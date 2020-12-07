ВС відновив дію постанови про стягнення з Росії компенсації $1,3 млрд за захоплення в Криму активів "Ощадбанку"

Верховний Суд відновив дію постанови Київського апеляційного суду за заявою "Ощадбанку", яким дозволено виконати рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення з Росії компенсації за відділення в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення ВС.

У документі наголошується, що 26 серпня 2018 року Міжнародний комерційний арбітраж у Парижі ухвалив рішення на користь "Ощадбанку" і вирішив стягнути кошти з російського Мін'юсту як компенсації за експропріацію активів в окупованому Криму. З урахуванням відсотків загальна сума вимог банку до Росії досягла $1,3 млрд.

17 липня 2019 року Київський апеляційний суд прийняв постанову щодо заяви "Ощадбанку", яким визнав і надав дозвіл на виконання рішення паризького арбітражу.

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Проте 25 листопада 2020 року Верховний Суд призупинив дію згаданої постанови за клопотанням компанії "Фортуна", яка входить до групи компаній, які пов'язують із групою "Приват" Ігоря Коломойського. Також суд відкрив провадження за скаргою компанії на цю постанову.

Однак "Ощадбанк" у своєму клопотанні вказав, що "Фортуна" не є стороною у вказаній справі, тому 2 грудня ВС закрив провадження.

Нагадаємо, що 26 листопада 2018 Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" - стягнути з Російської Федерації збитки, яких зазнав український банк внаслідок окупації Криму. Російське Міністерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки "Ощадбанку".

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