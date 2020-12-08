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Новини Агресія Росії проти України
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Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович

Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в

Під час засідання Тристоронньої контактної групи 15 грудня українська сторона "чекає суттєвого прогресу після заяви президента Росії Володимира Путіна".

Про це в ефірі Громадського радіо заявив позаштатний радник голови Офісу президента з комунікації у сфері нацбезпеки, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відбулась телефонна розмова між Путіним та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і сторони, за заявою російського видання ТАСС, підтвердили те, що "Росія продовжить процес врегулювання у нормандському форматі".

"Ми маємо від президента Росії підтвердження, що нормандський формат працює і працюватиме далі попри всі складнощі. Перемир’я на Донбасі триває 4 місяці і це величезне досягнення. Росія часто надає суперечливі повідомлення, і ми просили, щоб президент Росії взяв на себе політичну відповідальність і сказав представникам ТКГ те, як і що вони будуть робити. Цю заяву ми розглядаємо, як привід для стриманого оптимізму, нарешті президент РФ висловив свою позицію і я думаю, що ми цю позицію врахуємо і побачимо на засіданні ТКГ. Ми сподіваємось на суттєвий прогрес, прогрес уже був, я думаю, що буде ще", — сказав Арестович.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підтвердив намір продовжувати роботу в "нормандському форматі". Зокрема, на рівні політичних радників лідерів Росії, Німеччини, Франції та України.

Читайте також: Кулеба про переговори в "нормандському форматі" і ТКГ: "Результати залежать і від готовності російської сторони"

Автор: 

путін володимир (23772) росія (65002) Донбас (22354) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+32
Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович - Цензор.НЕТ 1740
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08.12.2020 00:05
+15
О,прости госпади вылезло)))))пусть расскажет,как оно истерит и всех подряд банит от бессилия -коммуникация по арестовичу
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08.12.2020 00:09
+11
дебилоид зеленый!
когда будем садит в тюрягу зеЛю и его банду
арестович скажет 'он был на разведке у зеленых'!
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08.12.2020 00:16
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Прогресс придет с Донбасса и его хватит на всю Украину, там же наши люди
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08.12.2020 00:03 Відповісти
Ірану і - це ті, хто таким Зєлєнскім-Кравчукам-Фокіним-Арєстовічам вірить. А от самі оці рупори відвертої брехні - прості, чи то б пак елітні заробітчани. От як можна вірити тезам про перемир'я ю, яке тягнеться 4 місяці? Генштаб заявляє, що орки копають у наш бік, два населені пункти на лінії розмежування внаслідок обстрілів без світла і газу, а один широко відомий у вузьких колах псевдоблогер-трансвестит торочить про чотиримісячне "пєрєміріє". Висновок один - ніякого плану Б у зеленої шобли емає і бути не може, бо "онє нє стратєгі". Тому і тримаються того замирення з агресором, як воша кожуха.
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08.12.2020 00:19 Відповісти
Вот тут как раз послать плешивого на и подождать вступления в должность Байдена
О чем млин переговоры? Людей эти твари менять не хотят. войска отводить не хотят.
О чем млин с ними говорить?
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08.12.2020 00:04 Відповісти
про план Б, наскільки він міцний та як він торкає
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08.12.2020 00:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z8p0j9dSdpI План путина
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08.12.2020 00:13 Відповісти
И я о том.Пора прекращать эту "бодягу" и готовить ВСУ к освобождению НАШИХ территорий.Россия за них вряд ли впишется-время не то.
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08.12.2020 07:57 Відповісти
Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович - Цензор.НЕТ 1740
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08.12.2020 00:05 Відповісти
В цьому фільмі малорос тільки шапку міняв, а тут арестович робить чудеса акробатики - в повітрі не тільки перевзувається, а ще й труси навиворіт перевертає.
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08.12.2020 10:49 Відповісти
ха.. интересно-интересно , а что же вы упыри зеленые такого ему уже пообещали что оно, Куйло готово к работе в "нормандском формате" !? Что вы готовы слить еще кацапам поцы !!!???
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08.12.2020 00:07 Відповісти
Йшов 2030-й рік...Росії вже давно не існувало, як держави. А соєві ідіоти продовжували щодня здавати Україну кацапам.
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08.12.2020 00:16 Відповісти
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08.12.2020 07:57 Відповісти
Арестович почав свою невдячну роботу по покращенню імиджу ОП та "боротьбу з фейками". То поздоровляємо з початком, коли отримаєте вже платню від дєрьмака?Вам її вистачить на красиве життя?
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08.12.2020 00:08 Відповісти
О,прости госпади вылезло)))))пусть расскажет,как оно истерит и всех подряд банит от бессилия -коммуникация по арестовичу
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08.12.2020 00:09 Відповісти
Хе-хе, да эта тёлочка и меня в Ютюб забанила. Абидилась на мой безобидный коммент )) И он претендует "за звание дома высокой культуры и быта" С таким детским менталитетом ему в публичном доме место, а не в политике.
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08.12.2020 01:33 Відповісти
Он туда уже устроился.
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08.12.2020 09:39 Відповісти
"Это заявление мы рассматриваем как повод для сдержанного оптимизма"

Ти йому в очі сци, а він каже, що дощ іде.
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08.12.2020 00:11 Відповісти
Мы надеемся на существенный прогресс, прогресс уже был,(был и всплыл) я думаю, что будет(и убудет) еще", - сказал Арестович.-верить рашисту - все равно ,что лгать себе самому ,или все равно,что против ветра с,,,ать..(Ау будапештско- хельсинские бумажки и бумажки совкового союза от 54 года, которые рашист выбросил в рашистскую парашу- не учат
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08.12.2020 00:12 Відповісти
що воно верзе, ще один заглянув в очі }{йла і побачив там мир
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08.12.2020 00:16 Відповісти
Назначение отрабатывает.
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08.12.2020 07:59 Відповісти
дебилоид зеленый!
когда будем садит в тюрягу зеЛю и его банду
арестович скажет 'он был на разведке у зеленых'!
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08.12.2020 00:16 Відповісти
Зачем ты печалишься? Вся жизнь впереди. Разденься и жди...
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08.12.2020 00:22 Відповісти
"...ждем прогресса в переговорах ТКГ, - Арестович". Интересно послушать Арестовича на эту тему лет через 20. Если он и слушатели до того времени доживут.
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08.12.2020 00:23 Відповісти
Вся Люся Арестович в двух цитатах:

https://streamable.com/wwupse
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08.12.2020 00:25 Відповісти
Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович - Цензор.НЕТ 6712
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08.12.2020 00:25 Відповісти
И полная версия:

https://youtu.be/wHc_6j8xFy8
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08.12.2020 00:27 Відповісти
Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович - Цензор.НЕТ 6261
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08.12.2020 01:06 Відповісти
он же карамелька
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08.12.2020 00:49 Відповісти
ждем прогресса в переговорах ТКГ ...

Це якою мовою ?

Ну, чекайте. Сядьте, складіть руки і ждіть нових інструкцій.
А тоді скажете =єсть= і почнете виконувать: нові пункти відведення готувати, нових таксистів на обмін ...

До речі, що х**ло уже не хоче розмовляти з блазнем ?
Побачив, що там взагалі - дно-дном, то гидує ? Бо ж тля раніше хвалилася, що спілкується, дзвонить ...

Знову фюрера привітає з Новим Роком, а не наших військових ...
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08.12.2020 00:29 Відповісти
Трансвеститы - тоже люди. (Наполеон)
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08.12.2020 01:32 Відповісти
Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович - Цензор.НЕТ 6723
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08.12.2020 01:47 Відповісти
Ну, чувак з бункеру заспокоїв німецьку бабцю, щоб не дуже хвилювалася, а Люся вже тут,як тут. Воно мені нагадує отого " справжнього полковника ", про якого співала Пугачиха у 80-х. Таке ж сміття, як і весь офіс. І ще! Перешарив усі українськи словники і не знайшов слова - офіс.Я думаю, що з іноземного це означає щось на кшалт комори. Тільки поки не зрозумів, що там держать коров'як чи дрова. Може хтось підскаже?
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08.12.2020 02:45 Відповісти
Я також задавався таким питанням. Навіть в Конституції не побачив таке визначення дерпжавного органу як Офіс Президента.
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08.12.2020 05:57 Відповісти
Не міра, не війни- було це вже колись
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08.12.2020 05:40 Відповісти
Так один же нагляделся в глаза ху*ла. Вы ж на нём дырку протрёте своими заглядениями.
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08.12.2020 05:53 Відповісти
Ну дебил же...еще и в массы этот бред несет!!!! путин сказал....пообещал.....ну вот как этих зеленых недоумков еще назвать? Сколько пуев им в сраку должен путлер вогнать, что бы до них дошло , что их трахают, а рассказывают, что конфетку в попу суют ...
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08.12.2020 05:57 Відповісти
Пять лет, пять лет слушаем одну и ту же песню и естественно напрашивается вопрос - сколько еще можно мазать эту кашу по ушам? Кому это приносит пользу? Неужели не понятно, минский сговор уже давно протух и надо искать другие решения. Тут есть только два пути, либо отвоевывать эти территории, либо строить стену как в Израиле.
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08.12.2020 07:26 Відповісти
вас водять за носа, виманюючи чергову поступку.
ідійОТИ !!!!
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08.12.2020 07:46 Відповісти
"Ми сподіваємось на суттєвий прогрес, прогрес уже був, я думаю, що буде ще"- це він про відведення(відступ) ЗСУ зі своєї, Богом даної землі?
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08.12.2020 09:26 Відповісти
Как славно еще недавно лешенька гавкал на Порошенко за ту "зраду",которую так безуспешно теперь пытается записать в "победу" осла. Судя по тому,как оно банит всех кто им не восхищается оно действительно имеет желание стать президентом
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08.12.2020 09:49 Відповісти
"ждем прогресса" - Арестович этот, оказывается, такой же дурак...
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08.12.2020 10:20 Відповісти
ИДИОТ - тот, кто верит *****.....
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08.12.2020 17:12 Відповісти
Иди нах.й Гельминтович
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18.03.2021 01:02 Відповісти
 
 