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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку року СММ ОБСЄ зафіксувала 132,4 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Від початку року СММ ОБСЄ зафіксувала 132,4 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) повідомила про те, що ситуація з безпекою уздовж лінії розмежування покращилася впродовж року.

Про це Суспільному повідомили в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Це стало особливо помітним після того, як на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 22 липня було досягнуто домовленостей про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, які вступили в силу 27 липня", - сказано в повідомленні.

За інформацією ОБСЄ, в січні-листопаді 2020 року моніторингова місія зафіксувала 132,4 тис. порушень режиму припинення вогню, з 27 липня по 30 листопада зафіксовано близько 2,8 тис. із них. У 2019 місія зафіксувала 278 тис. таких порушень.

Разом із загальним поліпшенням ситуації безпеки місія констатувала зниження рівня порушень режиму припинення вогню на трьох пілотних ділянках розведення в районі Золотого і Станиці Луганської на Луганщині і на ділянці Петровське - Богданівка Донецької області.

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порушення (604) ОБСЄ (3502) Донбас (22354)


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Какая-то бредовая цифра. Такое количество нарушений только спидометром можно успевать сосчитать.
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08.12.2020 00:20 Відповісти
Просто ми перестали стріляти - тому і знизилася статистика ...
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08.12.2020 08:46 Відповісти
 
 