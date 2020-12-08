Обласні управління Держгеокадастру протягом 2 місяців будуть ліквідовані в межах реорганізації, - Лещенко

У межах реорганізації Головні управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в областях і місті Київ через два місяці будуть ліквідовані.

Про це повідомив голова Держгеокадастру Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Лещенка, після ліквідації існуючих управлінь будуть створені територіальні структурні підрозділи апарату Держгеокадастру.

"Це одна з найбільших в історії України реорганізацій відомства. За попередніми оцінками, вона дозволить заощадити 500 млн грн і спрямувати їх на оцифрування країни, оптимізацію реєстрів та повноцінний запуск Національної інфраструктури геопросторових даних", - заявив посадовець.

Також читайте: Для запуску ринку землі треба закінчити інвентаризацію, передати землі тергромадам і запустити обіг земель для власників паїв, - голова Держгеокадастру Лещенко

Кабінет Міністрів України 16 листопада 2020 року ухвалив постанову №1118 "Питання функціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру", згідно з якою ліквідовуються як юридичні особи публічного права територіальні органи Держгеокадастру та створюються територіальні органи як структурні підрозділи апарату.

Внаслідок оптимізації та реорганізації Держгеокадастру чисельність його працівників, яка наразі перевищує 10 тис., зменшиться майже на 60%.

Також читайте: Земельна реформа - це неминучий процес, - глава "Держгеокадастру" Лещенко