних тестів залишився тим самим - ⅓. Це показує, що захворюваність на коронавірус в Україні - на колишньому рівні.

Тим часом лікарі збиваються з ніг. В Одесі тіло померлої вночі від COVID-19 жінки не встигли винести з палати, і її сусідці довелося снідати поруч із трупом.

Антоненка залишили під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Під будівлею суду відбувалася акція на підтримку музиканта. Антоненко перебуває під вартою вже рік.

Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили 02

Скандали в оборонці

Міноборони купило під виглядом військових вантажівок цивільні МАЗи, - стверджує колишній радник міністра оборони Повх. Машини пофарбували у зелений колір і забезпечили китайськими лебідками, але ні освітлення в кузові, ні вентиляції від цього в них так і не з'явилося. А якщо машина загрузне, відкопувати її пропонується туристичною лопаткою. Крім цього, за автомобілі переплатили 8 млн грн.

Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили 03
Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили 04

Командування в/ч на Полтавщині розтратило на закупівлю військового майна 1 млн грн. Злочинців зловила контррозвідка СБУ. Відкати, за даними слідства, становили 30% вартості замовлення.

Волонтер Петреня стверджує, що систему харчування в армії поділили між трьома старими компаніями-аутсорсерами, інших претендентів "тупо вибивають із ринку".

Мер Чернігова заговорив на фені, представник Уповноваженого з прав людини вдарив людину з ноги

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів депутатам, що знайде спільну мову з будь-яким співрозмовником. "Рівно я йшов по життю, і мені однаково з ким говорити. Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм. Мені є що пред'явити (вам - Ред.) - пред'явіть ви мені щось", - сказав Атрошенко.

Чернігів в надійних руках 💪 pic.twitter.com/N2asDhPNoX

— Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020

А представник Уповноваженого з прав людини в Донецькій області Павло Лисянський так не хотів іти з ресторану, що напав на його господаря. Коли чоловік пригрозив викликати поліцію, Лисянський, вигукуючи "Ти що, мусорський?" став бити його ногами.

Від виконання обов'язків Лисянського тимчасово відсторонили.

Автор: 

кордон (4754) Міноборони (7332) Атрошенко Владислав (92) Лисянський Павло (100) Лерос Гео (383) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+10
https://twitter.com/Jeday_Hakimaru

https://twitter.com/Jeday_Hakimaru Деградація та пронос

Сьогодні, діти, ми дізнаємось що таке прямопропорційна залежність.

Главные новости 7 декабря: на границе с Россией стреляли, Минздрав манипулирует статистикой - Цензор.НЕТ 7523
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07.12.2020 22:01
+10
Ели не считать стрельбу на границе, то всё остальное можно описать одной фразой:
При Пете такой пуйни не было.
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07.12.2020 22:21
+8
Народный депутат Гео Лерос обратил внимание, что https://censor.net/ru/news/3235407/minzdrav_sokratil_testirovanie_chtoby_pokazat_snijenie_epidemii_koronavirusa_leros - и заболевших тоже получилось вдвое меньше.

Один клоун, он же мастер спорта по борьбе с коронавирусом показывает класс...чёрный пояс ЗЕбила ему гарантирован. В этом вся суть ЗЕбильной кремлёвской шоблы..закрыть глаза на проблему и делать вид что всё нормально..а Мосийчукча обьяснит ЗЕбаранам как Порошенко не даёт работать ЗЕкловуну.. от же клятый Порошенко
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07.12.2020 22:09
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https://twitter.com/Jeday_Hakimaru

https://twitter.com/Jeday_Hakimaru Деградація та пронос

Сьогодні, діти, ми дізнаємось що таке прямопропорційна залежність.

Главные новости 7 декабря: на границе с Россией стреляли, Минздрав манипулирует статистикой - Цензор.НЕТ 7523
показати весь коментар
07.12.2020 22:01 Відповісти
Расчёт идёт на что ЗЕбараны туго соображают и не просекут в чём подвох, и надо признать расчёт весьма правильный...
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07.12.2020 22:11 Відповісти
Повний піпець... В Європу... В яку нахрен Європу? З таким бидлом в Європу?...
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07.12.2020 22:08 Відповісти
Щоб урод й його слуги некрали й небрехали , ніколи,цього небуде
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07.12.2020 22:09 Відповісти
Народный депутат Гео Лерос обратил внимание, что https://censor.net/ru/news/3235407/minzdrav_sokratil_testirovanie_chtoby_pokazat_snijenie_epidemii_koronavirusa_leros - и заболевших тоже получилось вдвое меньше.

Один клоун, он же мастер спорта по борьбе с коронавирусом показывает класс...чёрный пояс ЗЕбила ему гарантирован. В этом вся суть ЗЕбильной кремлёвской шоблы..закрыть глаза на проблему и делать вид что всё нормально..а Мосийчукча обьяснит ЗЕбаранам как Порошенко не даёт работать ЗЕкловуну.. от же клятый Порошенко
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07.12.2020 22:09 Відповісти
По части застреленого на границе, что рыбалки устраивал для своих но на стороне РФ. А когда устраивал те рыбалки---куда смотрели наши погранцы когда рыбаки то туда, то обратно?
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07.12.2020 22:15 Відповісти
Ели не считать стрельбу на границе, то всё остальное можно описать одной фразой:
При Пете такой пуйни не было.
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07.12.2020 22:21 Відповісти
При свиночолому гедьМані була зовсім інша муйня , але теж муйня!
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07.12.2020 22:34 Відповісти
Ай не пи...ди. Такої ганьби не було.
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07.12.2020 22:40 Відповісти
Я ж і кажу, ганьба була інша але від того що інша ганьбою не перестала бути.
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08.12.2020 12:15 Відповісти
обидві ці новини породжені одним й тим самим рюзгє міром
гидота!
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07.12.2020 23:03 Відповісти
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ....
.А народы ,-которые сопротивляються таким " сложительствам " - -.
ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.....

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07.12.2020 23:04 Відповісти
Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили - Цензор.НЕТ 9976Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили - Цензор.НЕТ 4162Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили - Цензор.НЕТ 3720
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07.12.2020 23:09 Відповісти
Тримайтеся, Андрію.
Ваші мучителі одного дня змушені будуть відповісти за все.
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07.12.2020 23:41 Відповісти
А у них там в этой клоаке восточной до сих пор НЕ полиция , а милиция???
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08.12.2020 09:33 Відповісти
 
 