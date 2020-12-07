"Зеленський програв вибори навіть у рідному місті. В наступному парламенті "слуг народу" не буде", - Гриценко
Кандидат у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" програв вибори попри особисту участь в агітації президента Володимира Зеленського. Президентська партія стрімко втрачає підтримку виборців і не зможе потрапити до наступного складу Верховної Ради.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.
"У своєму рідному Кривому Розі Зеленський поставив на карту все. Він туди не раз приїжджав, агітував, фотографувався на тлі реклами кандидата, транслював відеозвернення ... Відкрито пішов на союз з Ахметовим/Новінським, вони відправили свого топменеджера кандидатом від Зеленського. Після першого туру знайшли "аргументи" для переможця Вілкула-старшого, щоб той "добровільно" знявся з виборів. У підсумку, попри всі ці ігрища з явними іміджевими втратами для Зеленського - він Кривий Ріг програв. Як програв і всі інші великі міста країни", - зазначив Гриценко.
Політик вважає, що в наступному парламенті партії "Слуга народу" не буде.
"Адже насправді в Зеленському його виборці бачили Голобородька. За півтора року побачили: він просто Зеленський", - пояснив Гриценко.
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хотелось бы услышать фамилию этого кандидата .........
Не Медведчук или Бойко случайно ???
Только твоя бахиня вылизывает ЗЕлупу сейчас.
Скільки було тих політиків і де вони поділися, а от народ залишився, але той народ дуже мляво вчиться навіть на своїх помилках. Шкода.
твій Лузер.
А потім на хвилі свого тотального лузерства подарував неіснуючій партії новообраного президента першу абсолютну більшість за всю історію українського парламентаризму.
Тож не знаю чи Гриценко - лузер (мені невідомо, чи набирав колись на президентських виборах в Україні більше голосів кандидат, що ніколи не займав посади вище за міністра, а на момент виборів не був би навіть депутатом), але те, що Порошенко навіть не Лузер, а ЛУЗЕР - неспростовний факт.
ТАК ЩО ПОРАЗКА В КРИВОМУ РОЗІ - ЛОГІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТА ПОЛІТИТКИ ЗЕ
Саме він показав Шоколадному його місце. Були б у Кондитера яйця, він би вже давно подав у відставку і пішов з політики.
шахові стратегіїдоміно ганяти в дворику під пивас.