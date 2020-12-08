Від початку року українці заплатили за комуналку 28,6 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій

Протягом 10 місяців 2020 року українці заплатили 28,6 млрд грн за комунальні послуги, без урахування газопостачання та електроенергії, що становить 101,6%. При цьому за аналогічний період минулого року громадяни сплатили 100,2% від нарахованої суми за споживання відповідних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"За десять місяців 2020 року населення України за комунальні послуги без урахування газопостачання та електроенергії сплатило 28,6 млрд грн, що становить 101,6%. При цьому за аналогічний період минулого року громадяни сплатили 100,2% від нарахованої суми за споживання відповідних послуг", - йдеться в повідомленні.

Як розповіла заступниця міністра розвитку громад і територій України Наталія Хоцянівська, не всі українці справно сплачують за спожиті послуги, але це свідчить про те, що частина споживачів розраховуються з боргами за попередні періоди: "Приміром, за опалення за цей період було нараховано 24 млрд грн, а сплачено 27 млрд, що на рівні 112, 2%. Тобто за опалення за січень-жовтень українці погасили боргів на 3 млрд грн, що є доволі непоганим показником", - пояснила вона.

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У Мінрегіоні пояснили, що до суми 28,6 млрд гривень входять послуги теплопостачання, холодна та гаряча вода та водовідведення, вивезення побутових відходів, утримання будинків та прибудинкових територій.

Заступниця міністра зауважила, що на початок січня 2020 року заборгованість населення за ці послуги становила майже 30,5 млрд грн.

Крім того, Хоцянівська спростувала інформацію щодо подорожчання комунальних послуг цього року на 57%.

"Твердження, що комуналка подорожчала на 57% не справедливі. Такий аналіз даних Держстату щодо нарахованих сум за житлово-комунальні послуги є некоректним. Оскільки, Держстат тільки з січня цього року ввів у свої дослідження розрахунки за електроенергію. Натомість, такий показник не враховувався у даних за 2019 рік. Відповідно, бази для порівняння є різними, саме тому можна побачити таку різницю у даних", - зазначила Хоцянівська.