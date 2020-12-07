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Новини Окупація Криму
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ВС відновив дію постанови про стягнення з Росії компенсації $1,3 млрд за захоплення в Криму активів "Ощадбанку"

ВС відновив дію постанови про стягнення з Росії компенсації $1,3 млрд за захоплення в Криму активів

Верховний Суд відновив дію постанови Київського апеляційного суду за заявою "Ощадбанку", яким дозволено виконати рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення з Росії компенсації за відділення в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення ВС.

У документі наголошується, що 26 серпня 2018 року Міжнародний комерційний арбітраж у Парижі ухвалив рішення на користь "Ощадбанку" і вирішив стягнути кошти з російського Мін'юсту як компенсації за експропріацію активів в окупованому Криму. З урахуванням відсотків загальна сума вимог банку до Росії досягла $1,3 млрд.

17 липня 2019 року Київський апеляційний суд прийняв постанову щодо заяви "Ощадбанку", яким визнав і надав дозвіл на виконання рішення паризького арбітражу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Паризький суд відхилив апеляцію РФ на рішення про компенсацію збитків "Ощадбанку" на $1,3 млрд

Проте 25 листопада 2020 року Верховний Суд призупинив дію згаданої постанови за клопотанням компанії "Фортуна", яка входить до групи компаній, які пов'язують із групою "Приват" Ігоря Коломойського. Також суд відкрив провадження за скаргою компанії на цю постанову.

Однак "Ощадбанк" у своєму клопотанні вказав, що "Фортуна" не є стороною у вказаній справі, тому 2 грудня ВС закрив провадження.

Нагадаємо, що 26 листопада 2018 Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" - стягнути з Російської Федерації збитки, яких зазнав український банк внаслідок окупації Криму. Російське Міністерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки "Ощадбанку".

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Автор: 

Верховний Суд (1188) компенсації (689) Крим (14135) Ощадбанк (758) росія (65002)


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У мене є питання, чому в країні досі вільно обертається валюта окупанта? Чому всі нам повинні щось там робить, ну типу войювать з хрюкляндією за крим та даунбац, типа там санкції різні приймати та газогони хрюцькі перекривати, а в нас досі йде жвава торгівля з окупантами та вільно використовуються його гроші як засіб платежу? Висновок тільки один - кожній владній курві в том є великий зиск! І хай мене тут знову банять за це адміни, дійсно владні курви в Україні не змінюються і залишаються ті ж самі.
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07.12.2020 23:06 Відповісти
За год в кацапию из Украины съездило 7 млн украинцев. И это не лахтинская пропаганда, а данные украинских пограничников, без учета Бамбаса и Крыма.
Стоит ли винить только "владную курву", если минимум пятая часть населения не видит "ничего такого" в поездкам к оккупантам за длинным фублем? А ведь у этих миллионов есть еще семьи, которые тоже со спокойной душой их туда отпускают.
Вывод - чуть ли не половина населения так и не научилось признавать войну войной, а кацапов - врагами. Так что не только во власти дело.
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08.12.2020 07:40 Відповісти
не 7 млн українців, а 7 млн перетинів кордону... втім, два роки тому вас чомусь це не турбувало
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08.12.2020 09:43 Відповісти
а що? хіба такі обставини вже не потрібно якось змінювати? от і почали би з того срубля, щоби не було постійних намагань хрюцькой ********* робити різні гібрідні диверсії з усіх боків
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08.12.2020 14:59 Відповісти
Дави кацапську мразоту де тільки можна! І за окупацію Криму та Донбасу теж доларом наказати! І тягнути з них долари поки не заберуться з української землі під три чорти!
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07.12.2020 23:06 Відповісти
коломойша рве бороду
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08.12.2020 02:49 Відповісти
 
 