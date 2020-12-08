Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович

Під час засідання Тристоронньої контактної групи 15 грудня українська сторона "чекає суттєвого прогресу після заяви президента Росії Володимира Путіна".

Про це в ефірі Громадського радіо заявив позаштатний радник голови Офісу президента з комунікації у сфері нацбезпеки, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відбулась телефонна розмова між Путіним та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і сторони, за заявою російського видання ТАСС, підтвердили те, що "Росія продовжить процес врегулювання у нормандському форматі".

"Ми маємо від президента Росії підтвердження, що нормандський формат працює і працюватиме далі попри всі складнощі. Перемир’я на Донбасі триває 4 місяці і це величезне досягнення. Росія часто надає суперечливі повідомлення, і ми просили, щоб президент Росії взяв на себе політичну відповідальність і сказав представникам ТКГ те, як і що вони будуть робити. Цю заяву ми розглядаємо, як привід для стриманого оптимізму, нарешті президент РФ висловив свою позицію і я думаю, що ми цю позицію врахуємо і побачимо на засіданні ТКГ. Ми сподіваємось на суттєвий прогрес, прогрес уже був, я думаю, що буде ще", — сказав Арестович.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підтвердив намір продовжувати роботу в "нормандському форматі". Зокрема, на рівні політичних радників лідерів Росії, Німеччини, Франції та України.

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