Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович
Під час засідання Тристоронньої контактної групи 15 грудня українська сторона "чекає суттєвого прогресу після заяви президента Росії Володимира Путіна".
Про це в ефірі Громадського радіо заявив позаштатний радник голови Офісу президента з комунікації у сфері нацбезпеки, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відбулась телефонна розмова між Путіним та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і сторони, за заявою російського видання ТАСС, підтвердили те, що "Росія продовжить процес врегулювання у нормандському форматі".
"Ми маємо від президента Росії підтвердження, що нормандський формат працює і працюватиме далі попри всі складнощі. Перемир’я на Донбасі триває 4 місяці і це величезне досягнення. Росія часто надає суперечливі повідомлення, і ми просили, щоб президент Росії взяв на себе політичну відповідальність і сказав представникам ТКГ те, як і що вони будуть робити. Цю заяву ми розглядаємо, як привід для стриманого оптимізму, нарешті президент РФ висловив свою позицію і я думаю, що ми цю позицію врахуємо і побачимо на засіданні ТКГ. Ми сподіваємось на суттєвий прогрес, прогрес уже був, я думаю, що буде ще", — сказав Арестович.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підтвердив намір продовжувати роботу в "нормандському форматі". Зокрема, на рівні політичних радників лідерів Росії, Німеччини, Франції та України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
О чем млин переговоры? Людей эти твари менять не хотят. войска отводить не хотят.
О чем млин с ними говорить?
Ти йому в очі сци, а він каже, що дощ іде.
когда будем садит в тюрягу зеЛю и его банду
арестович скажет 'он был на разведке у зеленых'!
https://streamable.com/wwupse
https://youtu.be/wHc_6j8xFy8
Це якою мовою ?
Ну, чекайте. Сядьте, складіть руки і ждіть нових інструкцій.
А тоді скажете =єсть= і почнете виконувать: нові пункти відведення готувати, нових таксистів на обмін ...
До речі, що х**ло уже не хоче розмовляти з блазнем ?
Побачив, що там взагалі - дно-дном, то гидує ? Бо ж тля раніше хвалилася, що спілкується, дзвонить ...
Знову фюрера привітає з Новим Роком, а не наших військових ...
ідійОТИ !!!!