Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС

7 грудня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік позицій українських захисників неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.

Факт порушення режиму зафіксовано у вечірній час і в районі населеного пункту Новотроїцьке, де ворог застосував підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Авдіївки противник здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета.

"Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українськими воїнами було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне.

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"Від початку поточної доби, 8 грудня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.

Українські військовослужбовці перебувають у готовності адекватно реагувати на небезпечні й провокаційні дії ворога", - повідомили в пресцентрі ОС.