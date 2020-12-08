Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС
7 грудня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік позицій українських захисників неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.
Факт порушення режиму зафіксовано у вечірній час і в районі населеного пункту Новотроїцьке, де ворог застосував підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Авдіївки противник здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета.
"Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що українськими воїнами було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне.
"Від початку поточної доби, 8 грудня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.
Українські військовослужбовці перебувають у готовності адекватно реагувати на небезпечні й провокаційні дії ворога", - повідомили в пресцентрі ОС.
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Гладкий був звільнений за корупцію і зв'язки з РФ: так, його дружина і дочка мають російське громадянство і проживають в Криму;
більш того, його дочка пов'язана з росармією, виступаючи в її спортклубі.
Гладкий
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Дочка
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