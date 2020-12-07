Україна попросила США надати вакцину від коронавірусу в режимі тестування, - МОЗ
Глава МОЗ Максим Степанов звернувся до тимчасово повіреної у справах США Крістіни Квін з проханням розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин від коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Як повідомляється, Степанов під час телефонної розмови з Квін попросив розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях" у зв'язку з триваючим військовим конфліктом на сході країни.
"Найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Проте, це не гарантує отримання Україною вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX", — наголосив Степанов.
Квін запевнила, що зробить все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни. Також її команда допоможе МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики та планів вакцинації.
"Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Окрім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та об’єми поставки", — наголосила Крістіна Квін.
У прес-службі МОЗ нагадують, що минулого тижня Степанов повідомляв про підписання технічних документів з альянсом GAVI COVAX з ініціативи поставки вакцин проти COVID-19 в Україну.
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Если что, то это инфа с официального сайта, т.е. просто реклама. И даже там есть только промежуточный этап тестирования. Т.е. ни о каком окончании тестировании пока что речи нет.
Информацию о вакцинах советую получать из медицинских журналов, а не от фирм, которые их выпускают.
И еще раз. AZ 1-2 фаза: 23 апреля - 21 мая 1077 человек. 3-я фаза: 47560 человек! Тестирование продолжается.
Спутник 1-2 фаза: летом 150 человек. Одобрена и производится...
А ты, дятел, собираешься колоть себе Спутник, который вообще не прошел испытания.
Тестирование прошло не только в Раше но и в ОАЭ а также в Индии. Организацией тестирования и наблюдением занималась израильская клиника "Хадаса".
"По состоянию на 24 ноября в ходе клинических исследований в России на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 22 000 добровольцев первой дозой вакцины и более 19 000 добровольцев первой и второй дозой вакцины. В настоящее время также одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III - в Индии" - и это только реклама, если что.
https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/pressreleases/vtoroy-promezhutochnyy-analiz-dannykh-klinicheskogo-issledovaniya-prodemonstriroval-effektivnost-vak/
Повторю еще раз, если до Вас плохо доходит. Китайские вакцины приготовлены по старой доброй технологии введения в организм убитого(ослабленного) вируса или его частей. На стойкий эффект рассчитывать не стоит, а побочек может быть много. Но работать будет точно. Спутник - векторная технология AstraZeneca (скорей всего у них же и украденная). Лучше оригинала никак не может быть, а оригинал что-то заваливает испытания. Тоже будет работать, но явно не на 90% и не на 95%. У меня большие надежды на новые технологии. А здесь разработчиков всего два - Файзер и Модерна.
Тот же Спутник теоретически должен быть лучше. Только 1 проблема - у Раши нет мощностей чтобы призводить сотнями миллионов доз. Придется с кем-то кооперироваться. С тем же Китаем, например.
И у нас некоторые инфекционисты уже болеют второй раз. Уровень антител через 2-3 месяца сильно снижается. О длительном иммунитете речь не идет.
Тот же Спутник - это не новая технология с эффективностью 60-80%, как и у всех старых вакцин. Вот приблизительно это и увидели в AstraZeneca после реальных исследований. Кроме того, вылезли побочки, которые и приостановили AZ.
Подождем результатов. Может все так а может и нет. Очевидно одно - ржать над раша-вакциной только потому что так полагается по политическим мотивам, и фапать на Модерну потому что она "западная" - жто тот же замаскированный совок головного мозга.
И Вы не путайте с "теми вакцинами, которые применялись десятилетиями"(с). Те вакцины совсем другого типа. По той же технологии сейчас Китай выпустит вакцину от короны. Вот только в отношении ковида она вряд ли будет эффективной
Ссылку кинуть не могу - почему-то Цензор блокирует.
и почек, нейродегенеративные изменения мозга и так далее и это у здоровых молодых добровольцев.
Колоть будут только здоровым лицам от 18 - 60 лет, пенсионерам колоть не будут - быстро сдохнут и опозорят вакцину. Алкоголь не употреблять 42 (сорок два) дня.
Желающие испытать свое здоровье на прочность - вперед!