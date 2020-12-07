Україна попросила США надати вакцину від коронавірусу в режимі тестування, - МОЗ

Глава МОЗ Максим Степанов звернувся до тимчасово повіреної у справах США Крістіни Квін з проханням розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Як повідомляється, Степанов під час телефонної розмови з Квін попросив розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях" у зв'язку з триваючим військовим конфліктом на сході країни.

"Найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Проте, це не гарантує отримання Україною вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX", — наголосив Степанов.

Квін запевнила, що зробить все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни. Також її команда допоможе МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики та планів вакцинації.

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"Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Окрім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та об’єми поставки", — наголосила Крістіна Квін.

У прес-службі МОЗ нагадують, що минулого тижня Степанов повідомляв про підписання технічних документів з альянсом GAVI COVAX з ініціативи поставки вакцин проти COVID-19 в Україну.