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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу чотири рази порушив режим

7 грудня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік позицій українських захисників неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.

Факт порушення режиму зафіксовано у вечірній час і в районі населеного пункту Новотроїцьке, де ворог застосував підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Авдіївки противник здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета.

"Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українськими воїнами було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне.

Також читайте: Воїн, який зазнав поранення, перебуває у стані середньої тяжкості, від початку доби два обстріли, - штаб ОС

"Від початку поточної доби, 8 грудня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.

Українські військовослужбовці перебувають у готовності адекватно реагувати на небезпечні й провокаційні дії ворога", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28316) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
"Режим тишины вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере"- окуеть.
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08.12.2020 07:39
+4
Ти впевнений, що при твоїх кумирах Зєлєнскому, Єрмаку, Арєстовічу москалки будуть холодними? Хіба що від старості. Але точно е від українських куль.
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08.12.2020 08:10
+3
Нічого дивного, це трансвестит Арєстовіч пише. На замовлення.
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08.12.2020 07:55
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"Режим тишины вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере"- окуеть.
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08.12.2020 07:39 Відповісти
Нічого дивного, це трансвестит Арєстовіч пише. На замовлення.
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08.12.2020 07:55 Відповісти
..Єй *диванні * ? ..То біжіть та закрийте рота Арестовичу та заразом касабам !
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08.12.2020 08:00 Відповісти
О! Дмитру ю припекло за Арєстовіча! 😁 Це щось таки та пояснює.
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08.12.2020 08:08 Відповісти
Ага,"несмертельні калібри",подарунок від клоунів для ЗСУ.
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08.12.2020 07:40 Відповісти
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 679
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08.12.2020 07:45 Відповісти
зе дно
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08.12.2020 07:50 Відповісти
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9014
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08.12.2020 07:59 Відповісти
Ти впевнений, що при твоїх кумирах Зєлєнскому, Єрмаку, Арєстовічу москалки будуть холодними? Хіба що від старості. Але точно е від українських куль.
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08.12.2020 08:10 Відповісти
https://twitter.com/highlander_free @highlander_free

Заступником начштабу Командування ООС призначений підозрюваний у зв'язках з РФ.

Гладкий був звільнений за корупцію і зв'язки з РФ: так, його дружина і дочка мають російське громадянство і проживають в Криму;
більш того, його дочка пов'язана з росармією, виступаючи в її спортклубі.

Гладкий
https://pbs.twimg.com/media/Eop1J-dW8AUxq3L?format=jpg&name=small
Дочка
https://pbs.twimg.com/media/Eop1MqoXUAgnkz7?format=jpg&name=medium
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08.12.2020 09:09 Відповісти
08:00https://censor.net/ru/news/3235567/za_proshedshie_vyhodnye_missiya_obse_zafiksirovala_na_donbasse_bolee_220_narusheniyi_tishiny_s_nachala Незрозумілі розходження в даних ОБСЄ і Штабу ОС.
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08.12.2020 09:13 Відповісти
"Тиші" в лапках, і це правильно.
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08.12.2020 10:43 Відповісти
 
 