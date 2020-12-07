Від початку року надійшло понад 400 звернень через обмеження Росією права кримчан на вільне пересування, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денсова заявляє, що Росія обмежує права громадян України на вільне пересування.

Про це вона повідомила Крим.Реалії, коментуючи численні скарги українців, які не можуть в'їхати до окупованого Криму через обмеження з боку Росії, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, у цих питаннях не можна ніяк допомогти, тому що всі рішення прийнято Росією. Тільки люди першої лінії спорідненості можуть їхати до Криму, тобто якщо дочка поїде до батька. І обов'язково потрібно взяти свідоцтво про народження, щоб мати докази, що вона - справді донька цього батька. А до тітки вона ніяк не потрапить. Безумовно, є обмеження прав наших громадян на вільне пересування, на вибір місця перебування, можливість користуватися майном. Я сама не можу потрапити додому з 5 січня 2014 року (Людмила Денісова - кримчанка . - Ред.)", - відповіла омбудсмен.

За словами Денісової, від початку року вона отримала понад 400 звернень щодо Криму. Більшість людей скаржилися на роботу російських прикордонників і митників.

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Згідно з правилами російського уряду, громадяни України, які не прописані в Криму, можуть потрапити на півострів, тільки якщо там живуть їхні дружина або чоловік, батьки, діти, усиновлені або усиновителі, опікуни або піклувальники.

Також існують обмеження і на виїзд із території півострова: за час пандемії виїхати з Криму можна тільки один раз. Виняток діє тільки для тих кримчан, у яких на території материкової України живуть близькі родичі. В такому випадку громадяни можуть багаторазово виїжджати з Криму.