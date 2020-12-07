"Зеленський програв вибори навіть у рідному місті. В наступному парламенті "слуг народу" не буде", - Гриценко

Кандидат у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" програв вибори попри особисту участь в агітації президента Володимира Зеленського. Президентська партія стрімко втрачає підтримку виборців і не зможе потрапити до наступного складу Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"У своєму рідному Кривому Розі Зеленський поставив на карту все. Він туди не раз приїжджав, агітував, фотографувався на тлі реклами кандидата, транслював відеозвернення ... Відкрито пішов на союз з Ахметовим/Новінським, вони відправили свого топменеджера кандидатом від Зеленського. Після першого туру знайшли "аргументи" для переможця Вілкула-старшого, щоб той "добровільно" знявся з виборів. У підсумку, попри всі ці ігрища з явними іміджевими втратами для Зеленського - він Кривий Ріг програв. Як програв і всі інші великі міста країни", - зазначив Гриценко.

Політик вважає, що в наступному парламенті партії "Слуга народу" не буде.

"Адже насправді в Зеленському його виборці бачили Голобородька. За півтора року побачили: він просто Зеленський", - пояснив Гриценко.

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