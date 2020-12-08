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Обласні управління Держгеокадастру протягом 2 місяців будуть ліквідовані в межах реорганізації, - Лещенко

Обласні управління Держгеокадастру протягом 2 місяців будуть ліквідовані в межах реорганізації, - Лещенко

У межах реорганізації Головні управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в областях і місті Київ через два місяці будуть ліквідовані.

Про це повідомив голова Держгеокадастру Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Лещенка, після ліквідації існуючих управлінь будуть створені територіальні структурні підрозділи апарату Держгеокадастру.

"Це одна з найбільших в історії України реорганізацій відомства. За попередніми оцінками, вона дозволить заощадити 500 млн грн і спрямувати їх на оцифрування країни, оптимізацію реєстрів та повноцінний запуск Національної інфраструктури геопросторових даних", - заявив посадовець.

Також читайте: Для запуску ринку землі треба закінчити інвентаризацію, передати землі тергромадам і запустити обіг земель для власників паїв, - голова Держгеокадастру Лещенко

Кабінет Міністрів України 16 листопада 2020 року ухвалив постанову №1118 "Питання функціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру", згідно з якою ліквідовуються як юридичні особи публічного права територіальні органи Держгеокадастру та створюються територіальні органи як структурні підрозділи апарату.

Внаслідок оптимізації та реорганізації Держгеокадастру чисельність його працівників, яка наразі перевищує 10 тис., зменшиться майже на 60%.

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Автор: 

Держгеокадастр (301) Лещенко Роман (126)


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Вы правильно заметили. Все реорганизации на данном этапе, направлены только чтобы спрятать концы в воду! И вывести задействованных лиц в деребане от ответственности. А при передаче документы имеют свойство теряться, и подделываться при внесении в базу. Главное что бумажные с подписями фигурантов, будут изыматься и нечаяно сгорать.
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08.12.2020 01:23 Відповісти
Мля, требую уволить всех сантехников и оцифровать мое говно
Эканомия будит самашедшая
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08.12.2020 01:39 Відповісти
У тебя говно украдут, еще и должен будешь комунальщикам за это говно.
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08.12.2020 04:35 Відповісти
Я в своё время пережил 2 реорганизации госведомств. Реорганизация это когда наворовали много, приняли море неправомерных решений, а потом все конце в воду, архивы потеряны, крайних нет.
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08.12.2020 03:14 Відповісти
Федерализация по "медведчуку" уже на втором этапе... главное что бы не Порох
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08.12.2020 04:26 Відповісти
Да ,опять гридет полная Ху....я ,это уже было ,но я тоже помню ,что все переделывали , а главное ,я не знаю ,кто там ,что съэкономит , но платить придется нам ,гниды ,сколько можно отцифровывать 😡😡😡
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08.12.2020 06:53 Відповісти
Реформатори, ..лять.
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08.12.2020 07:23 Відповісти
Написано ж - вивіску поміняють і все ))
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08.12.2020 08:58 Відповісти
 
 